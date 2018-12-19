كيف نهدّم الإنسان وندمّر الأوطان ؟ – كامل كريم الدليمي

تَحدث لي أحد الأصدقاء عن محاضرة اقيمت عام 1978 في أحدى الجامعات الالمانية ، حيث كان يدرس هناك للحصول على الماجستير .

كانت المحاضرة بعنوان (بناء المؤسسات) جزء من موضوع بناء المؤسسات هو كيفية اختيار المدراء لهذه المؤسسات ، وكان اسم الدرس “كيف تختار المدراء ؟

ولكي تختار المدراء الناجحين وفق وجه النظر الألمانية عليك ان تقابل المتقدمين وتقسمهم الى ثلاث اصناف

الصنف الاول :- هو شخص لايعرف ويعتقد انه يعرف

هذا الشخص لايمكن الاستثمار به ابدا لأنه لايمكن ان يتعلم وقد ترسخت في ذهنه انه يعلم بكل شيء علماً انه انسان تنقصه الخبرة والقاعدة العلمية والأدارية وغير قادر على تطوير نفسه لان عقله يدور في فلك خارج منظومة التعلم .

الصنف الثاني :- الشخص الذي لايعلم ويعرف انه لايعلم هذا يمكن الاستثمار به لانه يطمح ان يطور نفسه خاصة انه مقتنع انه لايعلم ويرغب بالتعلم وممكن الاستثمار به وتطويرة بما ينسجم ووصولة الى مرحلة العطاء او الاداء المتميز.

الصنف الثالث :- الذي يعلم وهو يعلم انه يعلم هذا شخص جاهز وقادر على العطاء والتميز .

للأسف الكبير ونحن نعيش في زمن الفوضى الخلاقة فأن نصيب الصنف الاول في المشهد السياسي العراقي ، وفي ادارة وقيادة مؤسسات الدولة هو من يشكل نسبة لاتقل عن 80 بالمئة?

ومايشهدُ العراق من تخلف على جميع الاصعدة السياسية والخدمية والامنية سببها هؤلاء الاشخاص غير المؤهلين في ادارة المؤسسات ، ومن يعتقدون انهم يخدمون العراق بعقولهم “الفارغة وبأمكانياتهم المتواضعة التي لم ولن تسهم في اعادة بناء الدولة التي تشكل طموح وحلم كل العراقيــــين ، بل كان لهم الدور الكبير بما يطرحونة من افكار بائسة شكلت سببا رئيسيا في تخلف الدولة ، وتراجع الاداء ، وانهيار المؤسسات بل صار بلدنا يتنافس مع بلدان العالم على المراتب الاولى في الفساد والفقر وتردي الخدمات ، واصبحت مدينة السلام بغداد في اكثر من تقـــــــرير دولي، مدينـــــــة غير أمــــــنة ولاتصلح للعـــــــيش هذا كله يحدث بسبــــب مغادرتنا المبادئ العلمية الاساسية في خياراتنا للشخصيات الكفوءة ومغادرتنا قاعدة “الرجل المناسب في المكان المناسب واستبدالها بقاعدة الرجل الحزبي او الطائفي او القومي في المناصب العليا للدولة.

كيف يمكن لبلد ان ينهض ورئاساته الثلاث تُوزع وفق التقسيم الطائفي والقومي وأين تُكن المهنية والوطنية ومصلحة المواطن عندما تُفرض الرئاسات وفق مفهوم لبننة القضية العراقية؟ كيف ينهض البلد ووزاراتة تقسم وفق الاستحقاق الانتخابي ليتم اختيار وزير اقرب زُلفى لقائد الحزب او الكتلة دون النظر لكفائته؟

كيف نتطور والصراع الحزبي والطائفي ينحدر الى ادنى مستوى في الوزارات والهيئات ليصل الى المدير العام ومعاون مدير عام ورئيس قسم ضمن التقاسم الحزبي لاضمن التنافس على اساس الكفاءة والاداء؟

لذا الفوضى الخلاقة الحقيقية ان نتصارع على كيفية ان تُساهم الاحزاب بمختلف انتماءاتها بعملية التردي.

كان يحدونا الأمل بالسيد عادل عبد المهدي الحاسم ، القوي ، الشجاع ان يحمل سيف محاربة الفساد الفكري والمالي وان يتبنى مادمره اسلافه. وجدناه يسير على نفس خطى من سبقه بالانصياع التام للارادات الطائفية والقومية والحزبية .

لك الله ياعراق