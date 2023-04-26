رحيل شاعر (كلنا العراق) بعد صراع مع المرض

كلمات السعدي تصنع ألمع النجوم بعطاء يمتد لخمسة عقود

اربيل – أمجاد ناصر

ودعت امس الاول الأوساط الثقافية والفنية الشاعر الغنائي البارز كاظم السعدي الذي توفي في السكن المخصص له من قبل رئيس اقليم كردستان العراق نجيرفان البارزاني في محافظة اربيل الذي وفره له بعد أن انتشرت صورة الشاعر في دار المسنين في بغداد تم نقله لاربيل وتخصيص شقة للسكن في ارقى انحاء المدينة ومنحه راتبا شهريا إكراما لتاريخه وعطائه في خدمة الفن و هو صاحب الأغنية الوطنية الأشهر في العراق والعالم العربي (كلنا العراق) التي أداها المطرب الإماراتي حسين الجسمي .

ولد السعدي في محافظة البصرة وهو من جذور محافظة ميسان و سكن العاصمة بغداد في محلة الدوريّين في صوب الكرخ وهو حاصل على الدبلوم العالي من كلية الفنون الجميلة اختصاص المسرح واشترك في تمثيل مسرحيات عدة ابتدأها مع “فرقة مسرح الصداقة” التي كان فيها عدة فنانين يساريين ومثل في مسرحية “كشخة ونفخة” سنة 1981 بينما بدأت مسيرته الصحفية في سنة 1976 -1990 كرئيس لقسم الموسيقى والغناء في مجلة فنون وعمل في مجلة ألف باء من سنة 1990 -1995 هاجر بعدئذٍ إلى الأردن ثم الإمارات و عمل في مجلة فواصل وجريدة العرب اللندنية . وتجاوزت مسيرته الفنية لاكثر من 50 عاماً كتب لجيل السبعينات والثمانينات والتسعينات وحتى بعد 2020 كتب شعراً غنائياً وطنياً ورومانسياً لعدة مطربين عراقيين وعرب وبعد ان اصبحت كلماته مطلوبة عربيا غادر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1995 وعاش لاكثر من 20 عاماً ليكتب لاشهر الفنانيين العرب ويبقى تعامله مع الفنانين العراقيين في داخل وخارج العراق ومن اشهر كلماته حبني حبيبي ديو للفنان عارف محسن وأديبة وهي أول أغنية كتبها السعدي – وميسور الحال هانت عليك عايل ماخذ الروح دلالك زايد الحب اشحلو طولك للفنان كاظم الساهر – وأشوفك وين يا مهاجر يا حاتم فديته للفنان حاتم العراقي – وانا اليا ويلي للفنانة رباب – و لهانة منو ما عنده ماضي للفنانة شذى حسون – وبلاني زماني للفنانة اصيل هميم – ويا ناكر المعروف للفنان عاصي الحلاني – ويا اهل العشك دلوني للفنانة ديانا حداد – وسلامالت ووصيه للفنان راشد الماجد – ولتعلي صوتك عليه للفنان فايز السعيد – وويلي و يلي ويلاه يا نورعيني موال انا صبري صبر صياد مغرورة شكو ماكو الدنيا احنه واحد للثاني للفنان ماجد المهندس – ويمه لا لا وينك وبعد حلو ونيت هي هي هذا وهذا مسألة مجنوني عويني عليك الله سيبه سبع دوخات زمن ادم خلي عيونك تعال اودعك بسيطة احبهم احبه كلش للفنان وليد الشامي – وايامنا الحلوة للفنان راشد الفارس – ومشاعر الله شاهد للفنان مساعد البلوشي – وما احبك للفنانة يسرا سعوف – والغالي يعود لا تطلع برا للفنان عادل محمود – وعفية للفنان احمد برهان – وحلو حلو للفنان منصور المهند – وحبيبي وين للفنانة سمرمطر – ولا تسالني للفنان بشار السرحان .

وداع الغربة

وبعد عودتهٍ إلى العراق في العام 2019 احتفلت به جمعية الأدباء الشعبيين عبر عن فرحته بالعودة قائلا: وداعاً للغربة والآن استقر بي المطاف في بلدي العزيز الذي كتبت له وأنا في الغربة لأني لم أكن بعيداً عنه بل لازمني طوال الفترة التي عشتها بالمهجر وجئت محملاً بأمنياتي وخيالاتي لأعيش ما تبقى من العمر ببلدي الكبير عراق البطولة والأمجاد.

وعلى الرغم من هجرة أُسرته إلى أمريكا في تسعينات القرن الماضي الا انه فضل البقاء لموقفه الوطني بإنه عراقي وبسبب منع العراقيون دخول أمريكا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الذهــــاب لتنقطع السبل بينه وبين أهله المتجنسين بالجنسية الأمريكية .

وبعد تدهور حالته الصحية وذهابه لدار المسنيين في بغداد وانتشار صوره في صفحات التواصل الاجتماعي ناشد الفنانين لاخراجه من دار المسنين ولم تستجب لهم اية جهة مسؤولة فاستــــجاب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني له ومنحه راتبا شــــــهريا وشـــقة في ارقى مناطق اربيل فضلا الى عرضه على افضل الأطباء في أرقى المستشفيات لــــغرض علاجه.