كوني أمرأة خطرة – براعم علي العكيدي

الى حواء..الجنس الاقوى والاجمل..دمتي لكل عام ودامت بك الاعوام..دمتي لكل عيد ودامت لاجلك الاعياد…مع فنجان قهوتك المسائي ،استمعي الى موسيقاكِ المفضله وتذكري ان اليوم خلق لأجلك وان كل ساعةو دقيقةوكل ثانية ولحظة في هذا اليوم تنشد بقوتك وعنفوانك وتتغنى بجبروت عطائك وروعة جودك ..استمعي لذاتك وذاتك فقط..واحذري كل الحذر من صراخ مجتمعكِ الذي لا يريد بكِ الا الهاوية..وتذكري انك حرة بأمر سماوي منزل من الله تعالى..لا تتنازلي عن حقوقك ..فلك الحقوق ذاتها اسوة بآدم الا ما استثناه الله في شرعه وكتابه.اطلبي ماتشائين فانه هو القوام،و القوامة في (الشرع واللغة )هي من حافظ على الشيء وراعى مصالحه. اي ان مراعاة مصالحك من واجبه وامر الهي مفروض عليه من رب العرش. تعلمي واشربي من بحار العلم شربه الظمآن فإن صحراء الجهل قاحلة لا ماء فيها ولا سراب..

اعملي لاجلك،لاجل ذاتك،لاجل اسرتك واولادك،كوني لهم القدوة والمثل الاعلى،لا تعملي لاجل المال فقط ،بل لاجلك انتِ لاجل كيانك وكريرك..لاجل اسمك لاجل شخصك واحذري من ذئاب الغابات الانانية،انت انسان له حقوق لستِ مجرد عبد عليه واجبات…كوني انت لاجلك انت لروحك انت وتذكري دوماً ان الجميع سيرحل ولن يبق معك الا انت.