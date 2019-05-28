كوشنر‭ ‬يبحث‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬وعمان‭ ‬والقدس‭ ‬صفقة‭ ‬القرن

رجال الأعمال الفلسطينيون يقاطعون مؤتمر البحرين الاقتصادي
واشنطن – مرسي ابو طوق
رام الله – الزمان
أعلن البيت الابيض الثلاثاء أن مستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب المكلف خطة السلام الاسرائيلية–الفلسطينية جاريد كوشنر يزور هذا الاسبوع الرباط وعمان والقدس. ويطلق الفلسطينيون على الخطة صفقة القرن . وقال مسؤول في البيت الابيض رافضا الكشف عن اسمه إن صهر الرئيس الاميركي يقوم بزيارة الى المغرب والاردن واسرائيل برفقة ذراعه الايمن جايسون غرينبلات وكذلك الممثل الاميركي الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأميركية براين هوك. ولم يعط المسؤول أي ايضاحات اخرى حول اللقاءات المرتقبة. وكوشنر الذي كلفه الرئيس الاميركي منذ سنتين التوصل الى «اتفاق نهائي» بين الاسرائيليين والفلسطينيين سيزور لاحقا اعتبارا من 1 حزيران/يونيو مونترو في سويسرا ثم لندن حيث سيشارك في زيارة الدولة التي يقوم بها ترامب الى بريطانيا. ويرتقب أن تكشف الولايات المتحدة في 25 و 26 حزيران/يونيو خلال مؤتمر المنامة عن الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين والتي لم يكشف عن شقها السياسي بعد. وأعلنت السلطة الفلسطينية انها لن تشارك في هذا المؤتمر. وفي إطار سعيه لتقديم مفاهيم جديدة، أصدر كوشنر في مطلع أيار/مايو أقوى إشارة من الإدارة الأميركية، إلى أن الخطة لن تقترح حل الدولتين الذي كانت الولايات المتحدة تؤيده في مفاوضات السلام.فيما فيما قرر رجال الأعمال والاقتصاديون الفلسطينيون مقاطعة المؤتمر الاقتصادي الذي ينظم برعاية أميركية في 25 حزيران/يونيو المقبل في البحرين، وفق ما أعلن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني (بال تريد) في مؤتمر صحافي في رام الله الثلاثاء.
وقال رئيس المجلس عرفات منصور لوكالة فرانس برس «ان المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الذي يضم أكثر من 12 مؤسسة فاعلة في الاقتصاد الفلسطيني قرر عدم المشاركة في مؤتمر المنامة. العديد من رجال الاعمال الفلسطينيين تلقوا دعوات لحضور المؤتمر لكننا قررنا عدم المشاركة».
دعت الإدارة الأميركية إلى مؤتمر حول تنمية الاقتصاد الفلسطيني في البحرين أكدت الإمارات والسعودية بشكل خاص حضوره. ويرتقب أن تكشف خلاله عن الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين والتي لم يُكشف عن شقها السياسي بعد.
وأعلنت السلطة الفلسطينية انها لن تشارك في هذا المؤتمر الذي قالت إنها لم تستشر بشأنه ولم تكلف أحداً التفاوض باسمها.
وقال منصور إن «السلام الاقتصادي كذبه كبيرة جربناها منذ أكثر من خمس وعشرين سنة لذلك موقفنا وقرارنا من دعوة مؤتمر البحرين هو مقاطعته. نعتبر ان الاولوية للمسار السياسي ويكون معه بالتوازي مسار اقتصادي».
وأضاف إن مؤتمر البحرين «هدفه التطبيع مع بعض الدول العربية دون حل سياسي للقضية الفلسطينية ونحن كرجال أعمال فلسطينيين نقف مع منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ونرفض حضور مؤتمر البحرين لانه تمهيد لمؤامرة صفقة القرن».
وأضاف «منذ اتفاق اوسلو وحتى الان وصلنا الى طريق سياسي مسدود والمطلوب هو حل سياسي لأن بناء اقتصاد دون سيادة وسيطرة على الأرض والماء والبحر والموارد الطبيعية لا يمكن له النجاح».
واضاف أن «أي مشروع اقتصادي دون حل سياسي هو بيع للوهم واي كلام عن مسار اقتصادي كذبة كبيرة لا توصلنا إلى أية نتيجة مع أهمية الاقتصاد وتنميته وتطويره. لكن تنمية الاقتصاد تتم في ظل استقلال وسيادة وحل سياسي غير ذلك نبقى ندور في حلقة مفرغة».