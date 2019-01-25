كنز جديد من زمن الهكسوس

القاهرة‭ ‬‭-‬الزمان‭ ‬:‭ ‬عثرت‭ ‬البعثة‭ ‬الأثرية‭ ‬التابعة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للآثار‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المقابر‭ ‬والآثار‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬فترة‭ ‬الهكسوس،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬كنز‭ ‬أثري‮»‬‭ ‬يوفر‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الفهم‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الحقبة‭ ‬الزمنية‭. ‬وعُثر‭ ‬على‭ ‬الآثار‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬حفر‭ ‬للبعثة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬‭ ‬كوم‭ ‬الخلجان‮»‬‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الفاصلة‭ ‬بين‭ ‬‮«‬محافظتي‭ ‬الشرقية‭ ‬والدقهلية‮»‬‭ ‬وأوضح‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للآثار،‭ ‬مصطفى‭ ‬وزيري،‭ ‬أن‭ ‬المقابر‭ ‬تحتوي‭ ‬بداخلها‭ ‬على‭ ‬قطع‭ ‬حيوانية‭ ‬ملحقه‭ ‬بها،‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬الفخار‭ ‬الأسود‭ ‬المعروف‭ ‬بـ‮»‬فخار‭ ‬تل‭ ‬اليهودية‮»‬‭ ‬المميز‭ ‬لفترة‭ ‬الهكسوس‭. ‬وعثرت‭ ‬البعثة‭ ‬على‭ ‬أوان‭ ‬دائرية‭ ‬الشكل،‭ ‬وأخرى‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬الكمثرى‭ ‬وحوامل‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬الفخار‭. ‬وكان‭ ‬داخل‭ ‬أحد‭ ‬هذه‭ ‬الأواني‭ ‬قطع‭ ‬صغيرة‭ ‬تحمل‭ ‬نقوشا‭ ‬وزخارف‭ ‬مميزة‭ ‬لهذه‭ ‬الفترة‭.‬