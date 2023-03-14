كوريا الشمالية تنغص على مناورات أمريكية بصاروخين في بحر اليابان

سيول‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أطلقت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬صاروخين‭ ‬بالستيين‭ ‬قصيري‭ ‬المدى‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬سيول،‭ ‬غداة‭ ‬انطلاق‭ ‬مناورات‭ ‬عسكرية‭ ‬أميركية‭-‬كورية‭ ‬جنوبية‭ ‬مشتركة‭ ‬هي‭ ‬الأوسع‭ ‬نطاقا‭ ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭.‬

وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬رصد‭ ‬جنودنا‭ ‬صاروخين‭ ‬بالستيين‭ ‬قصيري‭ ‬المدى‭ ‬أُطلِقا‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬جانغيون‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬هوانغهاي‭ ‬الجنوبية‭ ‬بين‭ ‬الساعة‭ ‬7‭,‬41‭ (‬22,41‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬والساعة‭ ‬7‭,‬51‭ ‬باتجاه‭ ‬بحر‭ ‬الشرق‮»‬،‭ ‬المعروف‭ ‬أيضا‭ ‬باسم‭ ‬بحر‭ ‬اليابان‭. ‬‮ ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قواتنا‭ ‬المسلحة‭ ‬عززت‭ ‬مراقبتها‭ ‬ويقظتها‭ ‬تحسبا‭ ‬لعمليات‭ ‬إطلاق‭ ‬أخرى،‭ ‬بينما‭ ‬تبقى‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬للتدخل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

والأحد‭ ‬أطلقت‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬صاروخي‭ ‬كروز‭ ‬من‭ ‬غواصة‭ ‬عشية‭ ‬تدريبات‭ ‬‮«‬درع‭ ‬الحرية‮»‬‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وسيول‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وتركز‭ ‬على‭ ‬‮«‬البيئة‭ ‬الأمنية‭ ‬المتغيرة‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬العدوانية‭ ‬المضاعفة‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بحسب‭ ‬قول‭ ‬الحلفاء‭.‬

وقالت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬إن‭ ‬عمليات‭ ‬الإطلاق‭ ‬الصاروخية‭ ‬هذه‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬اختبار‭ ‬‮«‬وسائلها‭ ‬للردع‭ ‬النووي‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬مختلفة‮»‬،‭ ‬منتقدة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تدريبات‭ ‬الحليفين‭. ‬يثير‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المناورات‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭ ‬البلدان‭ ‬الحليفان‭ ‬إن‭ ‬هدفها‭ ‬التصدي‭ ‬للتهديدات‭ ‬المتزايدة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ،‭ ‬حفيظة‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬التي‭ ‬ترى‭ ‬فيها‭ ‬تدريبات‭ ‬على‭ ‬غزو‭ ‬لأراضيها‭ ‬وتعِد‭ ‬بانتظام‭ ‬بعمل‭ ‬‮«‬ساحق‮»‬‭ ‬ردا‭ ‬عليها‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬إنّ‭ ‬هذه‭ ‬المناورات‭ ‬تتضمّن‭ ‬تدريبات‭ ‬‮«‬لزمن‭ ‬الحرب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صدّ‭ ‬هجمات‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬المحتملة‭ ‬والقيام‭ ‬بحملة‭ ‬استقرار‭ ‬في‭ ‬الشمال‮»‬‭.‬

‭- ‬‮«‬عروض‭ ‬قوة‭ ‬جديدة‮»‬‭ -‬

في‭ ‬2022‭ ‬وصفت‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬وضعها،‭ ‬بوصفها‭ ‬قوة‭ ‬نووية،‭ ‬بأنه‭ ‬أمر‭ ‬‮«‬لا‭ ‬رجوع‭ ‬فيه‮»‬‭ ‬وأجرت‭ ‬عددا‭ ‬قياسيا‭ ‬من‭ ‬الاختبارات‭ ‬البالستية‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬لقرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭.‬

في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أمر‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬جيشه‭ ‬بتكثيف‭ ‬المناورات‭ ‬العسكرية‭ ‬استعدادا‭ ‬لـ»حرب‭ ‬حقيقية‮»‬‭.‬

يقول‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬إيوا‭ ‬في‭ ‬سيول‭ ‬ليف‭ ‬إريك‭ ‬إيسلي‭ ‬إنه‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬تبرر‭ ‬بشكل‭ ‬منهجي‭ ‬تجاربها‭ ‬الصاروخية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توجيه‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬إلى‭ ‬التدريبات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬الجنوب،‭ ‬فإنها‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك‭ ‬أيضا‭ ‬خدمةً‭ ‬لهدف‭ ‬وطني‭.‬‮ ‬‭ ‬ويوضح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬كيم،‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬بعدم‭ ‬الظهور‭ ‬بمظهر‭ ‬الضعف‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يواجه‭ ‬مصاعب‭ ‬اقتصادية‭ ‬في‭ ‬الداخل‮»‬‭. ‬ويتابع‭ ‬‮«‬بالتالي‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نتوقع‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬عروض‭ ‬القوة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬واشنطن‭ ‬مرارا‭ ‬التزامها‭ ‬‮«‬الثابت‮»‬‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬باستخدام‭ ‬‮«‬النطاق‭ ‬الكامل‭ ‬لقدراتها‭ ‬العسكرية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬النووية‮»‬‭.‬

أما‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬فتريد‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬تهدئة‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬المحلي‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬وكأنه‭ ‬يقلق‭ ‬من‭ ‬انخراط‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬الردع‭ ‬الموسع‭ ‬الذي‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬واشنطن‭ ‬العسكرية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬للحؤول‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬حلفائها‭.‬

وسبق‭ ‬لمحللين‭ ‬أن‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬ستستخدم‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬هذه‭ ‬المناورات‭ ‬كحجة‭ ‬للقيام‭ ‬باختبارات‭ ‬صواريخ‭ ‬جديدة‭ ‬لا‭ ‬بل‭ ‬تجربة‭ ‬نووية‭.‬

وقال‭ ‬شون‭ ‬إن‭-‬بام‭ ‬الجنرال‭ ‬المتقاعد‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬توقع‭ ‬تجارب‭ ‬إطلاق‭ ‬أخرى‭ ‬بطرازات‭ ‬مختلفة‭ ‬ومدى‭ ‬مختلف،‭ ‬لا‭ ‬بل‭ ‬تجربة‭ ‬نووية‭. ‬ويجب‭ ‬ألا‭ ‬نُفاجأ‭ ‬بسلوك‭ ‬استفزازاي‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‮»‬‭.‬