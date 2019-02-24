كلمات غزل بين أنغام وزوجها في أول رد صريح لهما

القاهرة – الزمان

تبادلت النجمة المصرية أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم كلمات الغزل الرومانسية علناً لأول مرة منذ إعلان خبر زواجهما الذي أشعل ضجة كبيرة بين عشاقها بعد أن تبين أن الأمر قد حدث بشكل سري خاصة وأن زوجها ما زال متزوجاً من زوجته الأولى ياسمين عيسى. وكشف توقيت زواج أنغام الرسمي والسبب الحقيقي لرفضها إعلان الأمر رسمياً ،فقد كتب أحمد إبراهيم عبر حسابه انستقرام رسالة تهنئة لزوجته أنغام بمناسبة إطلاق ألبومها الجديد حالة خاصة جداً، حيث قال( الف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك وينجحك) مختتماً رسالته بإيموجي القلب، لترد أنغام بقولها (مبروك علينا يا حبيبي). وتعتبر هذه الكلمات هي أول رد فعل علني من الزوجين بعد خبر زواجهما الذي أحدث صدمة كبيرة، خاصة وأن أنغام تكبر أحمد إبراهيم بـ 11 سنة، كما أنه مازال متزوجاً من زوجته الأولى، وكان إبقاء الأمر سراً سبباً في غضب جمهور النجمة المصرية، لكنها بررت الأمر وفقاً لمقربين منها بأنها لم تتمكن من الإعلان عنه بسبب صدمة وفاة أختها غنوة.