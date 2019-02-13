كلمات‭ ‬لبنس‭ ‬وبومبيو‭ ‬ونتانياهو‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مؤتمر‭ ‬وارسو‭ ‬وسط‭ ‬تمثيل‭ ‬أوروبي‭ ‬متدن

منظمة‭ ‬مجاهدين‭ ‬خلق‭ ‬بين‭ ‬الحضور‭.. ‬وظريف‭ ‬‭: ‬المؤتمر‭ ‬حول‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬ولد‭ ‬ميتاً

طهران‭ – ‬وارسو‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعتبر‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬إيران‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬مؤتمر‭ ‬وارسو‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبولندا‭ ‬وتشارك‭ ‬فيه‭ ‬60‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬إيران‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬«ولد‭ ‬ميتاً»‭.‬

وقال‭ ‬ظريف‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬«إنه‭ ‬مسعى‭ ‬جديد‭ ‬تبذله‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هوسها‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬له‭ ‬إزاء‭ ‬إيران»‭. ‬وأضاف‭ ‬«أعتقد‭ ‬أن‭ ‬مؤتمر‭ ‬وارسو‭ ‬وُلد‭ ‬ميتاً»‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬لا‭ ‬يهمها‭ ‬مطلقاً‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المؤتمر‭ ‬منبراً‭ ‬لتبادل‭ ‬الآراء‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الستين‭ ‬المشاركة‭. ‬وسيمثل‭ ‬واشطن‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬مايك‭ ‬بنس‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو،‭ ‬ولكن‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬الحليفة‭ ‬الكبرى‭ ‬ستشارك‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منخفض‭. ‬وستُعقد‭ ‬الجلسة‭ ‬الرئيسية‭ ‬الخميس‭ ‬ويلقي‭ ‬فيها‭ ‬بنس‭ ‬وبومبيو‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬كلمات‭ ‬أمام‭ ‬المشاركين‭. ‬وتوعد‭ ‬نتانياهو‭ ‬بضرب‭ ‬القوات‭ ‬الإيرانية‭ ‬حتى‭ ‬تغادر‭ ‬سوريا،‭ ‬ولم‭ ‬يستبعد‭ ‬ضربة‭ ‬عسكرية‭ ‬لتدمير‭ ‬قدرات‭ ‬إيران‭ ‬النووية‭ ‬المتبقية‭. ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أنه‭ ‬سيلقي‭ ‬خطابا‭ ‬ناريا‭. ‬ولكن‭ ‬باستثناء‭ ‬إسرائيل،‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬المعادية‭ ‬لإيران،‭ ‬والإدارة‭ ‬الأميركية،‭ ‬فإن‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬تقريباً‭ ‬وأضاف‭ ‬ظريف‭ ‬“أعتقد‭ ‬أن‭ ‬مجرد‭ ‬عدم‭ ‬سعيهم‭ ‬لاصدار‭ ‬بيان‭ ‬يتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشأنه،‭ ‬ومحاولتهم‭ ‬فرض‭ ‬بيان‭ ‬لهم‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬الجميع،‭ ‬يظهر‭ ‬أنهم‭ ‬أنفسهم‭ ‬لا‭ ‬يكنون‭ ‬أي‭ ‬احترام‭ ‬لهذا‭ ‬المؤتمر»‭. ‬وقال‭ ‬ظريف‭ ‬«أنت‭ ‬لا‭ ‬تُحضر‭ ‬في‭ ‬العادة‭ ‬60‭ ‬بلدا‭ ‬ودولة‭ ‬للتحدث‭ ‬نيابة‭ ‬عنهم‭. ‬هذا‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكسبوه‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع»‭.‬

وقال‭ ‬ظريف‭ ‬إن‭ ‬معظم‭ ‬الدول‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬بسبب‭ ‬ضغوط‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وأضاف‭ ‬ظريف‭ ‬«لقد‭ ‬استخدموا‭ ‬أموالهم‭ ‬ونفوذهم‭ ‬والقوة‭ ‬العسكرية‭ ‬الأميركية‭ .. ‬لقد‭ ‬استخدموا‭ ‬النفوذ‭ ‬الذي‭ ‬لديهم‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع»‭. ‬وانتقد‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬اية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬المؤتمر،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬الفشل‭ ‬الأميركي‭ ‬تجاه‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬وقال‭ ‬«اليوم‭ ‬يشعرون‭ ‬أنهم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ائتلاف‭ ‬من‭ ‬عشرات‭ ‬الدول‭ ‬العدائية‭ ‬والمتهيبة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬سياسيا‭ ‬وعسكريا»،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬عنه‭ ‬موقع‭ ‬الرسمي،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬ستفشل‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬معظم‭ ‬جدول‭ ‬المؤتمر‭ ‬غامضا‭ ‬وسط‭ ‬انقسامات‭ ‬عميقة‭ ‬حول‭ ‬السياسة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمنطقة‭.‬ا‭ ‬تزال‭ ‬تدعم‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬أبرمته‭ ‬طهران‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬وانسحبت‭ ‬منه‭ ‬واشنطن‭. ‬ووصل‭ ‬امس‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بنس‭ ‬الى‭ ‬وارسو‭ ‬لافتتاح‭ ‬مؤتمر‭ ‬حول‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬60‭ ‬دولة‭ ‬ويهدف‭ ‬لزيادة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬لكن‭ ‬وسط‭ ‬مقاطعة‭ ‬أبرز‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأوروبيين‭.‬

فالمؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬أبرز‭ ‬الانقسامات،‭ ‬إذ‭ ‬قرر‭ ‬حلفاء‭ ‬أميركا‭ ‬الأوربيون‭ ‬المشاركة‭ ‬بمستوى‭ ‬تمثيلي‭ ‬متدنٍ‭ ‬وسط‭ ‬عدم‭ ‬ارتياح‭ ‬من‭ ‬الدعوات‭ ‬الصارمة‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لخنق‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإيراني‭.‬

سينضم‭ ‬بنس‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬البولندية‭ ‬لاستقبال‭ ‬الضيوف‭ ‬على‭ ‬العشاء‭ ‬في‭ ‬القلعة‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬وارسو‭ ‬القديمة‭. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬برنامج‭ ‬المؤتمر‭ ‬غامضاً،‭ ‬ستعقد‭ ‬الجلسة‭ ‬الرئيسية‭ ‬الخميس‭ ‬عندما‭ ‬سيقوم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بنس‭ ‬وبومبيو‭ ‬ونتانياهو‭ ‬بطرح‭ ‬ملاحظات‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كُلفت‭ ‬مجموعات‭ ‬عمل‭ ‬مناقشة‭ ‬المسائل‭ ‬المطروحة‭. ‬قال‭ ‬بومبيو‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬زيارته‭ ‬لبولندا‭ ‬«هذا‭ ‬ائتلاف‭ ‬عالمي‭ ‬يجري‭ ‬بناؤه‭ ‬لتحقيق‭ ‬المهمة‭ ‬الهامة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬المتأتية‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط»‭.‬

ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يلقي‭ ‬نتانياهو‭ ‬كلمة‭ ‬يتهجم‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬يرفض‭ ‬قادتها‭ ‬وجود‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وهو‭ ‬تعهد‭ ‬بمواصلة‭ ‬ضرب‭ ‬القوات‭ ‬الإيرانية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تغادر‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬مزقتها‭ ‬الحرب‭ ‬ولم‭ ‬يستبعد‭ ‬توجيه‭ ‬ضربة‭ ‬عسكرية‭ ‬لتدمير‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬لطهران‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬إسرائيل‭ ‬وخصوم‭ ‬إيران‭ ‬العرب‭ ‬وإدارة‭ ‬ترامب،‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬تقريباً‭ ‬تدعم‭ ‬لاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التفاوض‭ ‬بشأنه‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬ووافقت‭ ‬بموجبه‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬أنشطتها‭ ‬النووية‭ ‬الحساسة‭ ‬مقابل‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬عنها‭.‬

–خلاف‭ ‬بشأن‭ ‬«التهديدات‭ ‬نفسها»‭ ‬–

حتى‭ ‬حكومة‭ ‬بولندا‭ ‬اليمينية‭ ‬الحريصة‭ ‬على‭ ‬إرضاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأميركية‭ ‬نظراً‭ ‬لقلقها‭ ‬من‭ ‬روسيا،‭ ‬أعلنت‭ ‬صراحة‭ ‬دعمها‭ ‬للاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬والذي‭ ‬يؤكد‭ ‬مفتشو‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬ملتزمة‭ ‬به‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البولندي‭ ‬جاسيك‭ ‬تشابوتوفيتش‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬مع‭ ‬بومبيو‭ ‬إن‭ ‬«الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يرون‭ ‬نفس‭ ‬التهديدات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط،‭ ‬لكننا‭ ‬نختلف‭ ‬أحياناً‭ ‬حول‭ ‬طريقة‭ ‬حل‭ ‬هذه‭ ‬الأزمات»‭.‬

وكانت‭ ‬بولندا‭ ‬التي‭ ‬استدعت‭ ‬سفيرها‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬احتجاجاً‭ ‬سعت‭ ‬إلى‭ ‬التأكيد‭ ‬بعد‭ ‬تصريح‭ ‬بومبيو‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬ليست‭ ‬هي‭ ‬المحور‭ ‬الوحيد‭ ‬للمؤتمر‭.‬

وقال‭ ‬تشابوتوفيتش‭ ‬«ليس‭ ‬لدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ثقل‭ ‬سياسي‭ ‬كافٍ‭ ‬للتأثير‭ ‬حقاً‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط»،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬«جميع‭ ‬الدول‭ ‬الديموقراطية»‭ ‬أن‭ ‬تتعاون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حل‭ ‬الأزمات‭ ‬التي‭ ‬طال‭ ‬أمدها‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬نيد‭ ‬برايس،‭ ‬مستشار‭ ‬أوباما‭ ‬السابق‭ ‬والمسؤول‭ ‬الاستخباراتي،‭ ‬إن‭ ‬المؤتمر‭ ‬لن‭ ‬يفعل‭ ‬سوى‭ ‬إظهار‭ ‬عزلة‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬لأن‭ ‬الأوروبيين‭ ‬رفضوا‭ ‬أن‭ ‬يشكلوا‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬«تظاهرة‭ ‬حماسية‭ ‬مناهضة‭ ‬لإيران»‭.‬

وقال‭ ‬برايس‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬الان‭ ‬ضمن‭ ‬جماعة‭ ‬ضغط‭ ‬«العمل‭ ‬الامني‭ ‬القومي»‭ ‬إن‭ ‬«المحرج‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬لا‭ ‬تجد‭ ‬حلفاء‭ ‬يؤيدون‭ ‬نهجها‭ ‬الداعي‭ ‬إلى‭ ‬ممارسة‭ ‬أقصى‭ ‬الضغوط»‭ ‬على‭ ‬إيران‭.‬

–‭ ‬محادثات‭ ‬حول‭ ‬اليمن‭ ‬–

وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬جيريمي‭ ‬هانت‭ ‬هو‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الأوروبي‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬سيمثل‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬وارسو،‭ ‬لكنه‭ ‬سيحضر‭ ‬أساساً‭ ‬لمناقشة‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬عدة‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬سكانه‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬المجاعة‭.‬

يشارك‭ ‬هانت‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬رباعي‭ ‬مساء‭ ‬الاربعاء‭ ‬مع‭ ‬بومبيو‭ ‬والسعودية‭ ‬والامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬اللتين‭ ‬تشنان‭ ‬حملة‭ ‬عسكرية‭ ‬كاسحة‭ ‬تدعمها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضد‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬الذين‭ ‬يحظون‭ ‬بتأييد‭ ‬إيران‭.‬

ولا‭ ‬تشارك‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬فيما‭ ‬تعقد‭ ‬في‭ ‬موازاته‭ ‬الخميس‭ ‬مباحثات‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬سوتشي‭ ‬بحضور‭ ‬الرئيس‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬والرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬بشأن‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬يخطط‭ ‬ترامب‭ ‬لسحب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬منها‭.‬

وإلى‭ ‬وارسو،‭ ‬قالت‭ ‬تركيا‭ ‬إنها‭ ‬سترسل‭ ‬فقط‭ ‬موظفاً‭ ‬في‭ ‬سفارتها‭ ‬إلى‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬حلفاؤها‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬(الناتو)‭.‬

ومن‭ ‬المجموعات‭ ‬التي‭ ‬ستحضر‭ ‬بقوة‭ ‬منظمة‭ ‬«مجاهدي‭ ‬خلق»‭ ‬الإيرانية‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬والتي‭ ‬سحبتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬المنظمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬في‭ ‬2012‭. ‬وقد‭ ‬وثقت‭ ‬المنظمة‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬المحافظين‭ ‬الأميركيين‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬عمدة‭ ‬نيويورك‭ ‬رودي‭ ‬جولياني‭ ‬الذي‭ ‬سيتحدث‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬حاشد‭ ‬للمجموعة‭ ‬في‭ ‬وارسو‭.‬