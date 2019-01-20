كيف‭ ‬يتم‭ ‬تشخيص‭ ‬استهلاك‭ ‬أعضاء‭ ‬جسم‭ ‬الانسان‭ ‬؟

تقرير روسي عن أسباب الشيب
موسكو – الزمان
يزداد ظهور الشعر الأبيض كلما تقدم عمر الإنسان، وهناك عوامل مختلفة تؤثر في فقدان شعر الإنسان للونه الأصلي. وتعد صبغة الميلانين مسؤولة عن لون الشعر والجلد، وتنتجها خلايا موجودة في بصيلات الشعر. وبعد سن الثلاثين، تبدأ هذه الخلايا الصبغية بالتلف تدريجيا، ما يسبب وصول كمية أقل من الصبغة للشعر. وعندما يتوقف وصول الصبغة إلى الشعر تماما، يصبح لونه أبيض. ويبدأ إنتاج صبغة الميلانين بالانخفاض بمقدار 10-20% سنويا بعد الثلاثين من العمر، ولكن الشيب يظهر أحيانا قبل ذلك. وقد يكون سبب ذلك وراثيا، وحينها لا يمكن وقف هذه العملية. كما يمكن أن يظهر الشيب بحسب تقرير طبي في قناة “روسيا اليوم” نتيجة سوء التغذية، حيث تعاني خلايا صبغة الميلانين من نقص البروتين والفيتامينات وحمض الفوليك والمعادن مثل النحاس والحديد والكالسيوم والزنك.
وعند تنظيم النظام الغذائي والعمل والاستراحة والتخلي عن العادات السيئة، تبدأ خلايا الصبغة بالعمل بصورة طبيعية، ويتوقف تغير لون الشعر، ويتساقط الشعر الذي تغير لونه مع مرور الوقت.
فيما، طوّر علماء معهد سولك الأميركي للدراسات البيولوجية، طريقة جديدة لتحديد العمر البيولوجي للإنسان، من خلال تحديد نشاط الجينات الرئيسة في خلايا الجلد.
وأفاد موقع «MedicalXpress»، أن هذه الطريقة تسمح باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الوفاة المبكرة، إذا أظهرت نتائج التحليل علامات خطرة تشير إلى ذلك.
وحلل الباحثون خلايا شابة ومسنة من النسيج الضام (الخلايا الليفية الجلدية)، أخذت من 133 شخصاً أعمارهم 1-94 سنة. ويساعد هذا النوع من الخلايا على التئام الجروح وإنتاج مكونات المادة بين الخلوية.
واستخدم الباحثون في عملهم طريقة يطلق عليها تسلسل الحمض النووي الريبوزي RNA.
واستخدم العلماء خوارزمية التعلم الآلي لفرز البيانات التي حصلوا عليها وتحديد العلامات البيولوجية للشيخوخة. وباستخدام هذه الطريقة، أصبح بالإمكان تحديد عمر الشخص البيولوجي بنسبة خطأ 8 سنوات. وأظهر تحليل الخلايا الليفية المأخوذة من مرضى «البروجيريا» (الشيخوخة المبكرة)، أن أجسام هؤلاء المرضى أكبر بعشر سنوات من عمرهم الزمني.