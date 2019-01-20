كيف‭ ‬يتم‭ ‬تشخيص‭ ‬استهلاك‭ ‬أعضاء‭ ‬جسم‭ ‬الانسان‭ ‬؟

تقرير‭ ‬روسي‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬الشيب‭ ‬

موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

يزداد‭ ‬ظهور‭ ‬الشعر‭ ‬الأبيض‭ ‬كلما‭ ‬تقدم‭ ‬عمر‭ ‬الإنسان،‭ ‬وهناك‭ ‬عوامل‭ ‬مختلفة‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬فقدان‭ ‬شعر‭ ‬الإنسان‭ ‬للونه‭ ‬الأصلي‭. ‬وتعد‭ ‬صبغة‭ ‬الميلانين‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬لون‭ ‬الشعر‭ ‬والجلد،‭ ‬وتنتجها‭ ‬خلايا‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬بصيلات‭ ‬الشعر‭. ‬وبعد‭ ‬سن‭ ‬الثلاثين،‭ ‬تبدأ‭ ‬هذه‭ ‬الخلايا‭ ‬الصبغية‭ ‬بالتلف‭ ‬تدريجيا،‭ ‬ما‭ ‬يسبب‭ ‬وصول‭ ‬كمية‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الصبغة‭ ‬للشعر‭. ‬وعندما‭ ‬يتوقف‭ ‬وصول‭ ‬الصبغة‭ ‬إلى‭ ‬الشعر‭ ‬تماما،‭ ‬يصبح‭ ‬لونه‭ ‬أبيض‭. ‬ويبدأ‭ ‬إنتاج‭ ‬صبغة‭ ‬الميلانين‭ ‬بالانخفاض‭ ‬بمقدار‭ ‬10-20%‭ ‬سنويا‭ ‬بعد‭ ‬الثلاثين‭ ‬من‭ ‬العمر،‭ ‬ولكن‭ ‬الشيب‭ ‬يظهر‭ ‬أحيانا‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭. ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬سبب‭ ‬ذلك‭ ‬وراثيا،‭ ‬وحينها‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬الشيب‭ ‬بحسب‭ ‬تقرير‭ ‬طبي‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬“روسيا‭ ‬اليوم”‭ ‬نتيجة‭ ‬سوء‭ ‬التغذية،‭ ‬حيث‭ ‬تعاني‭ ‬خلايا‭ ‬صبغة‭ ‬الميلانين‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬البروتين‭ ‬والفيتامينات‭ ‬وحمض‭ ‬الفوليك‭ ‬والمعادن‭ ‬مثل‭ ‬النحاس‭ ‬والحديد‭ ‬والكالسيوم‭ ‬والزنك‭. ‬

وعند‭ ‬تنظيم‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬والعمل‭ ‬والاستراحة‭ ‬والتخلي‭ ‬عن‭ ‬العادات‭ ‬السيئة،‭ ‬تبدأ‭ ‬خلايا‭ ‬الصبغة‭ ‬بالعمل‭ ‬بصورة‭ ‬طبيعية،‭ ‬ويتوقف‭ ‬تغير‭ ‬لون‭ ‬الشعر،‭ ‬ويتساقط‭ ‬الشعر‭ ‬الذي‭ ‬تغير‭ ‬لونه‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭.‬

فيما،‭ ‬طوّر‭ ‬علماء‭ ‬معهد‭ ‬سولك‭ ‬الأميركي‭ ‬للدراسات‭ ‬البيولوجية،‭ ‬طريقة‭ ‬جديدة‭ ‬لتحديد‭ ‬العمر‭ ‬البيولوجي‭ ‬للإنسان،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحديد‭ ‬نشاط‭ ‬الجينات‭ ‬الرئيسة‭ ‬في‭ ‬خلايا‭ ‬الجلد‭.‬

وأفاد‭ ‬موقع‭ ‬«MedicalXpress»،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬تسمح‭ ‬باتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬لمنع‭ ‬الوفاة‭ ‬المبكرة،‭ ‬إذا‭ ‬أظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬التحليل‭ ‬علامات‭ ‬خطرة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭.‬

وحلل‭ ‬الباحثون‭ ‬خلايا‭ ‬شابة‭ ‬ومسنة‭ ‬من‭ ‬النسيج‭ ‬الضام‭ ‬(الخلايا‭ ‬الليفية‭ ‬الجلدية)،‭ ‬أخذت‭ ‬من‭ ‬133‭ ‬شخصاً‭ ‬أعمارهم‭ ‬1-94‭ ‬سنة‭. ‬ويساعد‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الخلايا‭ ‬على‭ ‬التئام‭ ‬الجروح‭ ‬وإنتاج‭ ‬مكونات‭ ‬المادة‭ ‬بين‭ ‬الخلوية‭.‬

واستخدم‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬عملهم‭ ‬طريقة‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬تسلسل‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬الريبوزي‭ ‬RNA‭.‬

واستخدم‭ ‬العلماء‭ ‬خوارزمية‭ ‬التعلم‭ ‬الآلي‭ ‬لفرز‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬حصلوا‭ ‬عليها‭ ‬وتحديد‭ ‬العلامات‭ ‬البيولوجية‭ ‬للشيخوخة‭. ‬وباستخدام‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬أصبح‭ ‬بالإمكان‭ ‬تحديد‭ ‬عمر‭ ‬الشخص‭ ‬البيولوجي‭ ‬بنسبة‭ ‬خطأ‭ ‬8‭ ‬سنوات‭. ‬وأظهر‭ ‬تحليل‭ ‬الخلايا‭ ‬الليفية‭ ‬المأخوذة‭ ‬من‭ ‬مرضى‭ ‬«البروجيريا»‭ ‬(الشيخوخة‭ ‬المبكرة)،‭ ‬أن‭ ‬أجسام‭ ‬هؤلاء‭ ‬المرضى‭ ‬أكبر‭ ‬بعشر‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬عمرهم‭ ‬الزمني‭.‬