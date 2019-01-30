بمناسبة ذكرى الربيع العربي

كل ربيع خير إلا ربيعكم أيها العرب – خالد السلامي

منذ عام 1916 حيث ولدت اتفاقية سايكس بيكو سيئة الصيت التي وقعت في ذلك العام بين فرنسا وبريطانيا لأقتسام ميراث الدولة العثمانية، وخصوصا الوطن العربي من تلك التركة، والعرب يرزحون تحت حكم مجموعة من العوائل التي اختارتها حكومتا فرنسا وبريطانيا لتولي مقاليد الحكم كل في الأقطار التي الت إليها. وبين فترة وأخرى وفي غفلة من هاتين السيدتين كانت تحصل ثورات تحررية تستلم الحكم في بعض الأقطار لفترة من الزمن تكون قياداتها بعدها أمام خيارين أما الاستسلام لسلطة قوى الانتداب أو الحرب عليها سرا أو جهرا للإطاحة بها فتضطر للرضوخ لعدم قدرتها على المقاومة ولوجود مناصرين أقوياء لتلك الدولتين في اقطارها وفي الاقطار المجاورة لها فتعود حليمة ليس لعادتها القديمة وإنما لعادة سابقتها المعتادة. وهكذا حتى بروز الدور الأمريكي والسوفييتي (روسيا حاليا) في الساحة العالمية واقتسامها فيما بينهما فتحول اغلب حكام العرب إلى النفوذ الأمريكي بينما انحاز البعض الآخر إلى النفوذ السوفيتي واستمر الوضع على هذا الحال حتى انهيار الاتحاد السوفييتي وأنفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالساحة العالمية فكان لابد لها من الاحتياط والتحسب قبل عودة روسيا للساحة كوريث للاتحاد السوفيتي أن تقلم إظافرها في المنطقة وذلك بتغيير الأنظمة التي كانت تسير في ركب سلفها السوفييتي وبعض الأنظمة التي صارت مكشوفة بشكل فاضح بتبعيتها لأمريكا والتي ازداد افتضاحها بشكل كبير بعد غزو العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتغيير النظام فيه ، حيث كشفت تلك الحرب الأنظمة التابعة والأنظمة المضادة وفي كلا الحالين يجب التغيير فلا يجب أن يبقى نظام معارض للنفوذ الأمريكي في المنطقة ولا نظام تابع قد افتضح أمره وعمالته لذلك النفوذ ، وان تعم بعد تلك التغييرات فوضى وفتن عارمة في البلدان التي قرروا تغيير انظمتها ،فتنهك قواها وتنخر جسدها وتلهيها عن نهب ممتلكاتها وعن التفكير في استعادة حقوق العرب المسلوبة وخصوصا قضية فلسطين وكذلك جعلها سوقا لاسلحتها المستعملة البالية والراكدة في مخازنها منذ عشرات السنين والتي لا تنفع الا في الفتن حيث يقتل الناس بها بعضهم البعض وتتحول إلى أموال طائلة تستخدم في خدمة اقتصادها وكذلك تعتبر خير سوق لتصريف منتجاتها الغذائية والاستهلاكية مع ضمان السيطرة على ماتحت الأرض فيها وتدمير ما فوقها لتكون ساحة لعمل شركاتها الاستعمارية العملاقة بحجة الاستثمار وإعادة الإعمار . وبعد تجييش الجيوش وازاحة النظام السابق في العراق بكل ماله وماعليه وماتكبدته أمريكا وحلفاؤها من خسائر بشرية ومادية كبيرة في عملية غزوهم للعراق.

كان لابد من الاستمرار في حملة تقليم الأظافر الروسية في المنطقة العربية، إضافة الى استبدال الأنظمة المتهرئة التى انكشفت تبعيتها للغرب ولكن بطريقة تخلُ من أية خسائر بشرية أو مادية. فكانت لعبة ( الشعب يريد) والتي أخذت عدة تسميات منها ثورات الفيسبك أو الربيع العربي والتي تبدأ بإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تبث من عواصم الغرب وحلفائهم رسائل تحريضية باسماء وهمية موجهة الى الناس البسطاء في البلد المراد تفتيته، ونجحوا نجاحا باهرا في هذه العملية ابتدأء من ماسميت بثورة الياسمين في تونس والتي يبدو أنها ستقتلع كل جذور الياسمين في تونس وتحولها من خضراء إلى أرض يباب “جرداء” ثم انتقلت بسرعة النار في الهشيم الي مصر وليبيا واليمن فاقتلعت أنظمتها من جذورها وحولتها كما في تونس إلى فوضى عارمة أحرقت ولاتزال تحرق الأخضر واليابس فيها إضافة إلى الفوضى بين سياسيو الأرض المحتلة والوضع اللبناني المعروف بأصابعه الخفية من كل الأطراف، ولكنها اصطدمت بعثرة المارد الروسي الذي خرج من قمقمه وسباته الطويل متعاونا مع الحليف الايراني في سوريا ففشلت فشلا ذريعا على مدى ثماني سنوات مضت مما اضطرها لتغيير مسارها لتخدع العرب في أقطار اخرى فكان أول ضحاياها الجدد في تلك اللعبة الخبيثة هو الشعب السوداني الذي يجوب الشوارع الان هاتفا بنفس تلك الشعارات الكاذبة التي بدأ بها ربيع الجفاف والخراب العربي قبل ثماني سنوات من الآن دون أن يعلم ماذا ينتظره من فتن وخراب لبلده فنجح مخططوا لعبة (الشعب يريد) في تحويل الأنظار عن خيبتهم في سوريا إلى الشعب المسكين في السودان الذى يسعى الان بنفسه الى فوضى قد يعلم بدايتها ولكنه من المستحيل أن يعلم نهايتها. ولايزال أصحاب الربيع يحومون حول الشعب الجزائري لايقاعه بحبال تلك اللعبة ولكن يبدو أن أهلنا في الجزائر أكثر ذكاء منهم خصوصا وأنهم أصحاب تجربة قاسية مع أصعب فوضى عاشوها في تسعينيات القرن الماضي فتحية لهم على صمودهم السابق والحالي. ترى هل سأل العرب أنفسهم ماذا جنوا من ربيعهم الأسود الذي حول العرب إلى أمة منبوذة بين كل الأمم والتي صارت لا يشار إليها إلا بكل صفة تدل على التخلف والهمجية والرعونة والوحشية بسبب ربيعها اللعين هذا.؟

و لماذا قبلنا أن نكون جيوشا تنوب عن جيوش الطامعين فينا في قتل بعضنا البعض بينما تنعم جيوشهم وشعوبهم بالأمان والرخاء.؟ اترك الجواب لمن اختارهم الله ليكونوا حملة رسالة دينه الخاتم ، الذي تولى مسؤولية نشره رسوله العربي محمد صلى الله عليه وسلم منطلقا إلى أصقاع واسعة من أرض المعمورة مستعينا بأهله العرب عندما كانوا خير أمة أخرجت للناس .

فماذا دهاكم لتكونوا اليوم ارذل أمة في نظر كل الناس.