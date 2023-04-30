كلمة شكر لـ (الزمان) – محسن حسين

تربطني بصحيفة (الزمان) روابط عديدة اهمها علاقة صداقة تمتد الى 4 عقود مع الاخ الزميل سعد البزاز رئيس مجموعة الاعلام المستقل وعلاقة مماثلة مع الاخ الزميل الدكتور احمد عبد المجيد رئيس تحرير صحيفة (الزمان) طبعة العراق.ولذلك لم يكن غريبا ان تحضر (الزمان) ومعها باقة من الزهور ودرع الزمان التذكاري مادبة الافطار التي اقامتها شبكة الاعلام العراقية تكريما لي خلال زيارتي القصيرة الى بغداد في شهر رمضان عام 2022 وجاء الى المادبة الزميل الصديق رئيس تحرير طبعة العراق الدكتور احمد عبد المجيد وكان الوحيد الذي يحضر ومعه باقة الزهور ودرع (الزمان).

اذكر ان الاخ سعد حين كان مديرا للمركز الثقافي العراقي في لندن احتفى بنا هناك وحين عين مديرا عاما لوكالة الانباء العراقية دعاني الى القاء محاضرة على منتسبي الوكالة وكنت احد الاعلاميين الرواد الذين كرموا في حفل اقامته في بغداد مؤسسة (الزمان) التي يراسها زميلنا سعد البزاز ويراس تحرير صحيفة الزمان طبعة العراق الاخ احمد عبد المجيد بمناسبة يوم حرية الاعـــــــلام 2-5-2005.

واقول بكل صراحة فتحت (الزمان) لي صفحاتها تنشر فيها ذكرياتي والمواضيع التاريخية بمتابعة من الزميل الدكتور احمد. وطلب البزاز قبل سنتين من قناة (الشرقية) اجراء لقاء معي لكني لم استطع لظروفي الصحية السفر الى الاردن حيث تجري هذه اللقاءات.

شكرا لـ(الزمان) وللزميلين سعدالبزاز واحمد عبد المجيد.