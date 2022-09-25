كوريا الشمالية تستعرض قوتها بصاروخ باليستي أمام حاملة الطائرات الامريكية

سيول‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أطلقت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬صاروخا‭ ‬بالستيا‭ ‬غير‭ ‬محدد‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬الشرق‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي،‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬حاملة‭ ‬طائرات‭ ‬أميركية‭ ‬تعمل‭ ‬بالطاقة‭ ‬النووية‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬لإجراء‭ ‬تدريبات‭ ‬وقبل‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬لسيول‭.‬

وتجري‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬سلسلة‭ ‬قياسية‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬الأسلحة‭ ‬بينما‭ ‬توقفت‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بشأن‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬والصاروخي‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬رصد‭ ‬صاروخا‭ ‬قصير‭ ‬المدى‭ ‬أطلقته‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬الساعة‭ ‬06‭,‬53‭ (‬21‭,‬53‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭ ‬السبت‭) ‬من‭ ‬محيط‭ ‬تايتشون‭ ‬بمقاطعة‭ ‬بيونغان‭ ‬الشمالية‭ ‬باتجاه‭ ‬البحر‭ ‬الشرقي‮»‬‭ (‬بحر‭ ‬اليابان‭).‬‮ ‬‭ ‬وقطع‭ ‬الصاروخ‭ ‬نحو‭ ‬600‭ ‬كيلومتر‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬أقصى‭ ‬بلغ‭ ‬60‭ ‬كيلومترًا‭ ‬وبسرعة‭ ‬ماخ‭ ‬5‭ (‬حوالي‭ ‬6000‭ ‬كم‭ / ‬ساعة‭)‬،‭ ‬وفق‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬المشتركة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭.‬

وعملية‭ ‬الإطلاق‭ ‬الصاروخية‭ ‬هذه،‭ ‬وهي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬كثيرة‭ ‬مماثلة‭ ‬نفذتها‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬تأتي‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تقارير‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬ربما‭ ‬تستعد‭ ‬لاختبار‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬تطلقه‭ ‬من‭ ‬غواصة‭.‬

من‭ ‬جهتهم‭ ‬تحدث‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬اليابانيون‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬قد‭ ‬أُطلِق‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬اليابانية،‭ ‬طالبين‭ ‬من‭ ‬السفن‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭. ‬وقال‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬‮«‬يُطلب‭ ‬من‭ ‬السفن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬متنبهة‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬جديدة،‭ ‬وإذا‭ ‬لوحظت‭ ‬أي‭ ‬أجسام‭ ‬غريبة‭ ‬يرجى‭ ‬عدم‭ ‬الاقتراب‭ ‬منها‭ ‬ولكن‭ ‬إبلاغ‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬اليابانية‭ ‬إن‭ ‬المقذوف‭ ‬سقط‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخالصة‭ ‬لليابان‭.‬

وصرح‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الياباني‭ ‬ياسوكازو‭ ‬هامادا‭ ‬للصحافة‭ ‬‮«‬ستواصل‭ ‬اليابان‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬قدراتها‭ ‬الدفاعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬درس‭ ‬خيارات‭ ‬عدة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قدرات‭ ‬الاستجابة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬الإطلاق‭ ‬المتكررة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تُغتفَر‭ ‬إطلاقا‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التحسن‭ ‬الملحوظ‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الصواريخ‭ ‬لديها‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬تجاهله‮»‬‭.‬

ووصلت‭ ‬حاملة‭ ‬طائرات‭ ‬أميركية‭ ‬إلى‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬الجمعة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬قبل‭ ‬مناورات‭ ‬عسكرية‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬للقوة‭ ‬موجه‭ ‬إلى‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬المسلحة‭ ‬نوويا‭. ‬ورست‭ ‬السفينة‭ ‬يو‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬رونالد‭ ‬ريغان‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالطاقة‭ ‬النووية‭ ‬وسفن‭ ‬مجموعتها‭ ‬الضاربة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بوسان‭ ‬الساحلية‭ ‬الجنوبية‭.‬

وقال‭ ‬سو‭ ‬كيم‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬راند‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬توقيت‭ ‬الاختبار‭ ‬الأخير‭ ‬واقع‭ ‬بين‭ ‬وصول‭ ‬السفينة‭ ‬يو‭ ‬اس‭ ‬اس‭ ‬رونالد‭ ‬ريغان‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬وزيارة‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬هاريس‭ ‬إلى‭ ‬سيول‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬وسيلة‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬لكي‭ ‬تظهر‭ ‬تحديها‭ ‬للتحالف‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬ليف‭-‬إيريك‭ ‬إيسلي‭ ‬الأستاذ‭ ‬بجامعة‭ ‬إيوا‭ ‬في‭ ‬سيول‭ ‬إن‭ ‬‮«‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تجري‭ ‬استعراضا‭ ‬للقوة‭ ‬أثناء‭ ‬وجود‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬‮«‬اختبارات‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬تأتي‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬حملة‭ ‬طويلة‭ ‬لزيادة‭ ‬قدراتها‭ ‬العسكرية‭ ‬الهجومية‮»‬،‭ ‬حسب‭ ‬ايسلي‭. ‬وحذرت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬تستعد‭ ‬لاختبار‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬يطلق‭ ‬من‭ ‬غواصة‭ (‬SLBM‭) ‬وهو‭ ‬سلاح‭ ‬كانت‭ ‬جربته‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭.‬

وتعهد‭ ‬رئيس‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المتشدد‭ ‬يون‭ ‬سوك‭-‬يول‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬مهماته‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬تكثيف‭ ‬المناورات‭ ‬العسكرية‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬فشل‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬سلفه‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬نشر‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬يو‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬رونالد‭ ‬ريغان‭ ‬في‭ ‬بوسان‭ ‬يظهر‭ ‬قوة‭ ‬التحالف‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬الأميركي‮»‬‭.‬أضاف‭ ‬ان‭ ‬الزيارة‭ ‬تستهدف‭ ‬‮«‬ردع‭ ‬التهديدات‭ ‬النووية‭ ‬والصاروخية‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‮»‬‭.‬

أجرت‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬عددا‭ ‬قياسيا‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬الأسلحة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وعمدت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬يسمح‭ ‬لها‭ ‬بتنفيذ‭ ‬ضربة‭ ‬نووية‭ ‬وقائية‭ ‬وتعهدت‭ ‬عدم‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬أسلحتها‭ ‬النووية‭.‬‮ ‬

وترافق‭ ‬السفينة‭ ‬يو‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬رونالد‭ ‬ريغان‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬سفينتان‭ ‬من‭ ‬مجموعتها‭ ‬الضاربة،‭ ‬يو‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬تشانسيلورزفيل،‭ ‬طراد‭ ‬الصواريخ‭ ‬الموجهة،‭ ‬ويو‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬باري‭ ‬مدمرة‭ ‬الصواريخ‭ ‬الموجهة،‭ ‬بحسب‭ ‬البحرية‭ ‬الأميركية‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬يونهاب‭ ‬للأنباء‭ ‬أن‭ ‬القطع‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬تدريبات‭ ‬مشتركة‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الشرقي‭ ‬لكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭. ‬كما‭ ‬يُتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشارك‭ ‬فيها‭ ‬الغواصة‭ ‬العاملة‭ ‬بالطاقة‭ ‬النووية‭ ‬يو‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬أنابوليس‭.‬

وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬تحذيرات‭ ‬المسؤولين‭ ‬الكوريين‭ ‬الجنوبيين‭ ‬والأميركيين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬يستعد‭ ‬لإجراء‭ ‬تجربة‭ ‬نووية‭ ‬أخرى‭.‬‮ ‬

وأجرى‭ ‬النظام‭ ‬المعزول‭ ‬اختبارات‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2006‭. ‬وكانت‭ ‬آخر‭ ‬وأقوى‭ ‬تلك‭ ‬التجارب‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬لِما‭ ‬قالت‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬إنه‭ ‬قنبلة‭ ‬هيدروجينية‭ ‬بقوة‭ ‬تقدر‭ ‬بـ250‭ ‬كيلوطن‭.‬

وواشنطن‭ ‬هي‭ ‬الحليف‭ ‬الأمني‭ ‬الرئيسي‭ ‬لسيول‭ ‬وتنشر‭ ‬حوالى‭ ‬28‭,‬500‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لحمايتها‭ ‬من‭ ‬الشمال‭.‬‮ ‬

ويجري‭ ‬البلدان‭ ‬تدريبات‭ ‬مشتركة‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬يؤكدان‭ ‬أنها‭ ‬دفاعية‭ ‬بحتة،‭ ‬لكن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬تعتبرها‭ ‬تدريبات‭ ‬استعدادا‭ ‬لعملية‭ ‬غزو‭.‬‮ ‬