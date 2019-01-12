الأخطاء الدفاعية للفدائي تهدي الفوز لأستراليا

كوريا الجنوبية ترافق الصين لثمن نهائي القارة

{ ابوظبي – وكالات

حسم المنتخب الأسترالي، حامل لقب بطولة كأس آسيا، مباراته أمام فلسطين التي أقيمت اول امس الجمعة، لصالحه بنتيجة (0-3) في إطار لقاءات الجولة الثانية بالبطولة.وأعاد الفوز، الهدوء والتوازن مرة ثانية لأستراليا، بعد الهزيمة الأولى أمام الأردن 0-1 لتتقدم إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، قبل المواجهة الحاسمة والمصيرية أمام المنتخب السوري، يوم بعد غدا الثلاثاء.فيما تجمد رصيد الفدائي عند نقطة واحدة، وسيخوض مباراته الأخيرة بدور المجموعات، أمام الأردن، وسيمنحه الفوز بها، بطاقة التأهل، بغض النظر عما سيحدث في موقعة سوريا وأستراليا.

بداية جيدة ولكن

بدأ المنتخب الفلسطيني مباراته أمام أستراليا بشكل جيد للغاية، وحاول تحقيق المبادرة الهجومية في ظل التغييرات الأربع التي شهدتها تشكيلة الفدائي، فالمدرب الجزائري ولد علي دفع بالمهاجم محمود وادي، منذ البداية، مكان زميله ياسر إسلامي.كما دفع بلاعب الوسط الهجومي نظمي البدوي، مكان سامح مراعبة، وشادي شعبان، لاعب الوسط المدافع مكان بابلو برافو، وكذلك اللاعب أليكس نصار الذي شغل مركز الظهير الأيمن، فيما أبقى البطاط في مركز قلب الدفاع، بجانب البهداري لتغطية غياب محمد صالح.

استغلال الثغرات

ورغم أن التغييرات أظهرت شكلاً مختلفا للفدائي في أول 17 دقيقة، لكن ذلك لم يوقف المنتخب الأسترالي الذي استغل أخطاء لاعبي الفدائي في التمركز، فقدم أداء مختلفا عن مواجهته الأولى أمام الأردن في الشق الهجومي.

وظهر لدى لاعبي أستراليا الإصرار على التفوق والفوز، من خلال التحرك السريع بالكرة وبدونها، إضافة لنجاح الظهيرين في إحداث التفوق العددي وإرسال الكرات العرضية التي فشل مدافعو فلسطين في الحد منها، لتستقبل شباكهم هدفين متتاليين في ظرف دقيقتين أنهت بهما أستراليا كل شيء.

تفوق أسترالي

كشف لقاء فلسطين وأستراليا، فارق الخبرات بين المنتخبين، وكان المنتخب الأسترالي الأفضل في كل النواحي الفنية والتكتيكية والبدنية، وسجل 3 أهداف بطريقة واحدة مستفيدا من قوة لاعبيه وسوء تمركز مدافعي فلسطين.

الفرصة قائمة

صحيح أن الخسارة تعتبر قاسية لا سيما أنها جاءت بثلاثية نظيفة، لكن في دور المجموعات ينظر للنقاط، وفلسطين أمامها فرصة تاريخية للتأهل، لكن بشرط أن تتفوق على الأردن.وستكون فرصة المنتخب الفلسطيني كبيرة أمام الأردن، لا سيما أن المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز، أعلن في المؤتمر الصحفي بعد لقاء سوريا، أنه سيلعب بالفريق الثاني أمام فلسطين، بهدف إراحة اللاعبين والتحضير للدور ثمن النهائي، بعدما ضمن النشامى صدارة المجموعة.

تاهل كوريا الجنوبية

وتمكن منتخب كوريا الجنوبية من تحقيق ثاني انتصاراته بكأس آسيا، بالفوز على قيرغيزستان، بنتيجة 1-0 مساء اول امس الجمعة، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، ليتأهل لثمن النهائي، رفقة الصين.وعلى ملعب (هزاع بن زايد)، سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب كيم مين جاي، في الدقيقة 41.وبهذا الفوز، رفعت كوريا الجنوبية رصيدها لـ 6 نقاط، في وصافة المجموعة، بالتساوي مع الصين المتصدرة، فيما حلت قيرغيزستان كثالثة بدون نقاط، بالتساوي مع الفلبين صاحبة المركز الأخير.

الصين تهزم الفلبين

وتأهل منتخب الصين إلى ثمن نهائي كأس آسيا، بتغلبه على نظيره الفلبيني، بنتيجة 3-0 في مباراتهما اول امس الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة.وتقمص وو لي دور البطولة للمنتخب الصيني، بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 40 و66 وأضاف يو داباو الثالث في الدقيقة 81.

ورفع منتخب التنين رصيده لـ6 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا، انتظارا لنتيجة مواجهة كوريا الجنوبية وقيرغيزستان، التي تقام في وقت لاحق ، فيما تذيل الأخير ورفقته الفلبين ترتيب المجموعة بلا نقاط.

سيطرة وتراجع

ومرت العشر دقائق الأولى من المباراة بدون وجود محاولات خطيرة على المرميين باستثناء تسديدة من زهاو زوري لاعب المنتخب الصيني من خارج منطقة الجزاء، والتي تصدى لها بسهولة الحارس الفلبيني مايكل فالكسجارد.وبمرور الوقت فرض منتخب الصين سيطرته على مجريات اللعب، فيما تراجع المنتخب الفلبيني لوسط ملعبه واعتمد على الهجمات المرتدة.

وكاد المنتخب الفلبيني أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 23 عندما انطلق باتريك ريتشلت في هجمة مرتدة، ومرر الكرة إلى جون باتريك ستروب الذي هيأ الكرة أمام خافيير باتينو في مواجهة المرمى، ولكن المدافع الصيني فينج زياوتينج تدخل في الوقت المناسب وقطع الكرة.وانحصر اللعب بعد تلك الهجمة في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 40 والتي شهدت تسجيل المنتخب الصيني هدف التقدم،عندما مرر هاو جونمين الكرة في الناحية اليمنى إلى وو لي ليسدد كرة ساقطة بعيدا عن متناول الحارس مايكل فالكسجارد إلى داخل المرمى.

زمام المبادرة

ومع بداية الشوط الثاني، عاد المنتخب الصيني ليمسك بزمام المبادرة، وكاد أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 50 عندما لعبت تمريرة طويلة وصلت إلى وو لي ليسدد كرة مباشرة أبعدها الحارس فولكسجارد إلى ركلة ركنية لم تستغل.وانحصر اللعب في وسط اتلملعب حتى جاءت الدقيقة 66 والتي شهدت تسجيل المنتخب الصيني للهدف الثاني عندما لعبت الكرة من ركلة حرة من الناحية اليمنى خارج منطقة الجزاء قابلها وو لي بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.بعدها بدقيقة تمكن المنتخب الصيني من تسجيل الهدف الثالث عندما لعبت ركلة ركنية وصلت إلى يو داباو الذي قابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز المنتخب الصيني بثلاثية نظيفة.