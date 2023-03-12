كلوني يدعم برنامج مدرسي يطمح لمزيد من التنوع في السينما

{ لوس انجلوس (أ ف ب) – تتناقش جاساراي خواريس مع زملائها في العناصر الضرورية لنجاح أي دعاية، من الموسيقى وصولاً إلى طريقة التصوير وكيفية إبراز الشخصيات… فالتلميذة البالغة 14 سنة ستبتكر إعلاناً وتعرضه أمام طلاب صفّها.وتأمل خواريس في أن تبدأ بعد سنوات قليلة العمل في المجال السينمائي، بفضل برنامج أطلقته إحدى مدارس لوس أنجليس بدعم من الممثل جورج كلوني يرمي إلى تدريب التلاميذ المتأتين من فئات فقيرة على دخول سوق العمل الخاص بعالم السينما.وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، تقول المراهقة من صفّها المزيّن بأغراض مرتبطة بالأعمال السينمائية بينها ملصقات أفلام وكرسي إخراج “أنا سعيدة جداً لأنني أتعلّم كيفية صنع الأفلام وكتابة السيناريوهات”. ويتحدر 90 بالمئة من طلاب مدرستها “رويال ليرنينغ سنتر” من أميركا اللاتينية، فيما تتأتى غالبيتهم من أسر فقيرة. ويرى هؤلاء أنّ عالم هوليوود وجادته المليئة بالنجوم، الواقعة على بعد بضعة كيلومترات فقط من المدرسة، لا يزالان صعبي المنال. لكنّ المدرسة أطلقت في أيلول تدريباً متخصصاً في المجال السينمائي للتلاميذ من الصف الأساسي التاسع حتى الثانوي الثالث، مدعوماً من النجم جورج كلوني وممثلين آخرين بينهم إيفا لونغوريا ودون تشيدل، بالإضافة إلى شركات إنتاج منها “وارنر براذرز” و”باراماونت” و”ديزني”، في خطوة ترمي إلى المساعدة في تمويل المشروع. ويرمي البرنامج إلى استهداف النقص في التنويع لناحية الأصول والأعراق في المجال السينمائي الأميركي والذي غالباً ما يلقى انتقاداً خلال حفلات توزيع جوائز الأوسكار. وقال كلوني في بيان “ينبغي العمل باكراً على الفئات الشابة” حتى تُحلّ المشكلة، مضيفاً “يجب ابتكار برامج في المدارس الثانوية تعلّم الشباب تقنيات التصوير الفوتوغرافي وتوليف المشاهد، بالإضافة إلى كل ما يتعلّق بالمؤثرات البصرية والصوتية ومختلف المجالات الوظيفية التي يوفرها قطاع السينما”.وفي صف جاساراي، تشير الملصقات المعلّقة على الجدران إلى ثمانين مهنة تُمارَس في عالم السينما، بينها تنسيق الملابس والتخصص في الإضاءة. وتقول الشابة متنهدةً “لم يكن لدي أدنى فكرة عن وجود هذا التنوّع في المهن بالسينما، إذ كنت أركّز فقط على المخرجين والممثلين”. وكانت جاساراي تخطط أساساً للعمل في مجال التحريك، لكن بدأت تراودها فكرة العمل في كتابة السيناريو. وفي كلمة له خلال إطلاق البرنامج في أيلول ، أشار جورج كلوني إلى أنّ “قطاع السينما في الولايات المتحدة يضم 65 ألف وظيفة تقنية”، غير معروفة إلى حد كبير.ومنذ أن باتت هوليوود تدرك مسألة نقص التنويع فيها عقب الجدل الذي أثارته حملة “أوسكارز سو وايت عام 2015 ازداد التطرق إلى موضوع تمثيل الأقليات على الشاشة.