كيم كارداشيان تؤدي دوراً في مسلسل (أميريكان هورور ستوري)

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬النجمة‭ ‬الأميركية‭ ‬كيم‭ ‬كارداشيان‭ ‬التي‭ ‬اكتسبت‭ ‬شهرة‭ ‬عالمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬تلفزيون‭ ‬الواقع‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتناول‭ ‬عائلتها،‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬لها‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬أنها‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬الشاشة‭ ‬الصغيرة‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬تمثيلي‭ ‬هذه‭ ‬المرة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انضمامها‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬مسلسل‭ “‬أميريكان‭ ‬هورور‭ ‬ستوري‭” (‬American‭ ‬Horror‭ ‬Story‭).‬

ونشرت‭ ‬سيدة‭ ‬الأعمال‭ ‬ونجمة‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬ترويجياً‭ ‬قصيراً‭ ‬أعلمت‭ ‬فيه‭ ‬متابعيها‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬352‭ ‬مليوناً‭ ‬عبر‭ ‬إنستغرام‭ ‬بأنها‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬المسلسل‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الممثلة‭ ‬إيمّا‭ ‬روبرتس‭.‬

ولم‭ ‬يتضمن‭ ‬الفيديو‭ ‬المقتضب‭ ‬والغامض‭ ‬سوى‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬وعن‭ ‬قصة‭ ‬المسلسل‭. ‬ويُسمع‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬القيديو‭ ‬صوت‭ ‬يهمس‭ “‬إيمّا‭ ‬وكيم‭ ‬حساستان‭”.‬

لكنّ‭ ‬مجلة‭ “‬فرايتي‭” ‬المتخصصة‭ ‬أفادت‭ ‬بأن‭ ‬كيم‭ ‬كارداشيان‭ ‬ستتولى‭ ‬أحد‭ ‬الأدوار‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬وأن‭ ‬الشخصية‭ ‬التي‭ ‬ستجسّدها‭ ‬ابتُكرت‭ ‬خصيصاً‭ ‬لها‭.‬

واكتسبت‭ ‬كارداشيان‭ ‬شهرة‭ ‬واسعة‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬بفضل‭ ‬برنامج‭ ‬تلفزيون‭ ‬الواقع‭ “‬كيبينغ‭ ‬أب‭ ‬ويذ‭ ‬ذي‭ ‬كارداشيانز‭” ‬الذي‭ ‬دأب‭ ‬مدى‭ ‬20‭ ‬موسماً‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬وقائع‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬لعائلتها‭ ‬الثرية‭.‬

واهتمت‭ ‬الصحف‭ ‬الشعبية‭ ‬مذّاك‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬أدنى‭ ‬تفاصيل‭ ‬حياتها‭ ‬الخاصة،‭ ‬فغطّت‭ ‬مثلاً‭ ‬بكثافة‭ ‬زواجها‭ ‬من‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬كانييه‭ ‬ويست‭ ‬ثم‭ ‬طلاقهما‭.‬

وأفادت‭ ‬كيم‭ ‬كارداشيان‭ ‬البالغة‭ ‬اليوم‭ ‬42‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬الشهرة‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبتها‭ ‬لبناء‭ ‬امبراطورية‭ ‬تجارية،‭ ‬فأطلقت‭ ‬مجموعة‭ ‬مستحضرات‭ ‬التجميل‭ “‬إس‭ ‬كيه‭ ‬كيه‭ ‬إن‭ ‬باي‭ ‬كيم‭” (‬SKKN‭ ‬by‭ ‬Kim‭) ‬وعلامة‭ ‬الملابس‭ ‬الداخلية‭ ‬النسائية‭ “‬سكيمز‭” (‬Skims‭).‬

وأُسندت‭ ‬إلى‭ ‬كارداشيان‭ ‬أدوار‭ ‬في‭ ‬بضعة‭ ‬أفلام‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬العقد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين،‭ ‬وجسّدت‭ ‬بصوتها‭ ‬أخيراً‭ ‬إحدى‭ ‬شخصيات‭ ‬فيلم‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ “‬باو‭ ‬باترول‭”(‬PAW‭ ‬Patrol‭).‬

لكن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ “‬أميريكان‭ ‬هورور‭ ‬ستوري‭” ‬سيكون‭ ‬الأول‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬عقد،‭ ‬وربما‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭.‬

ويتألف‭ ‬هذا‭ ‬المسلسل‭ ‬الحائز‭ ‬جوائز‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬مواسم‭ ‬مستقلة‭ ‬تتمحور‭ ‬على‭ ‬قصص‭ ‬ومواقع‭ ‬مختلفة‭. ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬يشمل‭ ‬طاقم‭ ‬الممثلين‭ ‬مشاهير،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬المغنية‭ ‬الأميركية‭ ‬ليدي‭ ‬غاغا‭ ‬والممثلة‭ ‬أنجيلا‭ ‬باسيت‭.‬