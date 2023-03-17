كمبوديا تستعيد كنوزها من عصر انغكور بمساعدة عائلة تاجر بريطاني

بنوم‭ ‬بنه‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كشف‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكمبودي‭ ‬هون‭ ‬سن‭ ‬النقاب‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬قطع‭ ‬فنية‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬عصر‭ ‬انغكور‭ ‬وكانت‭ ‬استعادتها‭ ‬أخيراً‭ ‬كمبوديا‭ ‬التي‭ ‬تبدي‭ ‬سلطاتها‭ ‬آمالاً‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الكنوز‭ ‬المسروقة‭.‬

وقال‭ ‬هون‭ ‬سن‭ ‬في‭ ‬حفلة‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬بنوم‭ ‬بنه‭ “‬أدعو‭ ‬المتاحف‭ ‬والمؤسسات‭ ‬وهواة‭ ‬جمع‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬من‭ ‬عصر‭ ‬انغكور‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬جهودهم‭ ‬لإعادة‭ ‬قطع‭ ‬مماثلة‭ ‬طوعاً‭ ‬إلى‭ ‬كمبوديا‭”.‬

وتابع‭ “‬تنبغي‭ ‬إعادة‭ ‬القطع‭ ‬التاريخية‭ ‬إلى‭ ‬بلدها‭ ‬الأصلي‭”‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّها‭ ‬تشكل‭ “‬تراثاً‭ ‬ثقافياً‭ ‬لا‭ ‬يقدر‭ ‬بثمن‭”.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الكنوز‭ ‬المعروضة‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬الذي‭ ‬يقطنه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكمبودي،‭ ‬مجوهرات‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬تضم‭ ‬77‭ ‬قطعة‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬أنواع‭ ‬المعادن‭ ‬الثمينة،‭ ‬كتيجان‭ ‬وقلادات‭ ‬وأساور‭ ‬وأقراط‭ ‬وتمائم‭. ‬وكانت‭ ‬كمبوديا‭ ‬استعادت‭ ‬هذه‭ ‬القطع‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭.‬

وأُعيدت‭ ‬القطع‭ ‬بفضل‭ ‬عائلة‭ ‬التاجر‭ ‬البريطاني‭ ‬دوغلاس‭ ‬لاتشفورد‭ ‬الذي‭ ‬وجّه‭ ‬القضاء‭ ‬الأميركي‭ ‬اليه‭ ‬تهمة‭ ‬تهريب‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬وتوفي‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬قبل‭ ‬محاكمته‭.‬

وتعود‭ ‬هذه‭ ‬الكنوز‭ ‬إلى‭ ‬عصرَي‭ ‬انغكور‭ ‬وما‭ ‬قبل‭ ‬أنغكور‭. ‬وكانت‭ ‬هذه‭ ‬الإمبراطورية‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الهندية‭ ‬الصينية‭ ‬بين‭ ‬القرنين‭ ‬التاسع‭ ‬والرابع‭ ‬عشر‭.‬

وضمّ‭ ‬المعرض‭ ‬أيضاً‭ ‬منحوتتين‭ ‬تعودان‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬العاشر‭ ‬وتمثلان‭ ‬الإلهين‭ ‬الهندوسيين‭ ‬سكاندا‭ ‬وغانيش،‭ ‬وكانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أعادتهما‭ ‬إلى‭ ‬كمبوديا‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬عرض‭ ‬هذه‭ ‬الكنوز‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬كمبوديا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬بنوم‭ ‬بنه‭.‬

وتطالب‭ ‬سلطات‭ ‬الدولة‭ ‬الفقيرة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬باستعادة‭ ‬التراث‭ ‬الذي‭ ‬نُهب‭ ‬منها‭ ‬خلال‭ ‬سبعينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬وهي‭ ‬فترة‭ ‬طُبعت‭ ‬بالحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬والحكم‭ ‬الاستبدادي‭ ‬للخمير‭ ‬الحمر‭.‬

وعقدت‭ ‬الحكومة‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬مختلفة‭ ‬بينها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬هاوي‭ ‬جمع،‭ ‬بهدف‭ ‬استعادة‭ ‬آلاف‭ ‬العملات‭ ‬المعدنية‭ ‬التاريخية‭ ‬المنهوبة‭.‬

وكان‭ ‬القضاء‭ ‬الأميركي‭ ‬استعاد‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬30‭ ‬عملاً‭ ‬فنياً‭ ‬خميرياً‭ ‬سُرق‭ ‬من‭ ‬محيط‭ ‬معابد‭ ‬أنغكور‭ ‬الشهيرة‭ ‬وهُرّب‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬