كيف نحطّم منظومة الفساد ؟ – ثامر مراد

الحديث عن الفساد والفاسدين في العراق صار حديث الساعة لكافة البرامج السياسية التي تحاول إلقاء الضوء على مشكلة العراق منذ زمن التغيير في 2003 حتى هذه اللحظة وكل شخص يظهر على الشاشة يحاول أن يكون هو الشخص الذي يستطيع أن يضع الخطة المحكمة لإنهاء ذلك الفساد المرعب . إذا كان كل شخص يتحدث بهذه الطريقة أو تلك عن الفساد ويحاول أن يظهر بمظهر النزيه فمن هو الفاسد في نظر الآخرين ؟ سمعتُ أحد السياسيين الذين ظهروا في أحد البرامج السياسية يقول بأنه يستطيع أن يقضي على منظومة الفساد أجمعها لو أعطتهُ الدولة صلاحية لمدة سنة واحدة وذلك عن طريق فتح ملفات الفساد – العملاقة – وكشفها للناس وإلقاء الفاسد في غياهب السجن هو ومن يعود إليه . ويؤكد أن الدولة لا يمكن أن تفعل هذا لأن الجميع متورط في قضايا فساد ليست لها نهاية والجميع يصمتون حفاظاً على مصالحهم الشخصية . الفقير هو المسكين الوحيد في هذه المعادلة المرعبة . طبقات الفاسدين راحت تتضخم بمليارات الدولارات ويتنعمون بهذه المليارات هم و أحفادهم وليذهب الفقراء إلى الجحيم . من يسرق أموال الشعب يتصور أن أمواله ستحميه يوما ما ولكن هو ينسى أو يتناسى أن الله يراقب كل شيء وسيأتي اليوم الذي يقف فيه الجميع أمام الله وعندها لن ينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم . سلاما أيها الفقراء في كل العراق وحسبي الله ونعم الوكيل على كل من سرق أموال العراق .