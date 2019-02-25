كيف‭ ‬تشحن‭ ‬هاتفك‭ ‬بسرعة‭ ‬فائقة؟

لندن‭ -‬الزمان‭ ‬‭ ‬أعلنت‭ ‬OPPO‭ ‬عن‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬جديدة‭ ‬للسلامة‭ ‬والأمان‭ ‬لابتكارها‭ ‬تقنية‭ ‬للشحن‭ ‬السريع‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬VOOC‭ ‬لشحن‭ ‬بطارية‭ ‬هاتف‭ ‬ذكي‭ ‬من‭ ‬صفر‭ ‬إلى‭ ‬40‭%‬‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬10‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭. ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استثمارها‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬تقنيات‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬وتدرك‭ ‬الشركة‭ ‬بأن‭ ‬الشحن‭ ‬السريع‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المتطلبات‭ ‬الملحة‭ ‬بين‭ ‬مستخدمي‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬الذين‭ ‬يتطلعون‭ ‬إلى‭ ‬شحن‭ ‬هواتفهم‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬دون‭ ‬الانتظار‭ ‬لساعات‭. ‬وتستخدم‭ ‬تقنية‭ ‬الشحن‭ ‬السريع‭ ‬VOOC‭ ‬محولاً‭ ‬وكابلات‭ ‬شحن‭ ‬فائقة‭ ‬الأمان‭ ‬بقدرة‭ ‬25‭ ‬واط‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتسبب‭ ‬بارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الهاتف‭.‬

وتقدّم‭ ‬الشركة‭ ‬تقنية‭ ‬الشحن‭ ‬فائق‭ ‬السرعة‭ ‬Super‭ ‬VOOC‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬استطاعة‭ ‬الشحن‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬واط،‭ ‬وهي‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬شحن‭ ‬بطارية‭ ‬الهاتف‭ ‬من‭ ‬الصفر‭ ‬حتى‭ ‬الطاقة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬35‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تستغرق‭ ‬معظم‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬الحديثة‭ ‬اليوم‭ ‬نحو‭ ‬ساعتين‭ ‬لإتمام‭ ‬نفس‭ ‬المهمة‭.‬

وتؤكد‭ ‬الشهادة‭ ‬الأحدث‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬TÜV‭ ‬Rheinland‭ ‬المرموقة‭ ‬على‭ ‬خضوع‭ ‬نظام‭ ‬الشحن‭ ‬VOOC‭ ‬لاختبارات‭ ‬صارمة‭ ‬متعددة‭ ‬المراحل‭ ‬ودورات‭ ‬اختبارية‭ ‬متنوعة‭ ‬لضمان‭ ‬أمان‭ ‬استخدامه‭ ‬اليومي‭. ‬ويتيح‭ ‬النظام‭ ‬للمستخدمين‭ ‬تصفح‭ ‬هواتفهم‭ ‬الذكية‭ ‬بأمان‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬الشحن‭ ‬دون‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الهاتف‭.‬