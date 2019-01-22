كل غيمة تمر – حسن عاتي الطائي

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كل غيمة تمر – حسن عاتي الطائي

أحترق بمطري

وأركض خلف حلم عتيق

اثرت

 التخلي

 عنه

مبكرا

أكتب قصيدة لعصفور فتي

تسلق كتف شجرة

لم تستطع ان تقف

على

قدميها

X X X X

مع كل غيمة تمر

أحتفل بوحدتي

وأصفق

 سرورا

لفراشة

ارهقها

الحنين

وأربكتها الزهور

وإرتعشت بين يدي

قطرات ندى

كانت

تتدلى

مصادفة

X X X X

مع كل غيمة تمر

ترفرف هواجسي مثل

موجة إختطفها البحر وفضلت

 أن

 تستلقي

 بين

يديه

X X X X

كل غيمة تمر

تهددني بالتوقف عن الغناء

والتواري خلف ليل

تنقصه الشجاعة

أرخى

ستارا

من

الصمت

حول جراحه السابقة

X X X X

كل غيمة تمر

تأخذني معها

لم يذهب معي أحد

  إلا

وردة

باسلة

كان

ظمؤها

فادحا

X X X X

مع كل غيمة تمر

أكتشف أن حيويتي

ما زالت مشتعلة

ورغبتي في المحافظة

على حماستي

قادرة

على

التجلي

وأن الطريق إلى الفرح

قد

إسترد

إبتسامته

X X X X

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