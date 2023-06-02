كندا‭ ‬ستفرض‭ ‬طباعة‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬مضار‭ ‬التدخين‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬سيجارة

اوتاوا‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الكندية‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬كندا‭ ‬ستفرض‭ ‬طباعة‭ ‬تحذيرات‭ ‬صحية‭ ‬من‭ ‬مضار‭ ‬التبغ‭ ‬مباشرةً‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬سيجارة‭ ‬إفرادية،‭ ‬في‭ “‬سابقة‭ ‬عالمية‭” ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬مكافحة‭ ‬التدخين‭.‬وستبدأ‭ ‬هذه‭ ‬الرسائل‭ ‬الظهور‭ ‬على‭ ‬منتجات‭ ‬التبغ‭ ‬الفردية‭ ‬تدريجاً‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬آب‭/‬أغسطس،‭ ‬وستتضمن‭ ‬عبارات‭ ‬مثل‭ “‬سمّ‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬نفخة‭” ‬و‭”‬دخان‭ ‬التبغ‭ ‬يضر‭ ‬بالأطفال‭” ‬و‭”‬السجائر‭ ‬تسبب‭ ‬السرطان‭”.‬وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الأقاليم‭ ‬التابعة‭ ‬لكندا‭ ‬كارولين‭ ‬بينيت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬48‭ ‬ألف‭ ‬كندي‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬يموتون‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬بسبب‭ ‬التدخين،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كندا‭ “‬أول‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬العالم‭” ‬تعتمد‭ ‬إجراء‭ ‬مماثلاً‭.‬

وجرت‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مماثل‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الكندية‭ “‬بهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الجريئة،‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬مفر‭ ‬من‭ ‬التحذيرات‭ ‬الصحية،‭ ‬وسيكون‭ ‬ذلك‭ ‬بمثابة‭ ‬تذكير‭ ‬صارخ‭ ‬بالعواقب‭ ‬الصحية‭ ‬للتدخين،‭ ‬مع‭ ‬إقرانها‭ ‬بصور‭ ‬محدّثة‭ ‬معروضة‭ ‬على‭ ‬العبوة‭”.‬

لتبرير‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء،‭ ‬تقول‭ ‬الحكومة‭ ‬الكندية‭ ‬إنها‭ ‬وجدت‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الشباب،‭ ‬وهي‭ ‬فئة‭ ‬حساسة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬خطر‭ ‬إدمان‭ ‬التبغ،‭ ‬يبدأون‭ ‬التدخين‭ ‬بعد‭ ‬تلقيهم‭ ‬سيجارة‭ ‬واحدة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬علبة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬تحذيرات‭ ‬صحية‭.‬في‭ ‬العام‭ ‬2000،‭ ‬كانت‭ ‬كندا‭ ‬أول‭ ‬بلد‭ ‬يأمر‭ ‬بوضع‭ ‬تحذيرات‭ ‬مصورة‭ ‬على‭ ‬عبوات‭ ‬السجائر،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬صوراً‭ ‬مروعة‭ ‬للقلب‭ ‬والرئتين‭ ‬لدى‭ ‬أشخاص‭ ‬يعانون‭ ‬أمراضاً‭ ‬جراء‭ ‬تناول‭ ‬منتجات‭ ‬التبغ،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بالأخطار‭ ‬الصحية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتدخين‭.‬

منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬تسجل‭ ‬معدلات‭ ‬التدخين‭ ‬تراجعاً‭ ‬مطرداً‭. ‬وتهدف‭ ‬أوتاوا‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬خفض‭ ‬عدد‭ ‬المدخنين‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬5‭ % ‬من‭ ‬السكان،‭ ‬أو‭ ‬حوالى‭ ‬مليونَي‭ ‬شخص،‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2035،‭ ‬مقارنة‭ ‬بنحو‭ ‬13‭ % ‬حالياً‭.‬

وبحسب‭ ‬بيانات‭ ‬حكومية،‭ ‬فإن‭ ‬قرابة‭ ‬نصف‭ ‬تكاليف‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬مرتبطة‭ ‬باستخدام‭ ‬مؤثرات‭ ‬عقلية‭.‬