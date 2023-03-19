كيبان يكشف كواليس إنتخابات الأولمبية الوطنية

بغداد- الزمان

بعد نجاحه في تسنم مناصب قيادية مهمة في الرياضة ، حاول مستشار رئيس الوزراء رئيس نادي الحشد الرياضي ورئيس اتحاد السباحة خالد كبيان، اقتحام اللجنة الأولمبية والترشح لمنصب النائب الأول لرئيس اللجنة رعد حمودي.

وعول كبيان في ترشحه على مكانته في الرياضة وعلاقاته بأعضاء الهيئة العامة في اللجنة الأولمبية فضلاً عن علاقته برؤساء بعض الاتحادات، لكن ذلك لم يكن كافياً للدخول إلى اللجنة الأولمبية.

وقال كيبان بالتأكيد كما يعلم الجميع بأن اللجنة الأولمبية لم تعد كما كانت، هذه المؤسسة باتت بحاجة إلى إحيائها من جديد بدعم حكومي ومالي قوي كي تتمكن من أداء مهمامها بالصورة الصحيحة، المؤسسة فرغت من محتواها وكان لدينا مشروع بإعادة هيبة الأولمبية ورونقها والعمل ضمن النظام الأساسي ووفق القانون وهذا كان مشروعنا للنهوض بواقع العمل موضحا ان الأمر لم يؤثر على ترشحي لمنصب النائب الاول لرئيس اللجنة الأولمبية، اللجنة الأولمبية الدولية ردت على ما أثير من جدل في الاعلام حول المادة 33 إزدواجية المناصب، حيث أكدت بان المادة 33 يجب ازالتها من القانون من قبل السلطات العراقية المختصة لانها تتعارض مع الميثاق الأولمبي والنظام الأساسي للاولمبية العراقية وتتعارض مع نص المادة 32 من القانون نفسه واوجبت على الاولمبية العراقية التقيد الصارم بنظامها الاساسي والميثاق الاولمبي وعدم وضع اي قيود امام رؤساء الاتحادات وممثليهم في الترشيح لانتخابات المكتب التنفيذي ولن تؤثر المادة 33 على سير الانتخابات.

وأشار كيبان للأسف هناك مجموعة من الأشخاص لا ترغب بفوز خالد كبيان بالمنصب، لأنهم يتوقعون بأن وجود شخصية قوية ونشطة قد تؤثر على رئيس اللجنة، هذا الأمر التمسته من قبل أعضاء يعملون في اللجنة الأولمبية حيث وردت لي معلومات وبأدلة موثوقة بالترويج لأشخاص ينافسونني في الانتخابات وهناك أعضاء في اللجنة الأولمبية ثقفت لمنافسي رئيس اتحاد الفروسية عقيل مفتن، هذا الأمر أحزنني صراحة، لأن اللجنة الأولمبية ورئيسها رعد حمودي، يجب أن يلتزموا الحياد، أنا وعقيل مفتن زملاء وعلاقتنا كمتنافسين أفضل من علاقتنا باللجنة الأولمبية في النهاية هذا الأمر يزيدني إصراراً على الفوز وهذا دليل على قوة موقفي.

وأضاف كيبان اطلاقاً، لم أفكر بالانسحاب كنت أعلم بقوة موقفي رغم علمي أيضاً بأن عقيل مفتن مدعوم من رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي، ليس لدي أي مشكلات مع أي شخص وحتى إن لم أفز فهذا الأمر ليس مشكلة بالنسبة لي، كان لدي برنامج ولدي نشاط كبير ربما أخاف اللجنة الأولمبية و كنت متيقناً بأنني سأفوز بفارق 10 أصوات على أقل تقدير ولكن عدم فوزي بالانتخابات يعني إن هناك خللاً في علاقاتي مع الاتحادات والجمعية العمومية.