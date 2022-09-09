كوريا الشمالية تتبنى قانونا يسمح لها بتنفيذ ضربة نووية وقائية

سيول‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تبنت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬قانونا‭ ‬يخولها‭ ‬تنفيذ‭ ‬ضربة‭ ‬نووية‭ ‬وقائية‭ ‬ويعلن‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬البلاد‭ ‬بوصفها‭ ‬قوة‭ ‬نووية‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬‮«‬لا‭ ‬رجوع‭ ‬فيه‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬الجمعة‭.‬

وينص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬نظام‭ ‬القيادة‭ ‬والسيطرة‭ ‬للقوة‭ ‬النووية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬التعرض‭ ‬لهجوم‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬معادية،‭ ‬فإن‭ ‬الضربة‭ ‬النووية‭ ‬تتم‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬تلقائي‭ ‬وفوري‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭.‬

ونقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬زعيم‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬قوله‭ ‬إنه‭ ‬بهذا‭ ‬النص‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬أصبح‭ ‬وضع‭ ‬بلدنا‭ ‬بوصفه‭ ‬دولة‭ ‬تمتلك‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬أمرا‭ ‬لا‭ ‬رجوع‭ ‬فيه‮»‬‭.‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬وسط‭ ‬توتر‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الكوريتين‭ ‬إذ‭ ‬تتهم‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬سيول‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬عن‭ ‬تفشي‭ ‬كوفيد‭ -‬19‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬وتهدد‭ ‬جارتها‭ ‬بالانتقام‭.‬

أجرت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬سلسلة‭ ‬اختبارات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬رغم‭ ‬العقوبات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اختبار‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬عابر‭ ‬للقارات‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬2017‭.‬

وقال‭ ‬كيم‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬الخميس،‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية،‭ ‬‮«‬إن‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬غير‭ ‬وارد‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‭ (‬بالنسية‭ ‬إلينا‭)‬،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬نزع‭ ‬للسلاح‭ ‬النووي‭ ‬أو‭ ‬تفاوض‮»‬‭.‬

وحذر‭ ‬مسؤولون‭ ‬أميركيون‭ ‬وكوريون‭ ‬جنوبيون‭ ‬مرارًا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬تستعد‭ ‬لإجراء‭ ‬ما‭ ‬سيصبح‭ ‬تجربتها‭ ‬النووية‭ ‬السابعة‭.‬

الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬عرضت‭ ‬سيول‭ ‬حزمة‭ ‬مساعدات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬تشمل‭ ‬الغذاء‭ ‬والطاقة‭ ‬ومساعدة‭ ‬لتحديث‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬نزع‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭.‬

لكن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬رفضت‭ ‬العرض‭ ‬ووصفته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬ذروة‭ ‬السخافة‮»‬‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬يون‭ ‬سوك‭ ‬يول‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬حكومته‭ ‬ليست‭ ‬لديها‭ ‬خطط‭ ‬للتزود‭ ‬بقوة‭ ‬ردع‭ ‬نووي‭.‬‮ ‬