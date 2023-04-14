كنت بالبصرة – عكاب سالم الطاهر

الجسر الإيطالي يشمخ في سماء شط العرب

بغداد

مساء الخميس الماضي ، بعد الافطار ، كان لنا لقاء تم الاتفاق على موعده ، مع الصحفية البصرية .. نهرى المرجان. في الثامنة والنصف ، اطلت الصديقة ام مصطفى. وفي صالة الاستقبال بالفندق تعرفت الصحفية على بعض افراد المجموعة. وتعود معرفتي بالصحفية نهرى ،الى سنوات خلت عندما كانت تقيم في بغداد. ولاسباب خاصة ، عادت الى مدينتها البصرة. لكننا بقينا في تواصل ولقاءات متقطعة. منها لقاءاتنا في نقابة الصحفيين ، وبالذات في انتخابات الصحفيين. نظمت لنا الصديقة ام مصطفى ، جولة ليلية في المدينة. وتركتُ لها وضع البرنامج.

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بداية توجهنا نحو كورنيش شط العرب ، او كورنيش البصرة. وهو معلم سياحي ، يتكون من شارع وممشى يطل على شط العرب. يبدأ مسار الشارع من مصب نهر العشار. ويطل عليه فندق الشيراتون وتمثال الشاعر بدر شاكر السياب. بعد تطويره ، اصبح مكاناً ترتاده العوائل ، وضيوف البصرة. تجولنا ووثقنا تجوالنا بالصور.

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ومن خلال عدة شوارع ، توجهنا نحو الجسر الايطالي ، او جسر التنومة الجديد. مررنا بمحلة مناوي باشا. الجسر معلم بارز من معالم البصرة. يربط بين قضاء شط العرب ومدينة البصرة. ويعد اكبر جسر في العراق. طول الجسر 1280 مترا ، وعرضه 22 مترا. ويتضمن معبراً ملاحياً بطول 500 مترا ، وارتفاع 35 متراً. هذا الجسر واحد من جسور عديدة تربط ضفتي شط العرب. ويجري حاليا بناء جسر جديد. بصحبة الشاب حيدر ، وسيارته التاكسي ، عبرنا الجسر ، نحو التنومة. وهي مدينة كبيرة تتخللها وحدات سكنية. عدنا الى الضفة اليمنى من شط العرب . لنستقر في مقهى ومطعم درجة اولى تحت الجسر. وكنا امام ضيافة سخية من الصحفية ام مصطفى. المقهى مكتظ بالعوائل. رغم اننا عبرنا منتصف الليل. عدنا للفندق. بانتظار تناول السحور. وغدا .. الجمعة ، ينتظرنا برنامج متنوع. في صدارته زيارة دار الشاعر بدر شاكر السياب .