كوبا تطلق تجارب سريرية جديدة على عقار ضد الزهايمر

{ هافانا (أ ف ب) – تعتزم كوبا إطلاق تجارب سريرية جديدة على عقار طوّره مختبر محلّي لمعالجة مرض ألزهايمر الذي يُعتبر أحد أبرز أسباب الوفيات في الجزيرة، على ما أعلنت وزارة الصحة الكوبية في بيان أصدرته الجمعة.وقالت الوزارة عبر موقعها الالكتروني “ستبدأ خلال الأشهر المقبلة في مختلف أنحاء كوبا تجارب سريرية لاختبار فعالية” عقار (نوروأيبو)، “وإذا كان آمن الاستخدام” لدى المرضى الذين يعانون درجة خفيفة او متوسطة من ألزهايمر، من دون أن تضيف مزيداً من التفاصيل في شأن مرحلة اختبار العقار هذه.وأشارت الوزارة إلى أنّ العقار الذي يتألف من تركيبة تُؤخذ عن طريق الأنف وطوّرها مركز المناعة الجزيئية، أظهر “نتائج جيدة في علاج الأمراض التنكسية العصبية”.وأوضحت أنّ “أشكال الخرف تشكّل في كوبا أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، وتتطلب أكبر قدر من الاهتمام والرعاية لدى كبار السن”.ويعاني 160 ألف شخص من بين سكان كوبا البالغ عددهم 11,2 مليون نسمة، حالياً أحد أشكال الخرف، بحسب بيان الوزارة.