كوريا الشمالية تجرب غواصة نووية تتكفل بتسونامي اشعاعي

سيول‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أكّدت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬اختبرت‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬غواصة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬شن‭ ‬هجوم‭ ‬نووي‭ ‬يمكنه‭ ‬‮«‬التسبب‭ ‬بتسونامي‭ ‬إشعاعي‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬انفجار‭ ‬تحت‭ ‬المياه،‭ ‬فيما‭ ‬ألقت‭ ‬باللوم‭ ‬في‭ ‬تدهور‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬على‭ ‬التدريبات‭ ‬العسكرية‭ ‬المشتركة‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬نشر‭ ‬واختبر‭ ‬خلال‭ ‬تدريبات‭ ‬استمرت‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬الخميس‭ ‬قبالة‭ ‬مقاطعة‭ ‬هامغيونغ‭ ‬الجنوبية‭ ‬منظومة‭ ‬أسلحة‭ ‬جديدة‭ ‬مهمتها‭ ‬‮«‬التسبب‭ ‬بتسونامي‭ ‬إشعاعي‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬انفجار‭ ‬تحت‭ ‬المياه‭ ‬لتدمير‭ ‬سفن‭ ‬وموانئ‭ ‬معادية‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الغواصة‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬نشرها‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬ساحل‭ ‬أو‭ ‬ميناء‭ ‬وسحبها‭ ‬بواسطة‭ ‬سفينة‭ ‬سطحية‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السلاح‭ ‬السري‮»‬‭ ‬وُضِع‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬قبالة‭ ‬مقاطعة‭ ‬هامغيونغ‭ ‬الجنوبية‭ ‬وفَجّر‭ ‬الخميس‭ ‬رأسا‭ ‬حربيا‭ ‬تجريبيا‭. ‬وقد‭ ‬‮«‬وجّه‮»‬‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬هذه‭ ‬التدريبات‭ ‬وقال‭ ‬إنها‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بمثابة‭ ‬تحذير‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬إدراك‭ ‬القدرة‭ ‬غير‭ ‬المحدودة‭ ‬لجمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الشعبية‭ ‬على‭ ‬الردع‭…‬‮»‬،‭ ‬مستخدما‭ ‬الاسم‭ ‬الرسمي‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬إن‭ ‬كيم‭ ‬‮«‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬الإمبرياليين‭ ‬الأميركيين‭ ‬والنظام‭ ‬الدمية‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬يغرقون‭ ‬في‭ ‬اليأس‮»‬‭. ‬وأطلقت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬صواريخ‭ ‬كروز‭ ‬عدة‭ ‬الأربعاء‭ ‬حسب‭ ‬الجيش‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬حاليا‭ ‬تدريبات‭ ‬مشتركة‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬شكك‭ ‬المحلّلون‭ ‬في‭ ‬تأكيدات‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭.‬

وقال‭ ‬البروفسور‭ ‬ليف‭-‬إيريك‭ ‬إيزلي‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬إيوا‭ ‬في‭ ‬سيول،‭ ‬إن‭ ‬فكرة‭ ‬امتلاك‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬‮«‬مسيّرة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تقابل‭ ‬بالتشكيك‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬تأكيدات‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬بشأن‭ ‬منظومة‭ ‬أسلحة‭ ‬جديدة‭ ‬أمر‭ ‬مختلف‭ ‬عن‭ ‬إثبات‭ ‬موثوق‭ ‬لقدراتها‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬تغريدة،‭ ‬لم‭ ‬يستبعد‭ ‬المحلل‭ ‬الأميركي‭ ‬أنكيت‭ ‬باندا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الاختبار‭ ‬‮«‬محاولة‭ ‬خداع‭/‬عملية‭ ‬نفسية‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬التأكيدات‭ ‬‮«‬صادمة‮»‬‭ ‬كما‭ ‬صرّح‭ ‬شيونغ‭ ‬سيونغ‭-‬تشانغ‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬سيجونغ‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬صحيحا،‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬معرفة‭ ‬كيف‭ ‬سترد‭ ‬سيول‭ ‬‮«‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬السلاح‭ ‬الجديد‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬الذي‭ (‬كما‭ ‬تقول‭) ‬يمكنه‭ ‬تدمير‭ ‬الموانئ‭ ‬الرئيسية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬تماما‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مستعدة‭ ‬لاستخدام‭ ‬أسلحتها‭ ‬النووية‭ ‬التكتيكية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‮»‬‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أشار‭ ‬الباحث‭ ‬أن‭ ‬تشان‭-‬إيل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬روسيا‭ ‬أيضا‭ ‬طوّرت‭ ‬سلاحا‭ ‬مشابها‭ –‬‭ ‬طوربيدات‭ ‬بوسايدون‭ ‬ذات‭ ‬القدرات‭ ‬النووية‭ — ‬لكن‭ ‬إتقان‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المعقدة‭ ‬المطلوبة‭ ‬لهذه‭ ‬الأسلحة،‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬متناول‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬وفق‭ ‬محلّلين‭.‬

وقال‭ ‬أستاذ‭ ‬الدراسات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬سانجي‭ ‬تشوي‭ ‬غي‭-‬إيل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الغواصة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬رصدها،‭ ‬تتطلب‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬متقدمة‭ ‬مثل‭ ‬مستشعرات‭ ‬التحكم‭ ‬ورادارا‮»‬‭.‬

بعد‭ ‬عام‭ ‬شهد‭ ‬عددا‭ ‬قياسيا‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬الأسلحة‭ ‬والتهديدات‭ ‬النووية‭ ‬المتزايدة‭ ‬من‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ،‭ ‬عزّزت‭ ‬سيول‭ ‬وواشنطن‭ ‬التعاون‭ ‬الدفاعي‭ ‬وأجرتا‭ ‬أكبر‭ ‬مناورات‭ ‬عسكرية‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2023‭.‬

وتعتبر‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬هذه‭ ‬المناورات‭ ‬بمثابة‭ ‬تدريبات‭ ‬على‭ ‬غزو‭ ‬لأراضيها‭ ‬وحذرت‭ ‬مرارا‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ستتخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬‮«‬ساحقة‮»‬‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

ووصفت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬الجمعة‭ ‬المناورات‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والتي‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬فريدوم‭ ‬شيلد‮»‬‭ (‬درع‭ ‬الحرية‭) ‬بأنها‭ ‬مناورة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬احتلال‮»‬‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭.‬

وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬تدريبات‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬النووي‭ ‬تحت‭ ‬المياه‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬بهدف‭ ‬تحذير‭ ‬العدو‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬نووية‭ ‬حقيقية‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القدرات‭ ‬النووية‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬‮«‬تتعزز‭ ‬بوتيرة‭ ‬أسرع‮»‬‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬الأبناء‭.‬

في‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬قالت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬إن‭ ‬وضعها‭ ‬كقوة‭ ‬نووية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيه‮»‬‭ ‬وأجرت‭ ‬عددا‭ ‬قياسيا‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬البالستية،‭ ‬في‭ ‬انتهاكٍ‭ ‬لقرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬ودعا‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬أخيرا‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬الأسلحة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬تكتيكية‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬واشنطن‭ ‬مرارا‭ ‬التزامها‭ ‬‮«‬الثابت‮»‬‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬عبر‭ ‬استخدام‭ ‬‮«‬النطاق‭ ‬الكامل‭ ‬لقدراتها‭ ‬العسكرية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬النووية‮»‬‭ ‬وسعت‭ ‬أخيرا‭ ‬إلى‭ ‬طمأنة‭ ‬سيول‭ ‬بشأن‭ ‬قدراتها‭ ‬الرادعة‭ ‬الموسّعة‭ ‬مع‭ ‬حلفائها‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬تسعى‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬إلى‭ ‬طمأنة‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬القلق‭ ‬إلى‭ ‬حدّ‭ ‬ما‭ ‬بشأن‭ ‬الالتزامات‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بما‭ ‬يُسمّى‭ ‬الردع‭ ‬الموسّع‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬الهجمات‭ ‬ضدّ‭ ‬الحلفاء،‭ ‬بفضل‭ ‬الوسائل‭ ‬العسكرية‭ ‬الأميركية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭.‬

يأتي‭ ‬بيان‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬اختبار‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬أقوى‭ ‬صواريخها،‭ ‬وهو‭ ‬صاروخ‭ ‬هواسونغ‭-‬17،‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬تجربة‭ ‬إطلاق‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬عابر‭ ‬للقارات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬