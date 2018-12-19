نبض القلم

(كلوا بإنصاف) .. – طالب سعدون

العنوان مستل من كلام طويل لاحد المتظاهرين الذين يطالبون بأن تنعكس ثروات بلادهم على حالهم بالتغيير نحو الافضل ..

والانصاف كلمة نسمعها كثيرا على لسان المواطنين سواء في التظاهرات اوغيرها .

والانصاف كلمة جميلة تعني العدالة ..

والعدالة تتحقق ( باتباع الشرع لا الهوى) .. والهوى يبعد عن الحق ، والحق يرتقي بالانسان ..

وقالوا : الحق من شروط تحقيق انسانية الانسان ..

ومن الانصاف أن لا تطالب الناس باكثر مما يتحملون ، ولا تأخذ أكثر مما تستحق ..

ومن الانصاف والعدل أن تحــــب لأخيك ( وهنا يعني الأخر ) ما تحب لنفسك ..

ومن الانصاف أن يتساوى الجميع في توزيع الثروة وفي ظروف العيش والتقدم والرخاء..

وهذا المبدأ ينطبق على المسؤول والمواطن العادي ..واذا ما حصل تباين في التوزيع الذي يعبر عنه في الادارة ( بالامتيازات ) بين الاثنين لصالح الأول فهو بشرط أن يكون حافزا لمزيد من العمل والعطاء والابداع لكي يعود في النهاية هذا التباين بالفائدة على الثاني وعندها يتحقق مبدأ الانصاف ..

فهل تحقق هذا الشرط ..؟

– الواقع يجيب ..

ومن الانصاف أنه اذا كان من حق أي مواطن أن يعمل على تحسن حاله الاقتصادية بطرق مشروعة ، وما يستتبعها من تحسينات إجتماعية ، وعلى مستوى التعليم والصحة والثقافة ويؤمن على حياته ، ويضمن مستقبلا آمنا، سعيدا لعياله ، فهذا الحق أيضا لأصحاب الدرجات العليا في الدولة ، ومن بينهم ممثلو الشعب – النواب والسياسيون بمختلف مستوياتهم واتجاهاتهم .

ومع الاقرار بذلك الحق لهذه الشريحة بصورة معقولة واقتصادية واجتماعية سليمة تراعي المؤشرات التي تكونت لدى المراقب من نبض الشارع والحراك الشعبي الذي يزداد اتساعا لاسباب اقتصادية بالدرجة الاولى ، لكن هناك جانبين في هذا الموضوع لا بد من ملاحظاتهما :

الاول يتعلق بالدولة .. فعندما تقرر الدولة أن تكون هناك إمتيازات للمسؤولين ، دون الخوض في تفاصيلها لأنها معروفة ، وخاصة في الدرجات العليا يجب أن تراعي تلك المبادىء التي اشرنا اليها وتأخذ في اعتبارها مدى تأثيرها على الثروة العامة في ظروف البلاد عامة ، والمواطنين الاخرين خاصة ، ومستوى المعيشة العام للشعب ، و مستوى خط الفقر والدخل القومي ، و درجة التنمية ، ومستوى الخدمات ، والبطالة ووضع البلاد الاقتصادي ، بما فيه الديون الخارجية والداخلية ، وطبيعة الموارد ، ومدى تأثر كل شريحة منها ، لكي لا تحدث فوارق كبيرة بين هذه الطبقة وبقية الطبقات ، قد تتضخم بمرور الزمن وتفضي الى أن تشكل طبقية ( طبعا هناك فرق بين الطبقة والطبقية ) تجعل منهم في نظر الجماهير متميزين ، ومنفصلين عن الطبقات الاخرى ، في المستوى الاقتصادي و الاجتماعي والحالة المعيشة والرفاهية ، والخدمات ، بما فيها مستوى التعليم والصحة والحياة عامة ، قد تضعهم في موضع إنتقاد وشك ورفض من الجماهير ، وتخلق هوة بين هذه الطبقة من المسؤولين والشعب تتوسع باستمرار ، كلما زادت الظروف الاقتصادية سوءا وتعقيدا في البلاد ..

الثاني : يتعلق بهذه الشريحة من المجتمع ودورها في هذا الموضوع ، فمن المعروف في أدبيات العمل السياسي بمختلف إتجاهاته أنها تتميز عن المواطن العادي بنكران الذات وهي مشاريع دائمة للتضحية بكل انواعها ودرجاتها ، وتعمل على توفير الفرص والامكانيات اللازمة لتحقيق التطور المنشود في حياة المواطن من جميع النواحي ، وتطالب من موقعها سواء في الدولة أو البرلمان برفع معاناة المواطن وتحسن ظروفه المعيشية والاقتصادية والاجتماعية ، وازالة الضغوط المختلفة عن حياته ومنها المادية ، وقد يصل الزهد ونكران الذات عند من يعمل بالشأن السياسي الى أن يضحي بامور جوهرية ، قد تمتد الى عائلته من أجل الدفاع عن مصالح الجماهير ، وتحسين ظروفها الحياتية ، لأنه إختار هذا النوع من النشاط العام برغبته الذاتية تطــــوعا من أجل تحقيق مبادىء عليا يؤمن بها ..

إن نكران الذات الذي هو من صفات السياسي يفرض عليه بدل التمسك بمثل هذه الامتيازات الكبيرة عندما يكون في السلطة أن يسعى لتكون معقولة ، وغير مرفوضة من الشعب عندما يقيسها بظروفه وحال البلاد العامة ، بينما تجد هناك من بين المستفيدين من يظهر أمام الملأ ليدافع عنها ويتمسك بها بحجة أنها قانونية ودستورية ، وكأنه قد تخلى عن تلك المواصفات الراقية التي اشرنا اليها في ( ثانيا ) وينتهي دورها ما ان يستلم السلطة ، في حين أن ظروف السلطة والتحديات الكبيرة التي تواجه الشعب ربما تفوق بكثير ظروف المعارضة .

إن الامتيازات غير الواقعية والمبالغ فيها لا تؤدي الى إنحراف البعض من المستفيدين منها لاحقا عن الاهداف والمبادىء التي كان النضال يجري تحت عنوانها ، وإنما تؤدي كذلك الى إحداث فصل غيرر مبرر في المجتمع ، وتفكك وحدته ، وخلق طبقة – تحظى بمزايا خاصة لا يتمتع بها بقية الشعب ، وتكلف المال العام أموالا طائلة وتحرم الموازنة العامة من تخصيصات يمكن أن تساعد في

تشغيل الايدي العاملة العاطلة وزيادة الانتاج وتحسين الخدمات ..

فلماذا تحسن الدولة وضع هذا فيما يتراجع وضع ذاك ؟.. ولماذا تساعد في ظهور حالة طبقية تضر الشعب والبلاد ..؟.. ولماذا تجعل الدولة من نفسها وكأنها معمل لانتاج حالة طبقية تدفع الاخرين الى السعي بمختلف الوسائل المشروعة وغير المشروعة للانضمام اليها والتمتع بالامتيازات ، وما أن تنتهي الدورة البرلمانية والوزارية تجد وجوها قد اختفت من الساحة بعد ان حصلت على تلك الامتيازات وتقاعدت عن العمل السياسي والبرلماني والرسمي ، وربما انصرفت الى أعمال أخرى ، أوعادت من حيث اتت ، وبمرور الزمن تزداد هذه الطبقة عمقا وإتساعا على حساب موارد الدولة المحدودة والمتذبدية بسبب الاعتماد على مورد واحد قابل للنضوب في يوم ما وتراجع في اسعاره كما حصل في السنوات الماضية ..

ويمكن ان تعرف من التقارير الاقتصادية والاختصاصيين كم تشكل هذه الامتيازات من تخصيصات ورواتب وامتيازات ومصروفات وموظفين وحمايات المسؤولين والسياسيين في الموازنة العامة..

وهناك من يحاول أن يجعل من موضوع هيبة الدولة ، وعمق البلاد الحضاري وسمعتها المعنوية مبررا لامتياز معين ، فيما يرى من يعترض على هذا التبرير أن هيبة الدولة لا تقاس بهذا الامتياز بل تقاس في توفير حاجة المواطن وتحقيق مبدأ التوزيع العادل للثروات وحماية المال العام وفي توفير الخدمات الاساسية وكل ما له علاقة برفاه المواطن وتقدم الوطن ونهوضه في المجالات المختلـــفة ، ومنها يستمد سمعته ومكانته بين الامم ..

فيما تساءل أخرون … لماذا غابت هيبة الدولة ووزن البلاد المعنوي عن إمور أخرى تمس تلك الهيبة والمكانة بالصميم منها مستوى الفقر والفساد والبطالة والامية و ترتيب الجواز العراقي من بين الجوازات العالمية وتسلسل بغداد في النظافة ومستوى العيش حسب الاحصاءات الدولية ومستوى المعيشة والخدمات بما في ذلك الماء الصالح للشرب والكهرباء والقائمة تطول وتطول ..

تلك اسئلة يطرحها المواطنون في الاحتجاجات والتظاهرات الجماهيرية وتسمعها في الاعلام وتقرأها في الصحافة وفي شبكات التواصل الاجتماعي وتوجب على الدولة معالجة هذا الموضوع وتحقيق مبدأ الاصلاح الذي رفعته هذه الحكومة والحكومات السابقة ..ولكن من يتحمل أعباءه .. ؟؟ أليس من واجب الطبقة السياسية واصحاب الدرجات العليا أن يكونوا في المقدمة في تحمل أعبائه المادية ، ويكونوا القدوة للجماهير في التحمل والتضحية وتطبيق العدالة الاجتماعية في ما يتعلق بمراجعة الامتيازات والرواتب وتطبيق القوانين التي تطبق على نضرائهم في الدولة والمواطنين الذين يتعرضون اليوم الى أزمات و ضغوط اقتصادية واجتماعية صعبة خارج قدرة التحمل ، وفي حراك متواصل ومتسارع ربما يسبق قدرة المؤسسات التقليدية ومراكز الاستطلاعات والرصد على مواكبته ودراسته والتنبؤء بنتائجه…

– سمعنا في الايام الماضية عن محاولة لاعادة النظر بهذه الامتيازات ..ونتمنى ان يمضي دعاتها في الطريق الى ما يحقق نتائج تضمن العدالة في توزيع الثروة بما يرضي الله والقانون والجميع ..

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كلام مفيد :

من جميل ما قرأت ( ليست وظيفة الحكومة ادخال الناس الجنة وانما وطيفتها أن توفر لهم جنة في الارض تعينهم على دخول جنة السماء ) ..