كنيسة نيويوركية تمنح راكبي الدراجات بركة الحماية

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اصطف‭ ‬مئات‭ ‬راكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬من‭ ‬محترفين‭ ‬وهواة،‭ ‬في‭ ‬صحن‭ ‬الكاتدرائية‭ ‬الأنغليكانية‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬السبت،‭ ‬لكي‭ ‬يتلقوا‭ “‬البركة‭” ‬التي‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تؤمن‭ ‬لهم‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬الحوادث،‭ ‬وهو‭ ‬تقليد‭ ‬بدأ‭ ‬اتّباعه‭ ‬قبل‭ ‬25‭ ‬عاماً‭.‬

وتوجه‭ ‬عميد‭ ‬كاتدرائية‭ ‬القديس‭ ‬يوحنا‭ ‬اللاهوتي‭ ‬الأسقفية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬مانهاتن‭ ‬القس‭ ‬باتريك‭ ‬مالوي‭ ‬إلى‭ ‬الدراجين‭ ‬المجتمعين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الكنيسة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬الأوسع‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬قائلاً‭: “‬فلتكن‭ ‬الدروب‭ ‬مفتوحة‭ ‬أمامكم،‭ ‬وليكن‭ ‬الهواء‭ ‬دائماً‭ ‬وراءكم،‭ ‬ولتكن‭ ‬رحلاتكم‭ ‬دائماً‭ ‬فرحة‭. ‬فليحمكم‭ ‬الله‭ ‬أنتم‭ ‬ودراجاتكم‭”.‬‮ ‬

وبعدما‭ ‬قرأ‭ ‬القس‭ ‬مالوي‭ ‬فصلاً‭ ‬من‭ ‬الإنجيل‭ ‬وألقى‭ ‬عظة،‭ ‬راح‭ ‬يتنقل‭ ‬في‭ ‬صحن‭ ‬الكنيسة‭ ‬ويرش‭ ‬الماء‭ ‬المقدّس‭ ‬على‭ ‬الدراجين‭ ‬الذين‭ ‬فاق‭ ‬عددهم‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬الحضور‭ ‬المعتاد‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬كون‭ ‬المناسبة‭ ‬تأتي‭ ‬بعد‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭.‬

‭”‬فليكن‭ ‬الرب‭ ‬معكم‭” ‬

واضاف‭ ‬القس‭ ‬البروتستانتي‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬الكنيسة‭ ‬الأسقفية،‭ ‬وهي‭ ‬فرع‭ ‬من‭ ‬الأنغليكانية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ “‬لن‭ ‬يحدث‭ ‬شيء‭ ‬لدراجتكم‭ ‬اليوم‭ (..‬‭.) ‬عسى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬إله‭ ‬الكون‭ ‬معكم‭ ‬دائماً‭”.‬

وفور‭ ‬تلقيهم‭ “‬البركة‭”‬،‭ ‬صفّق‭ ‬الدراجون‭ ‬وقرعوا‭ ‬أجراس‭ ‬دراجاتهم‭ ‬ثم‭ ‬جالوا‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬صحن‭ ‬وجناح‭ ‬هذه‭ ‬الكنيسة‭ ‬التي‭ ‬بنيت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬وفق‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬للكاتدرائيات‭ ‬الفرنسية،‭ ‬والتي‭ ‬يعود‭ ‬تاريخ‭ ‬آخر‭ ‬الأشغال‭ ‬الإنشائية‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬التسعينات‭ .‬

ويقام‭ ‬تقليد‭ “‬مباركة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭” ‬منذ‭ ‬25‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬كاتدرائية‭ ‬القديس‭ ‬يوحنا‭ ‬اللاهوتي‭ ‬الأسقفية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مورنينغسايد‭ ‬هيتس‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬فيها‭ ‬جامعة‭ ‬كولومبيا،‭ ‬والمشاركة‭ ‬فيه‭ ‬مفتوحة‭ ‬للدراجين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الطوائف‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬المؤمنين‭.‬‮ ‬

وهذه‭ ‬الطقوس‭ ‬الدينية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬والمسكونية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬التعدد‭ ‬الثقافي‭ ‬النيويوركي‭ ‬الفريد‭ ‬أصبحت‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬متزايد‭ ‬مع‭ ‬اتساع‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬كرياضة‭ “‬ناعمة‭” ‬ووسيلة‭ ‬نقل‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الأميركية‭ ‬وضواحيها‭ ‬السكنية‭ ‬والخضراء‭.‬

‭- ‬تشجيع‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ -‬

وكما‭ ‬هي‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬تحرص‭ ‬السلطات‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬ركوب‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬لأسباب‭ ‬تتعلق‭ ‬بالبيئة‭ ‬والصحة‭ ‬العامة‭.‬

لكنّ‭ ‬مخاطر‭ ‬كثيرة‭ ‬تحدق‭ ‬براكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬والسكوتر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬المترامية‭ ‬الأطراف‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬8،5‭ ‬ملايين،‭ ‬والمزدحمة‭ ‬بالسيارات‭ ‬والشاحنات،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أنها‭ ‬المسارات‭ ‬المخصصة‭ ‬للدراجات‭ ‬قليلة‭ ‬جداً‭ ‬فيها،‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬تتمتع‭ ‬بإجراءات‭ ‬حماية‭ ‬كافية‭.‬

وأظهرت‭ ‬إحصاءات‭ ‬هيئة‭ ‬النقل‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬أن‭ ‬17‭ ‬شخصاً‭ ‬قضوا‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬أحياء‭ ‬المدينة‭ ‬الخمس‭ ‬خلال‭ ‬استخدامهم‭ ‬دراجات‭ ‬هوائية‭. ‬وفي‭ ‬احتفال‭ ‬المباركة‭ ‬السبت،‭ ‬ذكر‭ ‬المصلون‭ ‬أسماء‭ ‬13‭ ‬قتلوا‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬على‭ ‬دراجاتهم‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬المدينة‭.‬

كذلك‭ ‬صلى‭ ‬هؤلاء‭ ‬لراحة‭ ‬نفس‭ ‬132‭ ‬من‭ ‬المشاة‭ ‬الذين‭ ‬قضوا‭ ‬بحوادث‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭.‬

وقالت‭ ‬الناشطة‭ ‬البيئية‭ ‬البالغة‭ ‬28‭ ‬عاماً‭ ‬أليسون‭ ‬كونسيداين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬لدى‭ ‬خروجها‭ ‬من‭ ‬الكنيسة‭ “‬من‭ ‬الخطير‭ ‬جداً‭ ‬أن‭ ‬يركب‭ ‬المرء‭ ‬دراجة‭ ‬هوائية‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭!”.‬

ولاحظت‭ ‬الشابة‭ ‬ازدياد‭ “‬عدد‭ ‬السائقيين‭ ‬الذين‭ ‬يقودون‭ ‬سياراتهم‭ ‬بطريقة‭ ‬أكثر‭ ‬عدوانية‭ ‬وسرعة‭ ‬وخطورة‭” ‬وخصوصاً‭ ‬منذ‭ ‬انتهاء‭ ‬الجائحة‭.‬‮ ‬

حتى‭ ‬أنها‭ ‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬أيدي‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬إريك‭ ‬آدامز‭ ‬وحاكمة‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك‭ ‬كاثي‭ ‬هوتشول‭ “‬ملطخة‭ ‬بالدماء‭” ‬إذ‭ “‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يضمنا‭ ‬سلامتنا‭” ‬من‭ ‬خلال‭ “‬مسارات‭ ‬محمية‭ ‬للدراجات‭”‬أو‭ “‬فتح‭ ‬شوارع‭” ‬للدراجات‭ ‬حصراً‭.‬

وستكون‭ ‬أحياء‭ ‬نيويورك‭ ‬الخمس‭ ‬‮ ‬‭(‬مانهاتن‭ ‬وبروكلين‭ ‬وكوينز‭ ‬‮ ‬وبرونكس‭ ‬وستاتين‭ ‬آيلاند‭)‬الأحد‭ ‬مخصصة‭ ‬ليوم‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬لنحو‭ ‬32‭ ‬ألف‭ “‬درّاج‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬ومن‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭”‬،‭ ‬وستكون‭ ‬شوارعها‭ “‬خالية‭ ‬تماماً‭ ‬من‭ ‬السيارات‭”‬،‭ ‬وفقًا‭ ‬لبيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ “‬فايف‭ ‬بورو‭ ‬بايك‭ ‬تور‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬نشاط‭ ‬رياضي‭ ‬وخيري‭ ‬يقام‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬والأربعين‭.‬