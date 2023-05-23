كل‭ ‬إنسان‭ ‬ينقصه‭ ‬شيء‭ ‬ما‭ ‬-احمد عباس الذهبي

أن‭ ‬كل‭ ‬إنسان‭ ‬ينقصه‭ ‬شيء‭ ‬ما‭ ‬

قالَ‭ ‬lلمدائني‭: ‬رأيتُ‭ ‬بالباديةِ‭ ‬امرأةً‭ ‬لم‭ ‬أرَ‭ ‬أجمل‭ ‬منها‭ ‬قطi‭ ‬

فقلتُ‭: ‬واللهِ‭ ‬هذا‭ ‬فِعلُ‭ ‬صلاح‭ ‬الدُنيا‭ ‬وlلسُرور‭ ‬بك‭ ‬

فقالتْ‭: ‬كلا،‭ ‬واللهِ‭ ‬إنَّ‭ ‬لديَّ‭ ‬أحزان،‭ ‬وخلفي‭ ‬هُموم،‭ ‬وسأُخبركَ‭: ‬

كانَ‭ ‬لي‭ ‬زوج،‭ ‬وكانَ‭ ‬لي‭ ‬منه‭ ‬ابنان،‭ ‬

فذبحَ‭ ‬أبوهما‭ ‬شاةً‭ ‬يوم‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى،‭ ‬والولدان‭ ‬يلعبان،‭ ‬

فقالَ‭ ‬الأكبرُ‭ ‬للأصغر‭: ‬أتريدُ‭ ‬أن‭ ‬أُريكَ‭ ‬كيف‭ ‬ذبحَ‭ ‬أبي‭ ‬الشاة؟‭ ‬

فقال‭: ‬نعم‭. ‬

فقامَ‭ ‬إليه‭ ‬يُلاعبه،‭ ‬فإذا‭ ‬به‭ ‬قد‭ ‬ذبحه‭! ‬

فلمَّا‭ ‬نظرَ‭ ‬إلى‭ ‬الدمِ‭ ‬فزعَ‭ ‬وهربَ‭ ‬نحو‭ ‬الجبل،‭ ‬فأكله‭ ‬الذئب‭. ‬

فخرجَ‭ ‬أبوه‭ ‬في‭ ‬طلبه‭ ‬فوقعَ‭ ‬وماتi‭ ‬

فقلتُ‭ ‬لها‭: ‬وكيف‭ ‬أنتِ‭ ‬والصبر؟‭ ‬

فقالتْ‭: ‬لو‭ ‬دامَ‭ ‬لي‭ ‬لَدُمْتُ‭ ‬له،‭ ‬ولكنه‭ ‬كانَ‭ ‬جُرحاً‭ ‬فاندمل‭! ‬

لا‭ ‬تخدعنَّكم‭ ‬المظاهر،‭ ‬الناسُ‭ ‬صناديقُ‭ ‬مُغلقة‭. ‬

فلا‭ ‬تحكموا‭ ‬على‭ ‬الصندوقِ‭ ‬فإنَّ‭ ‬فيه‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬ترون‭! ‬

والناسُ‭ ‬كالكُتبِ‭ ‬فيهم‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يُمكن‭ ‬معرفته‭ ‬بالنظرِ‭ ‬إلى‭ ‬الغلافِ‭ ‬فقط‭! ‬

خلف‭ ‬الضحكات‭ ‬جروح‭ ‬غائرة‭ ‬يُحاولُ‭ ‬الناسُ‭ ‬كِتمانها‭ ‬عن‭ ‬الناس،‭ ‬

فلا‭ ‬ترَ‭ ‬إلا‭ ‬ما‭ ‬ترى‭! ‬

وراء‭ ‬بعض‭ ‬النِعم‭ ‬الظاهرة‭ ‬حرمان‭ ‬قاتل،‭ ‬

يتجرَّعه‭ ‬صاحبه‭ ‬بمرارةٍ‭ ‬ولا‭ ‬يدري‭ ‬به‭ ‬إلا‭ ‬خالقه‭! ‬

والسعادةُ‭ ‬التي‭ ‬تحسبها‭ ‬كاملة،‭ ‬أنتَ‭ ‬لا‭ ‬تدري‭ ‬إن‭ ‬كانتْ‭ ‬مجرد‭ ‬غلاف‭ ‬لصفحاتٍ،‭ ‬

أنتَ‭ ‬لا‭ ‬تعلمُ‭ ‬حرفاً‭ ‬عمَّا‭ ‬فيها‭! ‬

الصورُ‭ ‬في‭ ‬مواقعِ‭ ‬التواصلِ‭ ‬ليستْ‭ ‬إلا‭ ‬ثمرة‭ ‬جوز،‭ ‬

إنها‭ ‬القشرة‭ ‬الصلبة‭ ‬فقط،‭ ‬في‭ ‬الداخلِ‭ ‬أشياء‭ ‬هشة‭ ‬جداً‭! ‬

هذه‭ ‬الدُنيا‭ ‬دار‭ ‬نقص،‭ ‬ولا‭ ‬تكتمل‭ ‬لأحد،‭ ‬

ثِقْ‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬إنسان‭ ‬ينقصه‭ ‬شيء‭ ‬ما،‭ ‬فمُر‭ ‬هيناً‭ ‬كل‭ ‬إنسان‭ ‬فيه‭ ‬ما‭ ‬يكفيهi‭ ‬

‭ ‬قرأتُ‭ ‬خبراً‭ ‬عن‭ ‬صحفيٍّ‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬تطوَّعَ‭ ‬لتجربة‭ ‬الذكاء‭ ‬الإصطناعي‭ ‬لشركة‭ ‬مايكروسوفت‭. ‬

كل‭ ‬شيءٍ‭ ‬كان‭ ‬مبنياً‭ ‬على‭ ‬معادلاتٍ‭ ‬ثابتةٍ،‭ ‬lفعَلْ‭ ‬كذا‭ ‬ستحصل‭ ‬على‭ ‬كذا،‭ ‬إن‭ ‬قيل‭ ‬لكَ‭ ‬كذا‭ ‬فقُلْ‭ ‬كذا،‭ ‬لا‭ ‬أحاسيس‭ ‬ولا‭ ‬مشاعرَ‭ ‬لا‭ ‬تسديد‭ ‬ولا‭ ‬مقاربة،‭ ‬كانت‭ ‬الحياة‭ ‬برُمَّتها‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬درس‭ ‬رياضيات‭. ‬

بعد‭ ‬فترةٍ‭ ‬صرخَ‭ ‬فيهم‭ ‬قائلاً‭: ‬أريدُ‭ ‬أن‭ ‬أتوقف‭ ‬فوراً،‭ ‬أريدُ‭ ‬أن‭ ‬أمتلك‭ ‬المشاعرَ،‭ ‬أريدُ‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬إنسانا،‭ ‬وأنتَ‭ ‬تخوض‭ ‬غمار‭ ‬الحياة‭ ‬اِحذَرْ‭ ‬أن‭ ‬تصبحَ‭ ‬آلة‭. ‬

وأنتَ‭ ‬في‭ ‬طريقكَ‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬النجاح‭ ‬لا‭ ‬تدُسْ‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬لتصل،‭ ‬ما‭ ‬فائدة‭ ‬أن‭ ‬يربح‭ ‬الإنسان‭ ‬العالم‭ ‬ويخسر‭ ‬نفسه‭. ‬

وأنتَ‭ ‬في‭ ‬طريقكَ‭ ‬إلى‭ ‬جمع‭ ‬المال‭ ‬لا‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬حسابٍ‭ ‬بنكيٍّ‭ ‬قيمته‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬يتضخم‭ ‬الرقم‭ ‬فيه‭! ‬

وأنتَ‭ ‬في‭ ‬طريقكَ‭ ‬لبناء‭ ‬بيتٍ‭ ‬جميلٍ‭ ‬لا‭ ‬تنسَ‭ ‬أنَّ‭ ‬أهمَّ‭ ‬من‭ ‬شكل‭ ‬البيت‭ ‬هو‭ ‬شكل‭ ‬الأُسرة‭ ‬التي‭ ‬تعيشُ‭ ‬فيه،‭ ‬ما‭ ‬فائدة‭ ‬القصر‭ ‬الواسع‭ ‬وقد‭ ‬ضاقَ‭ ‬صدر‭ ‬ساكنه‭! ‬وما‭ ‬فائدة‭ ‬أساور‭ ‬الذهب‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬غدتْ‭ ‬قيوداً‭ ‬في‭ ‬معاصم‭ ‬لابسيها‭. ‬

لا‭ ‬شيء‭ ‬غير‭ ‬المشاعر‭ ‬يجعلنا‭ ‬بشراً،‭ ‬ونحن‭ ‬بدونها‭ ‬مجرد‭ ‬آلاتٍ‭ ‬غبيَّة‭! ‬

صخرة‭ ‬أنتَ‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يحرككَ‭ ‬القرآن،‭ ‬وتهزَّكَ‭ ‬الجنازةُ‭ ‬وهي‭ ‬تمرَّ‭ ‬أمامكَ‭! ‬

حجرٌ‭ ‬أنتَ‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يرتجف‭ ‬قلبكَ‭ ‬لمشهد‭ ‬طفلٍ‭ ‬يرتجفُ‭ ‬في‭ ‬خيم‭ ‬اللجوء‭! ‬

قطعة‭ ‬خشبٍ‭ ‬أنتَ‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يدمِ‭ ‬قلبكَ‭ ‬مشهد‭ ‬الناس‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭! ‬

كومة‭ ‬ركام‭ ‬أنتَ‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬تغلِ‭ ‬غضباً‭ ‬

آلة‭ ‬أنتَ‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬تُشفِقُ‭ ‬على‭ ‬زوجةٍ‭ ‬متعبة،‭ ‬ولم‭ ‬تساعد‭ ‬أخاً‭ ‬محتاجاً،‭ ‬ولم‭ ‬تواسِ‭ ‬جاراً‭ ‬محزوناً،‭ ‬ولم‭ ‬ترحم‭ ‬صديقاً‭ ‬مكسوراً‭. ‬

لم‭ ‬تصِلْ‭ ‬أبداً‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬تمدَّ‭ ‬يدكَ‭ ‬إلى‭ ‬متعثرٍ‭ ‬في‭ ‬طريقِ‭ ‬صعودكَ‭ ‬وإن‭ ‬قالَ‭ ‬الناسُ‭ ‬أنكَ‭ ‬وصلتَ‭. ‬