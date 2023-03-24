كهرباء اقتصادية – محمد الدويان

شركة ” Wave Swell” تعلن نجاح تجربتها في كهرباء مجمع سكني في استراليا “Bass Strait”لمدة سنة12 شهر 24 ساعه يوميًا بواسطة تقنية ” Osscillatio n Column “ من الامواج ، حيث بلغت كلفة بناء مولد خاص بالتقنية المذكورة اعلاه 12 تريليون دولار امريكي.علما بأن الوكالة الاميركية لمعلومات الطاقة “E IA” قد بيت بأن الحكومة الاميركية الفدرالية تنفق سنويا 66٪ من إنتاج الطاقة الكلي لاغراض كهربه السواحل المتخمة للبحار. وشركة ألمانيًا ” Green Akku” متخصصة في تصنيع الواح الطاقة الشمسية تنسجم مع الطراز المعماري البلكونات في العمارات السكنية تطلق منظومة توليد الكهرباء الذاتية ?“ Self Consumption “بدون الاعتماد على الشبكة الوطنية لنقل والتوزيع ولا محطات التوليد الطاقة الكهربائية ” يعني بدون وزارة الكهرباء برمتها “تتكون المنظومة المذكورة انفا من مايلي:

اولا- لوح واحد او لوحين من الخلايا الكهروضوئية ذات قدرة لاستقطاب كهرباء من الشمس بمقدار 380 واط .

ثانيا- خزان طاقة كهربائية “بطارية ” ذات سعه 2.56 واط ساعه من نوع ليثيوم- حديد- فوسفيت.

ثالثا – منظمات و كيبلات وغيرها من المكملات الكهربائية.تبلغ القيمة الاجمالية للمنظومة

2057 – 2434 يورو أو ما يعادل 2215 دولار امريكي

{ الدكتور المهندس