كلية‭ ‬ارتادها‭ ‬ترامب‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬أخفت‭ ‬درجاته

واشنطن‭ ‬-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬أخفت‭ ‬كلية‭ ‬عسكرية‭ ‬التحق‭ ‬بها‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬مراهقا‭ ‬سجلاته‭ ‬الاكاديمية‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬استجابة‭ ‬لضغوط‭ ‬من‭ ‬حلفاء‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وتعرضت‭ ‬«أكاديمية‭ ‬نيويورك‭ ‬العسكرية»‭ ‬لضغوط‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تحدى‭ ‬ترامب‭ ‬الرئيس‭ ‬آنذاك‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬أن‭ ‬ينشر‭ ‬سجلاته‭ ‬الأكاديمية‭. ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬يشعر‭ ‬بالدهشة‭ ‬لوصول‭ ‬«تلميذ‭ ‬سيء»‭ ‬بهذه‭ ‬الدرجة‭ ‬إلى‭ ‬جامعات‭ ‬النخبة‭.‬

وصرح‭ ‬إيفان‭ ‬جونز‭ ‬مدير‭ ‬الأكاديمية‭ ‬آنذاك‭ ‬للصحيفة‭ ‬إن‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬المدرسة‭ ‬الخاصة‭ ‬«جاءني‭ ‬هلعا‭ ‬لأن‭ ‬اشخاصا‭ ‬بارزين‭ ‬أثرياء‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬المدرسة‭ ‬ممن‭ ‬هم‭ ‬أصدقاء‭ ‬ترامب‭ ‬اتصلوا‭ ‬به»‭ ‬وطلبوا‭ ‬إبقاء‭ ‬سجلاته‭ ‬الأكاديمية‭ ‬سرا‭.‬

وكثيرا‭ ‬ما‭ ‬تفاخر‭ ‬ترامب‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬تلميذا‭ ‬لامعا‭ ‬خلال‭ ‬شبابه‭.‬

وقال‭ ‬المشرف‭ ‬أو‭ ‬المدير‭ ‬آنذاك‭ ‬جيفري‭ ‬كوفرديل‭ ‬للصحيفة‭ ‬إنه‭ ‬رفض‭ ‬طلب‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المدرسة‭ ‬تسليم‭ ‬سجلات‭ ‬ترامب‭ ‬لهم‭.‬

وقال‭ ‬كوفرديل‭ ‬لواشنطن‭ ‬بوست‭ ‬«نقلتها‭ ‬(السجلات)‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬المدرسة‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬نشرهم‭. ‬إنها‭ ‬المرة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬قمت‭ ‬فيها‭ ‬بنقل‭ ‬سجلات‭ ‬خريجين»‭.‬

وأمضى‭ ‬ترامب‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬الأكاديمية‭ ‬العسكرية‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬خريف‭ ‬1959‭. ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬أبويه‭ ‬توصلا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بحاجة‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الانضباط‭.‬

والأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أدلى‭ ‬المحامي‭ ‬السابق‭ ‬لترامب،‭ ‬مايكل‭ ‬كوهين‭ ‬بشهادة‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬في‭ ‬الكونغرس‭ ‬ذكر‭ ‬خلالها‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬مهامه‭ ‬كانت‭ ‬التهديد‭ ‬برفع‭ ‬دعاوى‭ ‬بحق‭ ‬المدارس‭ ‬التي‭ ‬ارتادها‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬نشرت‭ ‬درجاته‭.‬

وقال‭ ‬جونز‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الطلب‭ ‬الأساسي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬سجلات‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الكلية‭ ‬العسكرية‭ ‬قد‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬كوهين‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬وجد‭ ‬السجلات‭ ‬في‭ ‬خزانة‭ ‬ملفات‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬السفلي‭ ‬لمبنى‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬الكلية‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬مسافة‭ ‬ساعة‭ ‬بالسيارة‭ ‬تقريبا‭ ‬شمال‭ ‬نيويورك‭.‬

وأكد‭ ‬جونز‭ ‬إنه‭ ‬يتذكر‭ ‬قوله‭ ‬لمديره‭ ‬«لا‭ ‬أدري‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬يفترض‭ ‬بنا‭ ‬القيام‭ ‬بهذا»‭.‬

وأضاف‭ ‬«قال‭ ‬لي‭ ‬إن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخريجين‭ ‬الأثرياء،‭ ‬بينهم‭ ‬صديقا‭ ‬مقربا‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬ترامب،‭ ‬يمارسون‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬للتحفظ‭ ‬على‭ ‬السجلات‭ ‬لإبقائها‭ ‬في‭ ‬مأمن»‭.‬