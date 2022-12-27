كل ساق سيسقى بما سقى – وليد الشطري

يمهل ولا يهمل.. الفساد والدجل والأنحطاط الأخلاقي ديدن الطبقة السياسية بعد 2003 نحمل أحزاب السلطة المسؤولية الكاملة بكل ما حصل بالعراق من خراب ودمار وويلات ونهب للثروات وتفشي المخدرات وهشاشة الوضع الأمني والتضخم الذي أنهك جيوب الفقراء.!؟ إن نهاية الطبقة السياسية الظالمة قريبة بأرادة السماء وبثورة شعبية عارمة تلوحُ في الأفق .!!أللهم نعوذُ بكَ من خزي الطبقة السياسية الحاكمة التي تفننت بسرقة خيرات الشعب وخراب العراق .. يا ساسة الرياء والدجل نهايتكم قربت بقوة الله..!إن ينصركم الله فلا غالبَ لكم..أفعلوا ما شئتم فأنتم على موعد مع ثورة الجياع وغضب الله عزوجل قادم لا محالة ..أللهم أني بلغت فأشهد..

وما على الرسول ألا البلاغ..