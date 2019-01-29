كيف نواجه امريكا ؟ – كامل كريم الدليمي

ضمن المبادئ الأساسية لأي مواجهة عسكرية بين طرفين عليك ان تحدد قوة عدوك عُدّة وعَدداً ، ونوع التكنلوجيا التي يستخدمها ، وهل نستطيع التأثير في اقتصاده وشل حركته او هل نستطيع توجيه رسائل اعلامية نحاول من خلالها اثارة شعوبهم ضد الحكومات او … الخ من الامر التي تُشكل اساسيات قبل الخوض بأي صراع ؟

العدو المفترض امريكا بجبروتها واساليبها المتطورة والخبيثة في ادارة الصراعات وامكانياتها المتطورة التي تمكنها من حسم كثير من المعارك لصالحها حتى قبل خوض المعركة .

امريكا او ماتسمى في الأمس القريب الشريك السياسي وقواتها تسمى القوات الصديقة من قبل احزاب المعارضة التي شاركت بالاطاحة بالنظام الشمولي في العراق ، وفي عودة بسيطة للاطلاع على التأريخ القريب

وتحديداً في عهد الرئيس الامريكي الاسبق بوش الابن وخلال فترة رئاسته الاولى , كان يعتبر سوريا أحد اضلاع محور الشر المتمثل( بعراق صدام الذي كان يعتبرهُ دكتاتورياً , ونظام أيران الذي كان يُسميه نظام الملالي ., والنظام الشمولي السوري) متوعدا ومتعهداً بتغيير أنظمتها عبر الوسائل العسكرية أو الدبلوماسية.

وقد صدق بوش في خطوته الاولى عندما اتخذ قرارهُ ” الأرعن ” باحتلال العراق عسكرياً وعبرَّ بوابة بعض الدول العربية ومشاركتها وتغيير نظام الحكم واتخاذ اجراءات لاتتناسب وحجم بلد مثل العراق وتأريخ شعبه الذي يمتلك مواقف تستحق الثناء عبرَّ تأريخ الأمة العربية وللأسف (وماجزاء الاحسان إلا الاحسان)، ومن تلك الخطوات الشعواء تم تنصيب حاكم عسكري لحكم العراق ، وأتخذ هذا الحاكم المحتل قرارات لايمكن ان يتم تسميتها إلا ضمن اطار العمل على ترسيخ مفهوم الفوضى الخلاقة ابتداء من حل الجيش العراقي والاجهزة الامنية وصولاً الى تشكيل مجلس حكم من احزاب معارضة للنظام السابق وفق تقسيم طائفي وقومي ، والجميع موافق ومرحب لتلك الخطوات ، بل الكثير كان يُفكر كيف نتخلص من بقايا النظام السابق ولا يُفكر كيف نتخلص من المحتل وبعضهم كان يعتبر بقايا النظام هم من يُشكل الخطر على مستقبل العراق وأمنه ، ونجحت امريكا في خطتها وقسمت المقسم وجزأت المجزأ داخلياً اما بالنسبة لدول الجوار فقد عملت أيران وسوريا الى رمي كل ثقلهما السياسي والعسكري لمحاربة أمريكا في الاراضي العراقية خوفا من انتصار ماتسمى التجربة الديمقراطية التي وعدَّ بها بوش وبالتالي وصول الدور اليهما بالتغيير, فعمدت الدولتان الحليفتان على تكريس جهودهما في عملية عرقلة التواجد الامريكي الذي اصبح غير مبرر بعد احتلال العراق وتغيير نظام حكمه .

وبالنسبة لامريكا حققت حلمها وحلم دولة اسرائيل اولاً انها اسقطت نظام كان مصدر تهديد لأسرائيل وحطمت الجيش العراقي وهو احد اقوى جيوش المنطقة كما انها حصلت على موطيء قدم في اهم بقعة جغرافية في الوطن العربي ، لما يتمتع به العراق من موقع ستراتيجي جغرافي وسياسي واقتصادي مؤثر بالمنظومة الاقليمية ، وعندما شرعَ الغيارى من ابناء العراق بالتصدي للامريكان في اكبر مواجهه بطولية من المفترض ان تُدرس كتجربة نضال وتحدي ودفاع عن بلد مستباح ، ودفعَ الغيارى من ابنائنا افدح الخسائر قرباناً وحَناء لحرية بغداد العزيزة ، كان البعض يُمَتّن علاقتهُ بالامريكان ويقتل ويعتقل كل اصحاب مشروع المقاومة وسميَّ بعض المقاومين بالارهابيين واخرين بالخارجين على القانون ، وبعد تلك المرارة وخنجر الغدر الذي اصاب خاصرة مشروع الجهاد في العراق والذي ارغمَ الاعداء على البحث عن كل السبل الكفيلة للجلوس مع المقاومين والتفاوض معهم ، ومحاولة استجداء رضاهم لكي يلقوا السلاح ، لكنهم جوبهوا برفض قاطع ومقاومة شرسة كبدت الاعداء خسائر فادحة ، وبعد الجهود المضنيّة سياسياً وعسكرياً تم اجهاض مشروع المقاومة وبعد مرور خمسة عشر عام على احتلال العراق يحاول البعض اليوم التبجح لاعادة مشروع المقاومة لان امريكا أعادت تموضعها في العراق !

ماذا كانت حصة فصائل المقاومة السابقة غير الموت والتهجير والسجون وكيف ان نعود من جديد بعد خمسة عشر عاماً من البؤوس والتردي والدمار ،

الامريكان محتليون ويستحقون المواجهة لكن كيف لنا ان نأمن من اعتبرهم اصدقاء بالأمس لايعتبرهم اصدقاء اليوم ، وكيف تحولت القوات الصديقة بالأمس الى قوات محتلة ، تساؤلات كثيرة واستفهامات من الصعوبة نجد مخارج لها ، علينا ان نعيد ترتيب بيتنا الداخلي بما يضمن حقوق المواطنة والمقاومين ويجعلهم جزءاً فاعلاً من المجتمع اما ان نبقى نعمل وفق المثل الشعبي (الخير لبو خظير والزبل للخانچية) اعتقد لن تمر الامور بهذه الطريقة ومن يعتقد انه يُسيطر على البلد بدون شعب او شعب لايتكلم ولايفكر فاعتقد هو خاطيء في تقديراته ومن يريد عراقاً قوياً وشعباً عزيزاً عليه ان يُشرع بخطواته الإيجابية الاولى في محاولة لملمة شُتات اهلنا بعمل جدي لا بأقوال خالية من الفعل ، المقاومة مشروع وطني يبدأ من تحقيق الوحدة الوطنية المجتمعية وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية والغاء مبدأ الاستقواء على الشريك السياسي حينها سينطلق مشروع التحرير المبارك دون الخوف من خناجر الغدر والتردد وتغليب المصالح الشخصية والحزبية والفئوية .