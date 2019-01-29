كم‭ ‬يحتاج‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬الخضروات‭ ‬الورقية‭ ‬يومياً‭ ‬؟

لندن‭ – ‬الزمان

ينصح‭ ‬الباحثون‭ ‬باستهلاك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخضراوات‭ ‬الورقية،‭ ‬لحماية‭ ‬صحة‭ ‬الكبد،‭ ‬إذ‭ ‬يُعدّ‭ ‬داء‭ ‬الكبد‭ ‬أو‭ ‬مرض‭ ‬الكبد‭ ‬الدهني‭ ‬غير‭ ‬الكحولي‭ ‬(NAFLD)‭ ‬حالة‭ ‬تتراكم‭ ‬فيها‭ ‬الدهون‭ ‬في‭ ‬الكبد،‭ ‬ويعيش‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬و40‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬البالغين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭.‬

وبحسب‭ ‬مجلة‭ ‬«medicalnewstoday»،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الأسباب‭ ‬الشائعة‭ ‬لمرض‭ ‬الكبد‭ ‬المزمن‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬الغربية،‭ ‬ويعزو‭ ‬الخبراء‭ ‬السبب‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العوامل،‭ ‬منها‭ ‬البدانة‭ ‬وزيادة‭ ‬الوزن‭ ‬والمخاطر‭ ‬الأيضية‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬هناك‭ ‬أبحاث‭ ‬جديدة‭ ‬تمهّد‭ ‬الطرق‭ ‬لعلاج‭ ‬جديد،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬علماء‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬كارولينسكا‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬بنشر‭ ‬دراسة،‭ ‬أشاروا‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النترات‭ ‬غير‭ ‬العضوية‭ ‬–وهي‭ ‬مركبات‭ ‬موجودة‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬في‭ ‬الخضراوات‭ ‬الورقية–‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬تراكم‭ ‬الدهون‭ ‬في‭ ‬الكبد‭.‬

وقام‭ ‬الدكتور‭ ‬ماتيس‭ ‬كارلستورم،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬الباحثين‭ ‬والمؤلفين‭ ‬للدراسة،‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬بدراسة‭ ‬آثار‭ ‬إضافة‭ ‬النترات‭ ‬الغذائية‭ ‬على‭ ‬الحمية‭ ‬الغربية‭ ‬الغنية‭ ‬بالدهون‭ ‬والسكريات‭ ‬في‭ ‬الفئران

وتم‭ ‬تقسيم‭ ‬الفئران‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعات،‭ ‬وأطعموا‭ ‬كلاً‭ ‬منها‭ ‬نظاماً‭ ‬غذائياً‭ ‬مختلفاً‭. ‬وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬كارلستورم:‭ ‬«عندما‭ ‬قمنا‭ ‬بإعطاء‭ ‬الفئران‭ ‬مكملات‭ ‬غذائية‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬النترات‭ ‬مع‭ ‬الحمية‭ ‬الغربية‭ ‬الغنية‭ ‬بالدهون‭ ‬والسكر،‭ ‬وجدنا‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الدهون‭ ‬في‭ ‬الكبد‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتناول‭ ‬النترات»‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬الفئران‭ ‬التي‭ ‬تناولت‭ ‬النترات‭ ‬كان‭ ‬لديها‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬وحساسية‭ ‬أفضل‭ ‬للإنسولين‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتناول‭ ‬النترات‭.‬

وكما‭ ‬يعرف،‭ ‬فإن‭ ‬استهلاك‭ ‬الفاكهة‭ ‬والخضراوات‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬وظيفة‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭.‬

وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬كارلستورم‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬المجتمع‭ ‬الطبي‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬بالضبط‭ ‬أي‭ ‬المركبات‭ ‬تجعل‭ ‬الخضار‭ ‬الورقية‭ ‬صحية‭ ‬للغاية؛‭ ‬«لأنه‭ ‬لم‭ ‬يركز‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬النترات‭ ‬التي‭ ‬نعتقد‭ ‬أنها‭ ‬هي‭ ‬المفتاح»‭.‬

ويؤكد‭ ‬الباحثون،‭ ‬أهمية‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬الضرورية‭ ‬لتوضيح‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المركبات‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الخصائص‭ ‬الصحية،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬النترات‭ ‬هي‭ ‬المفتاح‭ ‬للكبد‭ ‬والصحة‭ ‬الأيضية،‭ ‬وينصح‭ ‬الباحثون‭ ‬الناس‭ ‬باستهلاك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخضراوات‭ ‬الورقية‭.‬

وتشمل‭ ‬«الكرفس،‭ ‬السبانخ،‭ ‬الخس،‭ ‬والجرجير»‭ ‬على‭ ‬تركيزات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬النترات‭ ‬غير‭ ‬العضوية‭.‬