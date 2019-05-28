كوشنر‭ ‬يبحث‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬وعمان‭ ‬والقدس‭ ‬صفقة‭ ‬القرن

رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬يقاطعون‭ ‬مؤتمر‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادي

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق

رام‭ ‬الله‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬المكلف‭ ‬خطة‭ ‬السلام‭ ‬الاسرائيلية–الفلسطينية‭ ‬جاريد‭ ‬كوشنر‭ ‬يزور‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬الرباط‭ ‬وعمان‭ ‬والقدس‭. ‬ويطلق‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬على‭ ‬الخطة‭ ‬صفقة‭ ‬القرن‭ . ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬رافضا‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬إن‭ ‬صهر‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬يقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬الى‭ ‬المغرب‭ ‬والاردن‭ ‬واسرائيل‭ ‬برفقة‭ ‬ذراعه‭ ‬الايمن‭ ‬جايسون‭ ‬غرينبلات‭ ‬وكذلك‭ ‬الممثل‭ ‬الاميركي‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬براين‭ ‬هوك‭. ‬ولم‭ ‬يعط‭ ‬المسؤول‭ ‬أي‭ ‬ايضاحات‭ ‬اخرى‭ ‬حول‭ ‬اللقاءات‭ ‬المرتقبة‭. ‬وكوشنر‭ ‬الذي‭ ‬كلفه‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬منذ‭ ‬سنتين‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬«اتفاق‭ ‬نهائي»‭ ‬بين‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬سيزور‭ ‬لاحقا‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬مونترو‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬ثم‭ ‬لندن‭ ‬حيث‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬ترامب‭ ‬الى‭ ‬بريطانيا‭. ‬ويرتقب‭ ‬أن‭ ‬تكشف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬و‭ ‬26‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬المنامة‭ ‬عن‭ ‬الشق‭ ‬الاقتصادي‭ ‬من‭ ‬خطتها‭ ‬للسلام‭ ‬بين‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬شقها‭ ‬السياسي‭ ‬بعد‭. ‬وأعلنت‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬انها‭ ‬لن‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭. ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬سعيه‭ ‬لتقديم‭ ‬مفاهيم‭ ‬جديدة،‭ ‬أصدر‭ ‬كوشنر‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬أيار/مايو‭ ‬أقوى‭ ‬إشارة‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬لن‭ ‬تقترح‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تؤيده‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬السلام‭.‬فيما‭ ‬فيما‭ ‬قرر‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والاقتصاديون‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬مقاطعة‭ ‬المؤتمر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬ينظم‭ ‬برعاية‭ ‬أميركية‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬المجلس‭ ‬التنسيقي‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الفلسطيني‭ ‬(بال‭ ‬تريد)‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬عرفات‭ ‬منصور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬«ان‭ ‬المجلس‭ ‬التنسيقي‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬مؤسسة‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬قرر‭ ‬عدم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬المنامة‭. ‬العديد‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الاعمال‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬تلقوا‭ ‬دعوات‭ ‬لحضور‭ ‬المؤتمر‭ ‬لكننا‭ ‬قررنا‭ ‬عدم‭ ‬المشاركة»‭.‬

دعت‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬إلى‭ ‬مؤتمر‭ ‬حول‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أكدت‭ ‬الإمارات‭ ‬والسعودية‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬حضوره‭. ‬ويرتقب‭ ‬أن‭ ‬تكشف‭ ‬خلاله‭ ‬عن‭ ‬الشق‭ ‬الاقتصادي‭ ‬من‭ ‬خطتها‭ ‬للسلام‭ ‬بين‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬يُكشف‭ ‬عن‭ ‬شقها‭ ‬السياسي‭ ‬بعد‭.‬

وأعلنت‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬انها‭ ‬لن‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تستشر‭ ‬بشأنه‭ ‬ولم‭ ‬تكلف‭ ‬أحداً‭ ‬التفاوض‭ ‬باسمها‭.‬

وقال‭ ‬منصور‭ ‬إن‭ ‬«السلام‭ ‬الاقتصادي‭ ‬كذبه‭ ‬كبيرة‭ ‬جربناها‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬وعشرين‭ ‬سنة‭ ‬لذلك‭ ‬موقفنا‭ ‬وقرارنا‭ ‬من‭ ‬دعوة‭ ‬مؤتمر‭ ‬البحرين‭ ‬هو‭ ‬مقاطعته‭. ‬نعتبر‭ ‬ان‭ ‬الاولوية‭ ‬للمسار‭ ‬السياسي‭ ‬ويكون‭ ‬معه‭ ‬بالتوازي‭ ‬مسار‭ ‬اقتصادي»‭.‬

وأضاف‭ ‬إن‭ ‬مؤتمر‭ ‬البحرين‭ ‬«هدفه‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬دون‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ونحن‭ ‬كرجال‭ ‬أعمال‭ ‬فلسطينيين‭ ‬نقف‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭ ‬والسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ونرفض‭ ‬حضور‭ ‬مؤتمر‭ ‬البحرين‭ ‬لانه‭ ‬تمهيد‭ ‬لمؤامرة‭ ‬صفقة‭ ‬القرن»‭.‬

وأضاف‭ ‬«منذ‭ ‬اتفاق‭ ‬اوسلو‭ ‬وحتى‭ ‬الان‭ ‬وصلنا‭ ‬الى‭ ‬طريق‭ ‬سياسي‭ ‬مسدود‭ ‬والمطلوب‭ ‬هو‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬لأن‭ ‬بناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬دون‭ ‬سيادة‭ ‬وسيطرة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬والماء‭ ‬والبحر‭ ‬والموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬له‭ ‬النجاح»‭.‬

واضاف‭ ‬أن‭ ‬«أي‭ ‬مشروع‭ ‬اقتصادي‭ ‬دون‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬هو‭ ‬بيع‭ ‬للوهم‭ ‬واي‭ ‬كلام‭ ‬عن‭ ‬مسار‭ ‬اقتصادي‭ ‬كذبة‭ ‬كبيرة‭ ‬لا‭ ‬توصلنا‭ ‬إلى‭ ‬أية‭ ‬نتيجة‭ ‬مع‭ ‬أهمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتنميته‭ ‬وتطويره‭. ‬لكن‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬تتم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استقلال‭ ‬وسيادة‭ ‬وحل‭ ‬سياسي‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬نبقى‭ ‬ندور‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬مفرغة»‭.‬