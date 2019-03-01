كيف‭ ‬تدخر‭ ‬شعرك‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬الصلع؟‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

ابتكر‭ ‬باحثون‭ ‬بريطانيون،‭ ‬تقنية‭ ‬طبية‭ ‬تتيح‭ ‬للإنسان‭ ‬أن‭ ‬يزيل‭ ‬بصيلات‭ ‬من‭ ‬شعره‭ ‬ويحتفظ‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬المختبر‭ ‬حتى‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬لاحقة‭ ‬تفاديا‭ ‬للإصابة‭ ‬بالصلع‭. ‬وبحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬«ديلي‭ ‬ميل»‭ ‬البريطانية‭ ‬عن‭ ‬العلماء‭ ‬البريطانيين،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬الثورية‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بالشعر‭ ‬ستكون‭ ‬متاحة‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة‭.‬

وتعتمد‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬بصيلات‭ ‬من‭ ‬شعر‭ ‬الرأس‭ ‬والاحتفاظ‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬المختبر،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬جعلها‭ ‬تتكاثر‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬التخزين،‭ ‬وحينما‭ ‬يبدأ‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬فقدان‭ ‬الشعر،‭ ‬سيكون‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬زراعتها‭ ‬مجددا‭.‬

لكن‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬تحتفظ‭ ‬بالشعر‭ ‬في‭ ‬حرارة‭ ‬تقل‭ ‬150‭ ‬درجة‭ ‬مئوية،‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬رخيصة‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬لأنها‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مراحل،‭ ‬وتتطلب‭ ‬كل‭ ‬مرحلة‭ ‬دفع‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭.‬

وأوضح‭ ‬مدير‭ ‬شركة‭ ‬«هير‭ ‬كلون»‭ ‬لعلاجات‭ ‬الشعر،‭ ‬بسام‭ ‬فرجو،‭ ‬أن‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬إنعاش‭ ‬الشعر‭ ‬وجعله‭ ‬يتكاثر،‭ ‬أما‭ ‬الوقت‭ ‬فهو‭ ‬غير‭ ‬مهم،‭ ‬لأن‭ ‬الشعر‭ ‬سيكون‭ ‬متوفرا‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬في‭ ‬المختبر‭.‬

وتسعى‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬حتى‭ ‬تبدأ‭ ‬تقديم‭ ‬استشاراتها‭ ‬عما‭ ‬قريب‭ ‬لمن‭ ‬يريدون‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬ببصيلات‭ ‬الشعر‭ ‬تحسبا‭ ‬لأيام‭ ‬الصلع‭ ‬المقبلة‭.‬