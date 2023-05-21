كيتار حطّمه كوبين على المسرح يباع بـ 600 ألف دولار

{ نيويورك-(أ ف ب) – بيع غيتار حطّمه على المسرح كورت كوبين، أحد أعضاء فرقة “نيرفانا”، لقاء 600 ألف دولار، في مبلغ فاق سعره التقديري بمرات عدة، على ما أفادت دار “جوليانز” للمزادات. وكان كودي فريدريك من دار “جوليانز” قال في حديث سابق إلى وكالة فرانس برس إنّ الغيتار الأسود، وهو من نوع فيندر ستراتوكاستر، أُعيد جمع أجزائه لكنّ العزف عليه لم يعد ممكناً.وهذا الغيتار موقّع من أعضاء الفرقة الثلاثة خلال فترة شهرتهم العالمية. ولفتت دار “جوليانز” إلى أنها توقعت أن يُباع الغيتار لقاء 60 ألف دولار في المزاد الذي انعقد في هارد روك كافيه في نيويورك. وأضافت في بيان “إلّا أنّ الآلة الموسيقية بيعت مقابل 595 ألف دولار”، واصفةً هذا المبلغ بـ”المذهل”. وكان فريدريك أشار لوكالة فرانس برس إلى إمكانية رؤية الكسور والأضرار التي طالت الغيتار نتيجة تحطيمه على المسرح. وأضاف “إنّ كورت كوبين كان غاضباً عندما كان يعزف على خشبة المسرح، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الطريقة التي تعامل بها مع آلاته الموسيقية”.