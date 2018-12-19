كندا‭ ‬تعد‭ ‬المسافرين‭ ‬جوّاً‭ ‬بتعويضات‭ ‬كبيرة‭ ‬

اوتاوا-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب):‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬الكندي‭ ‬مارك‭ ‬غارنو‭ ‬الإثنين‭ ‬لدى‭ ‬تقديمه‭ ‬مشروع‭ ‬نظام‭ ‬لحماية‭ ‬المسافرين‭ ‬إنّ‭ ‬المسافرين‭ ‬جوّاً‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬سيكونون‭ ‬قريباً‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعويضات‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تأخّرت‭ ‬رحلاتهم‭ ‬أو‭ ‬فقدت‭ ‬أمتعتهم‭.‬

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬إثر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشكاوى‭ ‬من‭ ‬مسافرين‭ ‬بشأن‭ ‬الشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬خصوصاً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مسافرين‭ ‬علقوا‭ ‬لنحو‭ ‬ستّ‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬طائرة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬اوتاوا‭ ‬في‭ ‬تمّوز/يوليو‭ ‬2017‭ ‬في‭ ‬جوّ‭ ‬شديد‭ ‬الحرارة‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬تكييف‭. ‬وستطبّق‭ ‬القواعد‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬كافّة‭ ‬الرحلات‭ ‬الداخلية‭ ‬والرحلات‭ ‬المنطلقة‭ ‬من‭ ‬أو‭ ‬كندا‭ ‬أو‭ ‬الآتية‭ ‬إليها‭. ‬وتنصّ‭ ‬هذه‭ ‬القواعد‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬كندي‭ ‬(657‭ ‬يورو)‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تأخّر‭ ‬أو‭ ‬إلغاء‭ ‬رحلة،‭ ‬و2500‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إنزال‭ ‬مسافرين‭ ‬من‭ ‬طائرة‭ ‬بسبب‭ ‬فائض‭ ‬حجز‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الشركة‭. ‬وقال‭ ‬الوزير‭ ‬“جميعنا‭ ‬يعرف‭ ‬شخصاً‭ ‬ما‭ ‬عايش‭ ‬تجربة‭ ‬رحلة‭ ‬تعرّضت‭ ‬لمشاكل‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬ورأينا‭ ‬جميعنا‭ ‬قصصاً‭ ‬مشابهة‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام”‭. ‬وأضاف‭ ‬“باستثناء‭ ‬الحالات‭ ‬الخارجة‭ ‬عن‭ ‬الإرادة،‭ ‬سنعمل‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬أن‭ ‬تعامل‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬مسافريها‭ ‬بالاحترام‭ ‬الذي‭ ‬يستحقّونه”‭. ‬كما‭ ‬تنصّ‭ ‬القواعد‭ ‬على‭ ‬إقرار‭ ‬تعويض‭ ‬عن‭ ‬الأمتعة‭ ‬المفقودة‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تتعرّض‭ ‬للضرر‭. ‬كما‭ ‬سيكون‭ ‬بإمكان‭ ‬المسافرين‭ ‬النزول‭ ‬من‭ ‬طائرة‭ ‬جاثمة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬دون‭ ‬أمل‭ ‬في‭ ‬إقلاع‭ ‬وشيك‭. ‬كذلك‭ ‬سيتعيّن‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬أن‭ ‬تقدّم‭ ‬للمسافرين‭ ‬الغذاء‭ ‬ومشروبات‭ ‬وإيواء‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تأخّر‭ ‬الرحلة‭.‬

وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬أنّ‭ ‬كندا‭ ‬درست‭ ‬القواعد‭ ‬السارية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬وأوروبا‭ ‬قبل‭ ‬تعديل‭ ‬أنظمتها‭.‬

وتقلع‭ ‬وتهبط‭ ‬بالمطارات‭ ‬الكندية‭ ‬وعددها‭ ‬91‭ ‬مطاراً‭ ‬5,5‭ ‬ملايين‭ ‬طائرة‭ ‬سنوياً‭. ‬وبسبب‭ ‬المساحة‭ ‬الشاسعة‭ ‬لكندا،‭ ‬يقوم‭ ‬النقل‭ ‬الجوّي‭ ‬بدور‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬ربط‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬البلاد‭. ‬ويبلغ‭ ‬معدّل‭ ‬ساعات‭ ‬الطيران‭ ‬من‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬إلى‭ ‬غربها‭ ‬ثماني‭ ‬ساعات‭.‬