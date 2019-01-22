كل غيمة تمر – حسن عاتي الطائي
أحترق بمطري
وأركض خلف حلم عتيق
اثرت
التخلي
عنه
مبكرا
أكتب قصيدة لعصفور فتي
تسلق كتف شجرة
لم تستطع ان تقف
على
قدميها
X X X X
مع كل غيمة تمر
أحتفل بوحدتي
وأصفق
سرورا
لفراشة
ارهقها
الحنين
وأربكتها الزهور
وإرتعشت بين يدي
قطرات ندى
كانت
تتدلى
مصادفة
X X X X
مع كل غيمة تمر
ترفرف هواجسي مثل
موجة إختطفها البحر وفضلت
أن
تستلقي
بين
يديه
X X X X
كل غيمة تمر
تهددني بالتوقف عن الغناء
والتواري خلف ليل
تنقصه الشجاعة
أرخى
ستارا
من
الصمت
حول جراحه السابقة
X X X X
كل غيمة تمر
تأخذني معها
لم يذهب معي أحد
إلا
وردة
باسلة
كان
ظمؤها
فادحا
X X X X
مع كل غيمة تمر
أكتشف أن حيويتي
ما زالت مشتعلة
ورغبتي في المحافظة
على حماستي
قادرة
على
التجلي
وأن الطريق إلى الفرح
قد
إسترد
إبتسامته
X X X X