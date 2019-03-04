كندة‭ ‬علوش‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬جلسة‭ ‬تصوير‭ ‬مع‭ ‬ابنتها‭ ‬

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

خضعت‭ ‬الفنانة‭ ‬السورية‭ ‬كندة‭ ‬علوش‭ ‬لأول‭ ‬جلسة‭ ‬تصوير‭ ‬تجمعها‭ ‬بابنتها‭ ‬“حياة”‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬الفنان‭ ‬عمرو‭ ‬يوسف،‭ ‬وذلك‭ ‬لصالح‭ ‬إحدى‭ ‬المجلات‭ ‬الفنية،‭ ‬لمناسبة‭ ‬اقتراب‭ ‬الاحتفال‭ ‬بعيد‭ ‬الأم‭.‬

الفنانة‭ ‬السورية‭ ‬شاركت‭ ‬جمهورها‭ ‬بصورة‭ ‬من‭ ‬الجلسة،‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬“انستجرام”،‭ ‬ظهرت‭ ‬فيها‭ ‬وهي‭ ‬تحمل‭ ‬ابنتها‭ ‬على‭ ‬كتفها،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬إخفاء‭ ‬وجهها‭.‬

و‭ ‬ظهرت‭ ‬كندة‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬بإطلالة‭ ‬شتوية‭ ‬من‭ ‬تنسيق‭ ‬الإستايلست‭ ‬ياسمين‭ ‬عيسى،‭ ‬وتزينت‭ ‬بمكياج‭ ‬هادئ‭ ‬بلمسات‭ ‬الماكييرة‭ ‬دنيا‭ ‬صدقي،‭ ‬وتركت‭ ‬شعرها‭ ‬منسدلا‭ ‬في‭ ‬تسريحة‭ ‬بسيطة‭ ‬بلمسات‭ ‬مصفف‭ ‬الشعر‭ ‬هيثم‭ ‬دهب‭.‬

وكانت‭ ‬كندة‭ ‬علوش‭ ‬قد‭ ‬نشرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬صورة‭ ‬حديثة‭ ‬جمعتها‭ ‬بطفلتها‭ ‬“حياة”‭ ‬ظهرت‭ ‬فيها‭ ‬بإطلالة‭ ‬غريبة،‭ ‬حيث‭ ‬بدا‭ ‬عليها‭ ‬الحزن‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬ترتدي‭ ‬ملابس‭ ‬باللون‭ ‬الأسود،‭ ‬وحرصت‭ ‬على‭ ‬إخفاء‭ ‬ملامح‭ ‬وجه‭ ‬ابنتها‭.‬

كندة‭ ‬أرفقت‭ ‬الصورة،‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬“انستجرام”،‭ ‬بتعليق‭ ‬قالت‭ ‬فيه:‭ ‬“عيون‭ ‬حزينة‭ .. ‬قلب‭ ‬سعيد‭.. ‬أعرف‭ ‬أنها‭ ‬صورة‭ ‬مخيفة‭ .. ‬لكنني‭ ‬أحبها‭ ‬بطريقة‭ ‬ما”‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬كندة‭ ‬علوش‭ ‬وعمرو‭ ‬يوسف‭ ‬احتفلا‭ ‬بزفافهما‭ ‬يناير‭ ‬2016‭ ‬مرتين،‭ ‬الأولى‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬أسري‭ ‬بفندق‭ ‬فيرمونت‭ ‬نايل‭ ‬سيتي‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬والثانية‭ ‬كانت‭ ‬بحفل‭ ‬ضخم‭ ‬حضره‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬ألمع‭ ‬نجوم‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬بفندق‭ ‬كاتاراكت‭ ‬بأسوان‭.‬

و‭ ‬رُزق‭ ‬الزوجان‭ ‬بمولودتهما‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وأطلقا‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬«حياة»،‭ ‬وتلقيا‭ ‬التهاني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أصدقائهما‭ ‬من‭ ‬الوسط‭ ‬الفني‭.‬