الإطاحة بمتهم سرق مليار دينار ومحاصرة مطلوب يتاجر بالقطع الآثارية

كمرك البصرة يحبط محاولة تهريب أكثر من 37 ألف دولار

بغداد – ابتهال العربي

ميسان – علي قاسم الكعبي

احبطت الهيئة العامة للكمارك، محاولة تهريب اكثر من 37 الف دولار. وقال بيان للهيئة امس ان (مركز كمرك البصرة الدولي، تمكن من احباط تهريب 37 الف دولار بحوزة مسافر اوكراني الجنسية، كانت مخبأة داخل الامتعة الشخصية)، واضاف ان (العملية جاءت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في المطار بإسناد شرطة الكمارك). وضبطت الهيئة، ست شاحنات مخالفة في مديرية المنطقة الوسطى. وقال بيان امس ان (قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية الكمرك بالمنطقة، ضبط ست شاحنات تحمل اجهزة خاصة بالمخابز والمعجنات، وكلينكس خام، ومقطعات دجاج، واجهزة خاصة بفرن صمون، جميعها مخالفة للضوابط الاستيرادية)، لافتاً الى ان (عملية ضبط الشاحنات تمت بإسناد شرطة الكمارك). وقبضت قيادة شرطة ميسان، على متهم قتل شقيقه في مدينة العمارة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوة من قسمي شرطة علي الغربي والشرقي، قبضت على متهم قتل شقيقه بسلاح ناري، اثر مشاجرة عائلية، في ناحية علي الشرقي بالعمارة)، واضاف ان (التحقيق مع المتهم مستمر لمعرفة تفاصيل اكثر عن الجريمة). من جهتها اصدرت هيئة النزاهة، امر قبض جديداً بحق محافظ صلاح الدين السابق، عمار جبر، بتهمة التلاعب الوظيفي. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصة بالنظر في قضايا النزاهة، اصدر امر قبض بحق المحافظ السابق، عن تهمته بتوقيع اجازة استثمار لمشروع مدينة ملوية سامراء للرياضة والسباحة، بعد تأريخ تعاقد المستثمر مع وزارة الشباب، منذ شغله منصب رئيس هيئة استثمار صلاح الدين)، مبيناً ان (المحكمة اصدرت امرها استناداً الى احكام المادة 331 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المُعدَّل)، واضاف ان (الهيئة اصدرت خلال العام الجاري اربعة اوامر قبض بحقه جرّاء المخالفات في الواجب الوظيفي، والإضرار بمصلحة الدولة)، مشيراً الى (اصدار الأوامر استناداً لأحكام المادتين 331 و 340 من قانون العقوبات). وفي ذي قار، فكّك جهاز الأمن الوطني، شبكة ابتزاز بينها نساء في المحافظة. وذكر البيان ان (مفارز الامن الوطني في ذي قار، اطاحت بثلاثة برجل وامرأتين ساوموا ضحية للحصول على 50 مليون دينار مقابل عدم نشر فيديو له على مواقع التواصل، بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة)، موضحاً ان (الجهاز توصّل الى الشبكة، في اطار ملاحقة ممارسي الابتزاز والتهديد عبر مواقع التواصل، وفق المعلومات الاستخبارية ومتابعة الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن والبريد الإلكتروني)، واشار الى (إحالة المتهمين بعد تدوين إفاداتهم، الى القضاء لمحسبتهم قانونياً).

متابعة ميدانية

على صعيد متصل، قبضت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، على المنفذ والمخطط الرئيسي لعملية السطو المسلح في محافظة المثنى. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بالتعاون مع هيئة النزاهة، وبمتابعة ميدانية، قبضت على المتهم الرئيسي والمُخطط لعملية السطو المسلح مع احد المتهمين في بغداد، اللذين نفذا سرقة مبلغ مليار دينار من احد الدور في محافظة المثنى، حسب توجيهات وزارة الداخلية)، مبيناً ان (القوات الامنية ضبطت 80 الف دولار ومبلغ اخر بالدينار، مع سيارة جي كلاس، فضلاً عن حوزة المتهم اخر 50 الف دولار وسيارة رانج روفر)، ولفت الى (الاستخبارات اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، داعية المواطنين الى الابلاغ وتقديم المعلومات عبر الخط الساخن 144 للحفاظ على الامن). واحبطت الشرطة الاتحادية عبر كمين، بمتهم يهرّب القطع الأثارية في بغداد. واوضح بيان امس ان (قوة من اللواء الثالث الفرقة الأولى للشرطة الاتحادية، بإسناد الجهد الاستخباري، مع مفرزة من مكافحة الجريمة المنظمة والأمن الوطني، قبضت على متهم بتهريب القطع الأثارية في منطقة الكرادة بالعاصمة، المطلوب وفق احكام المادة 44 تجارة القطع الأثرية)، منوهاً الى (التحفظ على قطعة أثرية نادرة وجدتها بحوزته)، واضاف انه (تمت إحالة المتهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة، لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في اطار القضاء على عصابات التهريب والسرقة استناداً الى التوجيهات الحكومية).