كلوب لا يرى لإيقافه تأثيرًا على ليفربول بالتأهل الى دوري الأبطال

لندن (أ ف ب) – أصرّ مدرب ليفربول الانكليزي، الالماني يورغن كلوب، على أن إيقافه لن يكون له تأثير سلبي على محاولة ليفربول اللحاق بمانشستر يونايتد في السباق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل.

وأُوقف كلوب مباراتين بعد التشكيك في نزاهة الحكم بول تيرني عقب فوز “الريدز” على توتنهام في نيسان/أبريل الماضي ضمن منافسات المرحلة 34 من الدوري الانكليزي.

وأوقع كلوب نفسه في مشكلة مع السلطات الكروية بعد أن هاجم تيرني عقب النهاية النارية لفوز ليفربول على ضيفه توتنهام 4-3.

وقال كلوب للصحافيين الجمعة “توقعت عقوبة مع كل الأشياء التي نعرفها وكل الأشياء التي يمكن أن نسمعها”.

وتابع “كان الناس من حولي سلبيين للغاية، وكانوا يعتقدون أن الأمر سيكون أطول. لذا، هناك مباراة واحدة، لا بأس”.

ويأتي غياب كلوب في فترة حسّاسة بالنسبة لليفربول، خامس الدوري، حيث يطمح لانهاء الموسم في مركز مؤهل الى المسابقة القارية الأمّ. إذ يتخلف حاليًا عن يونايتد الرابع بنقطة واحدة الا انّ الاخير خاض مباراة أقل.

حقّق ريدز الفوز في مبارياته السبع الاخيرة، وقال كلوب “من وجهة نظر مراقب، فسأكون في موقف أفضل كثيرًا لرؤية المباراة، سبق ان حصل ذلك سابقًا أمام ساوثمبتون (عندما تمّ إيقافه ايضًا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي) وكان من المفيد للغاية رؤية المباراة من بعيد”.

يستضيف ليفربول نظيره أستون فيلا السبت ضمن منافسات المرحلة 37 ما قبل الاخيرة.

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