كوبا‭ ‬تتراجع‭ ‬عن‭ ‬إدراج‭ ‬زواج‭ ‬المثليين‭ ‬في‭ ‬دستورها

هافانا‭ ‬-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب):‭ ‬عدلت‭ ‬كوبا‭ ‬عن‭ ‬إدراج‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬دستورها‭ ‬الجديد‭ ‬تمهّد‭ ‬الطريق‭ ‬لزواج‭ ‬المثليين،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬معارضة‭ ‬أغلبية‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬استطلعت‭ ‬آراؤهم‭ ‬حول‭ ‬الموضوع،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ممثّل‭ ‬عن‭ ‬الحكومة‭.‬

ونقلت‭ ‬الصحافة‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬أمين‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭ ‬اوميرو‭ ‬أكوستا‭ ‬قوله‭ ‬“لن‭ ‬يحدّد‭ ‬مشروع‭ ‬الدستور‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬الأشخاص‭ ‬المخوّلين‭ ‬عقد‭ ‬قرانهم”‭. ‬ويتولّى‭ ‬راول‭ ‬كاسترو‭ ‬رئيس‭ ‬البلاد‭ ‬سابقا‭ ‬وزعيم‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬رئاسة‭ ‬اللجنة‭ ‬المعنية‭ ‬بصياغة‭ ‬الدستور‭ ‬الجديد‭.‬

خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تلت‭ ‬ثورة‭ ‬العام‭ ‬1959،‭ ‬تعرّض‭ ‬المثليون‭ ‬لانتهاكات‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬وقد‭ ‬قدّم‭ ‬الزعيم‭ ‬التاريخي‭ ‬للبلاد‭ ‬فيدل‭ ‬كاسترو‭ ‬الاعتذار‭ ‬شخصيا‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الأفعال،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬سياسة‭ ‬الدولة‭. ‬وكان‭ ‬الاقتراح‭ ‬المعروض‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬الدستور‭ ‬الجديد‭ ‬يقضي‭ ‬بتعريف‭ ‬الزواج‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬عقد‭ ‬قران‭ ‬“بين‭ ‬شخصين”‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الصيغة‭ ‬الراهنة‭ ‬للتعريف‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬دستور‭ ‬العام‭ ‬1976‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬عقد‭ ‬قران‭ ‬“بين‭ ‬رجل‭ ‬وامرأة”‭.‬

وفي‭ ‬أيلول/سبتمبر،‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوبي‭ ‬ميغيل‭ ‬دياز–كانيل‭ ‬عن‭ ‬تأييده‭ ‬لزواج‭ ‬المثليين‭. ‬وطرح‭ ‬مشروع‭ ‬الدستور‭ ‬الجديد‭ ‬للنقاش‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬حيّ‭ ‬وكلّ‭ ‬مؤسسة‭ ‬بين‭ ‬آب/أغسطس‭ ‬وتشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭. ‬ودارت‭ ‬النقاشات‭ ‬خصوصا‭ ‬حول‭ ‬النقطة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬لزواج‭ ‬المثليين‭.‬

ويتضمن‭ ‬الدستور‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬شطبت‭ ‬منه‭ ‬عبارة‭ ‬“المجتمع‭ ‬الشيوعي”،‭ ‬أربعة‭ ‬تعديلات‭ ‬رئيسية‭. ‬فهي‭ ‬تقر‭ ‬بالملكية‭ ‬الخاصة‭ ‬وتحدد‭ ‬صلاحيات‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بينما‭ ‬يشغل‭ ‬ميغيل‭ ‬دياز–كانيل‭ ‬حاليا‭ ‬منصبي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭.‬

كما‭ ‬تحدد‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬الولاية‭ ‬الرئاسية‭ ‬بخمس‭ ‬سنوات‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭.‬