كنتُ في إمارة دبي

حضر الغائبون مبارك وعدنان وراسم ولميعة

عكاب سالم الطاهر

هي زيارتي الثانية لامارة دبي. زرتُها ربيع عام 1980. وكانت زيارة عمل اعلامي ، ضمن جولة في دول الخليج. بداتُها من الكويت فالبحرين فالامارات . اقمتُ في فندق العين في مدينة ابوظبي. وكان باستقبالي مدير عام الثقافة في وزارة الاعلام الاماراتية الاديب العراقي محمد مبارك. وكان في حينها متعاقدا مع وزارة الاعلام الاماراتية. وصاحبني في التجوال الاعلامي العراقي عدنان راسم. في المركز الثقافي السياحي بمدينة أبوظبي، حضرتُ امسية تألقت فيها الشاعرة العراقية لميعة عباس عمارة. وادار الامسية الاديب محمد مبارك. تالقت الشاعرة بالقائها العديد من قصائدها ، خاصة قصيدتها : غزل مع دجلة.

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في اليوم التالي ، وبصحبة وكيل توزيع المطبوعات العراقية ، توجهتُ الى دبي. وفي ختام الجولة ، تناولنا الغداء على ساحل البحر.

ذلك بعض ما اتذكره.

وفي زيارتي الان ، حرصتُ على التجوال في نفس المكان.. دبي القديمة. وكان لي ما اردتُ. وهالني هذا التطور من ارقام متواضعة جداً ، الى ارقام ضخمة في مختلف الميادين.

•• بلغ عدد سكان الإمارة بحسب تقديرات العام 2019 ما يقارب 3,355,900 نسمة. وأغلب سكانها هم من الأجانب والعمالة الوافدة، ويتميز مجتمعها بالتنوع الثقافي الكبير، إذ يعيش فيها إلى جوار مواطني الدولة جاليات ما يقرب من 200 جنسية مختلفة.

تعتبر دبي العاصمة الاقتصادية للإمارات العربية المتحدة.

وقد تطورت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية تحت حكم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

لعب الاقتصاد الحر والنشط في الإمارة وعدم وجود نظام ضريبي دورًا كبيرًا في جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.