أمام سواتر المجتمع

كم ستصمد المرأة في السياسة ؟ – لينا الموسوي

اليوم,تتجه الانظار حول الحكومة العراقية الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي, والتي من الواضح انها حتى الان تخلو من النساء ,اذ ومع ترشح اول امرأة عراقية لمنصب رئاسة الجمهورية (سروة عبد الواحد) ونضالها من اجل الوصول للتصفيات النهائية , الا انها لم تحظى بالرئاسة على الرغم من اشادة المجتمع بالجرأة التي تحلت بها للترشح امام 6 رجال.

اما رئاسة البرلمان فقد خلت تماماً من النساء فعلى الرغم من وجود 82 امرأة داخل البرلمان العراقي الا انه لم يحصل لاي منهن فرصة الوصول لرئاسة البرلمان او لمنصب نائبيه، كانت هذه المناصب ايضاً من نصيب ثلاث رجال.

اما رئاسة الوزراء, فلم يتم ذكر اي امرأة ولو علانية لضمان استحقاق انتخابي للنساء يتناسب و دورهن الحيوي في المجتمع العراقي, اذ وعلى الرغم من استغراق الامر اكثر من ثلاث اشهر لكي يتم اختيار رئيس وزراء توافقي بين الكتل السياسية, كان من الواضح ان القوى السياسية لا تعّول ولو بشكل بسيط على النساء وقد تخجل ان اصح التعبير في منحهن سيط (الغنى) لتولي اعلى منصب تنفيذي في الدولة, اتسمت الانتخابات الاخيرة التي جرت في ايلول 2018 بمشاركة واسعة للنساء , وبتسقيط وعبثية رافقها تشويه سمعة وطعن بالمصداقية ، اضافة الى اختلاط الاجندة بين النخابين, فمنهم من كان يشجع مشاركة النساء بل ويدافع عنهن , ومنهم من اخذ يتداول حياة بعض المرشحات الخاصة و يستخدمها كوسيلة ابتزاز للقائمة الانتخابية التي تنتمي اليها تلك المرشحة .

25 بالمئة يمنع تجاوزها

يلتزم العراق دستورياً باتباعه نظام الكوتا النسائية في البرلمان, اذ حدد الدستور نسبة 25 بالمئة لتمثيل النساء , كانت هذه المرة الاولى التي تدخل فيها العراقيات للمحفل السياسي,نظام الكوتا والذي اقترح في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة والذي انعقد في بكين عام 1995 لضمان ايصال المرأة لمواقع التشريع وصناعة القرار يعتبر حل مؤقت ومرحلي , الا ان الحل المؤقت هذا قد ساهم بشكل ملموس في انخراط المرأة العراقية في السياسة طوال السنوات الماضية وان لم تكن مشاركتهن تختلف عن مشاركة الرجال, اذ انقسمت النساء بين تيارات دينية واخرى مدنية, لكن التمثيل الخجول و المنحسر على النساء الاتي يقربن من ثقة رؤساء الكتل قد اساء كثيراً لطموحات المرأة العراقية, ان دخول المرأة للبرلمان بنسبة التزام دستوري بلغة 83 مقعداً من مجموع 329 في 3 دورات تشريعية متتالية , هذا لا يدل على الالتزام بالدستور, بل بالتذرع به .

قوائم انتخابية

فقد حصلت القوائم الانتخابية على مقاعد برلمانية بطريقة سهلة على شاكلة الـ easy mony اذ قد تحصل امرأة على مقعداً بنسبة اقل من 5000 صوت في مناطق قد يبلغ تعدادها السكاني 30 الف.استغلت الاحزاب السياسية هذا الامر بتطبيق وجود المرأة غير الفعال في البرلمان,والدليل على ذلك عدم تشريع القوانين التي تصب في مصلحة المرأة طوال السنوات السابقة على الرغم من وجود 83 منهن تحت سدة القرار التشريعي,وقد تحتاج النساء وان اجتمعن على تمرير قانون يصب بمصلحة الفئة المستهدفة(المرأة والطفل) الى ضعف عددهن من فئة الرجال لفعل ذلك,ان الاختيار غير الانتقائي للنساء قد فاقم الفجوة بين الناخبات والمرشحات انفسهن ,اذ يمكننا تتبع نسبة قليلة من النساء الاتي صوتن لنساء مرشحات, فقد وصل عدد المرشحات في الانتخابات العراقية الاخيرة الى 1983 امرأة. اي ان 1900 منهن لم تحصل على مقعداً في البرلمان لالتزام العراق بتطبيق النسبة الخجولة , والاستمرارية بأقصاء النساء عمداً من مراكز صنع القرار خلف حجج سطحية يسهل مضغها حتى من تلك الاحزاب التي تدعي انها تشجع المرأة وتضعها في رأس القائمة الانتخابية . ان الزيادة السكانية للنساء والتي بلغ عددها 52 بالمئة من اجمالي السكان لا تتناسب مع المقاعد البرلمانية المخصصة لهن , لا يمكننا بالمطلق الحديث عن الديمقراطية بتغييب مقصود للنســــــاء والتظاهر بمنحهن حقوق بوجود نسبة لا تستثمر قدراتها .

مع ذلك, القرار بوجود نساء في السلطة التشريعية لم يكن سياسياً بقدر ما كان ارضاءاً للجمهور المتعطش للحرية بعد 2003 لكن وجود 83 امرأة داخل البرلمان لا يمكن اعتباره تمثيلاً حقيقي للنساء, فقد استغل الامر حتى وصل الى نيل نساء ليسن اهلاً للممارسة السياسية, اذ ساهمت الكوتا بوجود اثراً سلبي وعدداً غير نوعي من التمثيل النسوي الذي لم يساهم بتطوير اوضاع المرأة العراقية وحمايتها بل العكس .

ان النساء في البرلمانات السابقة قد تركن ارضية سيئة للممارسة السياسية النسوية, اذ اتهم بعض النائبات السابقات بتهم فساد كبرى,وصدر عنهن تهاون كبيربل وحتى ممارسة الخطاب العنصري ضد النساء انفسهن وقد رأينا ذلك حين حاول بعضهن تمرير قانون الاحوال الشخصية الجعفري والذي يعتبر من اخطر القوانين التي تسيئ للمرأة ولحقوقها الرئيسية , و تعالي النقاشات حول احقية الرجل بالزواج من اكثر من امرأة, كانت تلك القوانين تقف خلفها نساء برلمانيات !

ذكورية السياسة…تقصي المرأة اينما كانت

قراءة سريعة للمشهد السياسي النسوي,يمكننا ملاحظة ان ثمة تغييب تام للمرأة في اهم ادوات السياسة العراقية, اذ لم تحتوي حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حضوراً نسوياً حتى الان,كما يتم الحديث ومنذ اعلان تشكيل الحكومة عن احتمالية تولي نساء متحزبات لوزارة التربية بطريقة لا تُحسم بعوامل موضوعية, بل شخصية, اذ لا يمكن الاعتماد عليهن في قضايا المرأة والطفل لكونهن لا يمتلكن اي تأريخ نضالي ازاء تلك القضايا, كما علينا ان لا ننسى الحكومة السابقة والتي تعتبر نقطة تحول في السياسة العراقية, اذ بلغ عدد النساء (2) فقط في الوزارات الـ22 كما ان العمل الدبلوماسي والذي تكثر فيه المنافسة; تفتقر هرميته للنساء, فبوجود 76 سفارة عراقية في جميع انحاء العالم,ثمة 3 نساء فقط على رأس السفارات والقنصليات العراقية, سفيرتين- احدهما في السفارة العراقية في مسقط-سلطنة عُمان, والثانية في عمان-الاردن, اما الثالثة فتشغل منصب رئيس دائرة فرعية تابعة للسفارة في امريكا الشمالية والجنوبية والبحر الكاريبي.

كذلك هو الحال في المناصب العليا داخل السلك الاداري, اذ لم توجد امرأة تشغل منصب (رئيس جامعة) ، هذا المنصب الهام الذي له تأثير مباشر على الواقع التعليمي, كما لم توجد لغاية اليوم اي امرأة تتولى منصب رئيس مجلس محافظة في عموم العراق.

ولكي لا نبتعد عن ذاتية الاقصاء, فالبرغم من تبوء امرأة لمنصب نقيب المحاميين العراقيين الا ان مجلس القضاء الاعلى في دورته الاخيرة بات يحوي 6 نساء فقط من اصل 48 وهو عدداً كبيراً بالمقارنة مع الدورات السابقة ترافق هذه الممارسات ثقافات مجتمعية مرتبطة بسوسيولوجية المجتمع العراقي التي ترفض بل و تقف بالضد من وجود النساء في مناصب عليا داخل الدولة, منها العادات العشائرية, والتسقيط الذي ترافقه تشويه السمعة, كذلك محاولة ربط الحوادث الشخصية والممارسات الفردية وتعميمها على الوجود النسوي في السياسية العراقية ككل, اذ ارتبطت لفظة (مرشحة) في الاونة الاخيرة والتي تعني امرأة تقدمت للترشح في البرلمان الى شتيمة يكثر تداولها بين الناس بشكلٍ يومي, لا يمكن تخمين المصاعب التي تواجه المرأة ان قررت خوض ضمار السياسة,فثمة اسباب تستدعي الانسحاب قبل البدء-اي الاستسلام!

التسقيط والطعن.. يلاحقكِ ناشطة كنتِ ام سياسية

تتعرض النساء الى هجوم بمجرد الظهور على الشاشات او الحديث فوق المنابر , اذ يشكل ظهورها هوس بالنسبة للبعض وقد يعتبرها مادة دسمة للتداول في مواقع التواصل الاجتماعي,ليس كناشطة تنادي بأحقيتها في حياة كريمة واسرتها, او كأمرأة تحاول التأثير والتأثر بالنظام السياسي الديمقراطي والذي يحتاج بدوره الى دماء نسوية جديدة , بل كأمرأة قررت الخروج للعيش وليس للبقاء فقط على قيد الحياة,كان لافتاً تعرض عدة مرشحات لفضائح طالت حياتهن الشخصية بل واباحت دمائهن ان اصح التعبير مما تسبب بأنسحاب بعضهن على الرغم من امتلاكهن حظوظ كبيرة في الحصول على المقعد النيابي آنذاك, رغم ذلك لم يتم تسليط الضوء على مسببات تلك الحوادث بقدر تسليط الاعلام المحلي والدولي على شخوص المرشحات و قصصهن, ان وجود مؤشرات خطرة ازاء منع مشاركة النساء في الحياة السياسية والمدنية لا يستدعي الكتابةِ فحسب,بل يستدعي الوقوف وقفة حازمة من القيادات السياسية التي تمتلك النية المحركة لبعض المبادرات الساعية لتعزيز جذور المرأة في الحقل السياسي.

نعومة المرأة والسياسة لا يلتقيان

على الرغم من احاطتنا بالجهود الكبيرة التي تبذلها النساء في المجتمع العراقي, بدءاً من الوظائف البسيطة وصولاً الى السلطة التشريعية والصراعات الجمة التي تخوضها طوال سنوات الخدمة , الا ان الامر لا يمكن ان يتوقف مع التعاطف الانثوي الذي نحمله لبعضنا, ان المرأة العراقية قد ابعدت لقرون عن تولي المناصب العليا,مروراً بحقب سياسية عسكرية كان المرأك فيها نقصية تماماً من المناصب الحيوية، فلم يكن للنساء هدفاً سوى نيل شهادة جامعية والحصول على وظيفة اذ كان ذلك يعتبر سقف الطموح لديهن,المرأة العراقية بحاجة لاكتساب مزيداً من الخبرات,ليست الخبرات العلمية والتربوية , بل السياسية التي تجعلها قادرة على الدخول في منافسة لاعلى منصب في الحكومة العراقية , التردد الذي يسكن النساء الطموحات , ومع وصول نساء لا يمثلن سوى الاحزاب الحاكمة المدنية منها و الدينية, قد يجعل من الصعب التنبوء بمستقبل المرأة العراقية في العملية السياسة, ان الاشراك النوعي, والمبادرات القائمة على اساس تمكين النساء يجب ان تستهدف الفئة الضيقة التي يمكنها ان تدير البلاد لا النساء بصورتهن العامة,نحن بحاجة لوجود منظمات مجتمع مدني لا تنمي قدرات المرأة المجتمعية فحسب,بل السياسية ايضاً, ان التردد الحاصل ازاء العمل السياسي ليس من مصلحتنا استمراره.

ففي الوقت الذي تبذل فيه النساء جهداً للمطالبة بحقوق بسيطة منها تحديد سن الزيجات خارج اطار القانون و الغاء زواج المغتصب من ضحيته,يمكن في الوقت ذاته استثمار وجود العنصر النسوي في العمل السياسي من خلال اتاحة فرص تدريبية و دراسية تساهم مساهمة فعالة في تطوير واقع المرأة لتحضيرها للحياة السياسية, وليس الاهتمام بالحريات الشخصية فحسب, ان السواتر التي يبنيها المجتمع, الدولة, والمنظمات النسوية..لهم دوراً كبير اما بتشجيع المرأة او اقصائها .