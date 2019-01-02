كيف نبدأ التصنيع في العراق- دريد محمود الشاكر العنزي

لايخفى على المتخصصين والمطلعين ماهية اهمية التصنيع بكل اشكاله والمسميات التي دخلت عليه وبشكل متتابع ومتتالي

وحتى نعطي الموضوع بعض من حقه لنبدء بما يلي:-

هندسة التصنيع وهندسة الانتاج.. وهو العلم والعمل المعني بالانتاج واساليب الانتاج التصميم والتخطيط والتصنيع والتجميع والاختبار والتطوير لأجزاء المنتجات وتقنياتها والمنظومات الصناعية المختلفة ويعطى هذا التخصص الهندسي مسميات عدة كهندسة الدقة وهندسة التصنيع او الهندسةالصناعية وهندسةالتطابق المعياري ومراحل الانتاج .. التصميم والانتاج والجودة والادارة التجميع التغليف ادارةالكلفة ، وحقيقة الامر لانريد الدخول في عملية الصناعةاكثر لكن ما يهمنا السياسة الصناعية وعواملها .

ومن اولى المهام التي اغفلتها غالبية الدراسات بهذا الجانب

هل ان رجال الاعمال لديهم رغبة و مطمئنين ومتفائلين لعملية التصنيع هل ان رجال الاعمال متيقنين انهم مدعومين من قبل الدولة في حالةالربح والخسارة وما حجم المغامرة في العملية التصنيعية التي سيدخلون علما ان عمرالعملية الانتاجيةالتصنيعية طويلة الامد وليس كبقية العمليات الاقتصاديةالاخرى والفكرة الاساسية للبدء هى ماهوالهدف من عملية التصنيع التسويق فقط ام الاحلال محل المستورد ام المرحلة المهمة التصدير ايضا ؟

مواد اولية

وهل سيقوم بذلك المصنع نفسه اي بكل المراحل الى المستهلك؟

من هنا ستبدءعملية التصنيع…

كل الفقرات المتعلقة في التصنيع من توفر المواد الاولية والدعم الحكومي والاسناد المادي للبنوك والقوانين وما الى ذلك نوقش واسهب في نقاشها الكثير من الاساتذة الافاضل لكن

تخفيض العملة الى مستوى كبير بالخصوص اذا كان سعر الصرف مسيطر عليه اي بيد الدوله ويتحدد بقرار حكومي -وله مثالب كثيرة-

واما اذا كان سعرالصرف وفق العرض والطلب في كلا الحالين الهدف تخفيض العملة….؟؟؟؟

العديد من الدول لجئت الى تخفيض عملاتها مقابل العملات العالمية الاكثر تداول مثل الدولار واليورو في سبيل تحقيق هدف محدد وهو دعم صناعتها وتشجيع رجال الاعمال على الدخول للصناعة او على الاقل تطوير الموجود منها

ومن اجل اعادة التوازن في موازينها التجارية اوتخفيف هذا العجز ولو نسبيا .. وهذا لايهمنا المهم

من يتخذ هذا القرار تخفيض العملة وماهي مواضيع دعمه وماهي شروط العمل المالي والاقتصادي مع اخذ الموضوع لفترة زمنية معينة لحين تحقيق الهدف المرتجى من عملية التخفيض للعملة وان له اهمية اكبر وهذا ما نهدف اليه تخفيض قيمة العملة يؤدي الى جعل اسعار السلع المستوردة اغلى مما يؤكد على انه سيحد من شراء السلع القادمة من الخارج ويشجع الإقبال على المنتجات الوطنية بشكل قانوني اوتهريب لهذه السلع وهذاينهي الكثير من المشاكل على المنافذ الحدودية اي التصنيع الداخلي تصبح أسعار السلع المصنعة محليا أرخص بالنسبة من السلع الاجنبية مما يفترض أنه سيعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويرفع بالتالي من حجم الصادرات إلى الخارج ونؤكد ان عملية تخفيض العملةالمسيطر عليها هي هدف ووسيلة لتحقيق انشاء صناعة سريعة مضمونة داخليا لزيادة الطلب الداخلي عليهاوخارجيا لانها ستصبح منافسة في الاسواق الخارجية ، ناهيك عن الطلب الاستثنائي من الاســـــواق المجاورة وكما يحدث الان في الســـوق العراقية التي تتاثر بتخفيض عملت البلدان المجاورة للعراق ونعتقد ان سد الحاجة المحلية هي الخطوة الاولى في الاهداف مما يتبعها الكثير من الايجابيات وملحق بهذه الضــوابط هناك عوامل انجاح عملية تخفيض العملة المسيطر عليها من قبل الدولة الا وهي:

اولا.. مدى قدرة الآلة الإنتاجية الوطنية (تكنولوجيا وماليا وبشريا) على تصنيع السلع المستوردة من الخارج بجودة مماثلة أو معقولة وأسعار منافسة وإحلال منتجات وطنية مكانها طبعا لسلع معينة

ثانيا..مدى ما موجود من طاقة انتاجية غير مستغلة او متاحة تكون جاهزة للدخول الفوري في العملية الانتاجية

ثالثا.. مدى المرونة السعرية للصادرات والواردات بمعنى مدى تجاوب الطلب على الصادرات والواردات مع تغير الأسعار الناتج عن تخفيض قيمة العملة

ويشترك مع هذا التخفيض الدعم الداخلي وكلما زاد الدعم الداخلي كان للبضاعة اقل سعرا واكثر تنافسا مع مراعات ما ذكراعلاه من الجود وتخفيض الكلف الادارية

رابعا..المقارنه الرقمية والواقعية باسعار دول الجوار للسلع المشابهه والبديلة

خامسا ..معرفة اي النشاطات يمكن ان تخفض اسعارها وبشكل مدعوم وليكن اكثر من نشاط والتي تسبب بجذب اكثر

خامسا..المقارنة السلعية بين مايصنع محليا اوجديد اومقبول لهدف البدء والتركيز على الحرفيةالاسرع انتاج واسرع احلال.

ان عقد مؤتمرات قطاعية داخل قطاع الصناعة سيمكن الاداري والاقتصادي الاكاديميين من الوصول الى ماهية المعوقات وماهية الامــكانات والقدرات المتوفرة للبدء في انشاء قطاع خاص لهذا القطاع وهل لدى هذا الاقطاع الامكانية من سد حاجةالسوق المحلي والمنافسة وما هوالمطلوب

وتسحب الاشكالات والمقترحات لتعمم على بقية القطاعات لما من تشابه في العملية للقطاعات الصناعية كما انها اطول مدة من الزراعة والتجارة والسياحة لذا يجب تثبيت القرارات والقوانين بشكل واسع ويتسع كل مناحي الصناعة .

ومن المهم جدا ان يسبق اي عملية من هذا النوع هو الندوات التركيز على الندوات التي تقيمها وزارة المالية والبنك المركزي لتوضيح تجارب الدول في تخفيض العملة وماجنته مصر وتركيا وايران ودول اخرى وعلى الصعيدين العملي والنضري لان هناك الكثيرين ممن يؤمنون بثبات سعرالصرف ولا يفكرون بالتضخم الذي يمتص القوة الشرائية للعملة وقوة العملة الاجنبية مما يؤدي الى المفاضلة بين المنتج الوطني والاجنبي، ومن الملاحظات التالية نستطيع ان نحدد ادق الاطر للعملية الصناعية القطاعية والكاملة ومع الاسف نقول ان لاصناعة عندنا وكم تمثل من راس المال الثابت ان وجد قياس اوكم تمثل من تشغيل الايدي العاملة وماهي نسبة سد الحاجات المحلية.

وتبرز امامنا الازمات التي تحيط المنطقة ومن ثمةالعراق هل بالامكان ان نقف اويصمد السوق العراقي اكثر من اربعة اشهر معتمدعلى الخزين وهل لدى القطاع الخاص التجاري امكانية لذلك اعتقد انها تعني 5-6 مليار دولار مواداستهلاكية مختلفة معتمدين على حجم الاستيرادالسنوي لعام 2018 ثم هل كل الخزين لديمومة الحاجه الغذائية الدوائي وما الى ذلك ام انه استهلاكي لايفي بالغرض في الازمة

اما الملاحظات فهي :

-ان تكون هناك سياسة امتلاكها سياسة صناعية واضحة قطاعية على اقل تقدير للصناعة ومدى ارتباطها بالقطاعات الاخرى كحد ادنى وليس بشمولية السياسات الاقتصادية العامة

-اعادة هيكلة الديون الوطنية الداخلية بين الصناعيين والحكومةواعطاء فترات تسديد اطول واعفاءات على الفوائد والرسوم لتضخيم التراكم لراس المال لدى الصناعيين

-صندوق تنمية الصناعة مستقل عن المصرف الصناعي للقطاعات الصناعية

-صندوق ومصرف دعم الاستيراد والتصدير ثوابته دعم وليس استقطاع اي مبلغ لغرض التمويل الذاتي كما يحدث عندنا في وزارة التجارة(ولنا مقترح منشوربذلك)

-مما لاشك فيه ان انشاء مصنع كبير سيؤدي الى انشاء متعلقات تابعة كثيرة وبمختلف الاختصاصات وهذا يرفع نسبة التوظيف والعمالة المتتابعة ويخلق صناعات جانبية حوله على ان يتم دعمها ماديا وقانونيا

-دور المصارف القائمة في عملية التنمية الصناعية وهل هناك اشكال في الاقراض المزدوج ومن اكثر من مصرف

-اليات دعم العمل التجاري التسويقي الداخلي والتصديري للمنتج الصناعي الوطني الداخلي والخارجي والتي هي الان ام الاتوجداومحدودة جدا…لم نرى في اتحاد الغرف التجارية العراقية لجنة اوقسم للمصدرين ولمختلف الصنوف

-اليات الدعم بل الاعفاء الضريبي للمنتج الصناعي ولمدد متفاوتة حسب سرعة استرجاع راس المال للمشروع

ومن مجموع الاليات يصار الى سن قانون او قوانين لهذا الغرض

-المصارف والشمولية المالية ان مبدء الشمولية المالية التي سيلجأ اليها العراق قريبا لدخوله دائرة التفاوض مع الدائرةالعربية والعالمية يجب ان يحدد بشكل واضح تلك المهام والاعتماد على الية صندوق النقد العربي بذلك ومن ثمة تطوير الالية.مع تهيئة المتطلبات لانجاح العملية وليس المشاركة الشكلية في المؤسسات العربية والدولية وهل تتوفر مستلزمات الشمولية المالية في العراق والتي تعني الاستفادة القصوى من منتجات المصارف لتحقيق الخدمات المالية التي تسهل العملية الصناعية

-يحتاج الى تحديد المواضيع الاكثر ثبات والثابتة لكي يتسنى تهيئة الحسابات للعمل وبكل اشكاله مستثمر داخلي او خارجي بشكل كامل او جزئي للمشاريع

-التمتع بالاعفاءات الضريبية والرسوم الداخلية ولمدد متفاوتة

نوعية الصناعة للسوق المحلي واللتصدير ام للتصدير فقط عليهايعتمد في الاعفاء

مقاييس الانتاج ونوعياته

-العلاقةبين المستثمرين فيما بينهم ومع المصانع الحكومية (اتحاد المستثمرين العراقيين) مثلا

-الخدمات التي تقدمها الدولة وبالخصوص المعلومات الصناعية والاقتصادية والالكترونية عن طريق تنظيم موقع خاص للصناعات المتشابهه محليا والصناعات المستوردة

-علاقة الصناعة المعينة ببيقية وزارات الدولة ومدى الاستفادة منها للحلال محل مستورد ناهيك عن السوق المحلي وعلى الاقل كخطوة اولى ثم الدخول للتصدير

-العلاقات الافقية مع بعضها والعمودية مع الدولة والصناعات الكبيرة

-موقف الدولة من التامين على المصنع من اول البداية الى التسويق اى التامين على المواد الاولية الداخلة في الصناعة الى البضاعةالمسوقة

-موقف الدولة من الازمات هل ستعوض الصناع مافقدوه او جزء منه ومن القروض وعقود التجهيز

-الموقف من الانتاج العام والتسويقي للصناعة او للمجمع الصناعي والدعم المادي للتصديري والمنتج للتصدير مع الدول

-هل من الضروري ان تكون المصانع حديثة جدا ام مستعملة جديدة وماهو الموقف من الرسوم عليها تجربة الهند بعهد جواهر لال نهرو وروسيا وربما جزئيا العراق في بعض الصناعات

-بالتاكيد هناك مصانع للبيع بكل الاحوال احدث واكثر تطور من المنشئ عندنا قبل عشرة اعوام وقل ماوجدة لدينا حديث

-ماهو الموقف من العمل على تنشيط المصانع القديمة ولوان ما مر عليها لايبقي ولا يذر والحقيقة ان وجدة

هنا سيظهر قائمة جديدة من الاستيرادات والتي اغلبها معفي كمركيا ومدعوم وتحتاج الى سرعةانجازالمعاملات في كل المنافذ الحدودية

ملاحظة..على ان لانغفل المتغيرات الدولية في هذا المضمار

الحمد لله على ما هدانا وماكنا لنهتدي لولاان هدانا الله..

{ المستشار والمحكم الدولي