كلمات‭ ‬لبنس‭ ‬وبومبيو‭ ‬ونتانياهو‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مؤتمر‭ ‬وارسو‭ ‬وسط‭ ‬تمثيل‭ ‬أوروبي‭ ‬متدن

منظمة مجاهدين خلق بين الحضور.. وظريف : المؤتمر حول الشرق الاوسط ولد ميتاً
طهران – وارسو – الزمان
اعتبر وزير خارجية إيران جواد ظريف الأربعاء أن مؤتمر وارسو الذي تستضيفه الولايات المتحدة وبولندا وتشارك فيه 60 دولة حول إيران والشرق الأوسط، «ولد ميتاً».
وقال ظريف خلال مؤتمر صحافي عقده في طهران «إنه مسعى جديد تبذله الولايات المتحدة في إطار هوسها الذي لا أساس له إزاء إيران». وأضاف «أعتقد أن مؤتمر وارسو وُلد ميتاً». وقال إن واشنطن لا يهمها مطلقاً أن يكون المؤتمر منبراً لتبادل الآراء بين الدول الستين المشاركة. وسيمثل واشطن نائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو، ولكن الدول الأوروبية الحليفة الكبرى ستشارك على مستوى منخفض. وستُعقد الجلسة الرئيسية الخميس ويلقي فيها بنس وبومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمات أمام المشاركين. وتوعد نتانياهو بضرب القوات الإيرانية حتى تغادر سوريا، ولم يستبعد ضربة عسكرية لتدمير قدرات إيران النووية المتبقية. ومن المرجح أنه سيلقي خطابا ناريا. ولكن باستثناء إسرائيل، والدول العربية المعادية لإيران، والإدارة الأميركية، فإن جميع الدول تقريباً وأضاف ظريف “أعتقد أن مجرد عدم سعيهم لاصدار بيان يتم الاتفاق بشأنه، ومحاولتهم فرض بيان لهم نيابة عن الجميع، يظهر أنهم أنفسهم لا يكنون أي احترام لهذا المؤتمر». وقال ظريف «أنت لا تُحضر في العادة 60 بلدا ودولة للتحدث نيابة عنهم. هذا يشير إلى أنهم لا يعتقدون أن هناك ما يمكن أن يكسبوه من هذا الاجتماع».
وقال ظريف إن معظم الدول ستشارك في المؤتمر بسبب ضغوط من الولايات المتحدة. وأضاف ظريف «لقد استخدموا أموالهم ونفوذهم والقوة العسكرية الأميركية .. لقد استخدموا النفوذ الذي لديهم على مختلف الدول من أجل استقطاب المزيد منها إلى هذا الاجتماع». وانتقد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية اية الله علي خامنئي المؤتمر، وقال إنه مثال على الفشل الأميركي تجاه الجمهورية الإسلامية. وقال «اليوم يشعرون أنهم بحاجة إلى ائتلاف من عشرات الدول العدائية والمتهيبة لمواجهة الجمهورية الإسلامية سياسيا وعسكريا»، بحسب ما نقل عنه موقع الرسمي، مضيفا أن تلك الدول ستفشل. ولا يزال معظم جدول المؤتمر غامضا وسط انقسامات عميقة حول السياسة المتعلقة بالمنطقة.ا تزال تدعم الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى في 2015 وانسحبت منه واشنطن. ووصل امس نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الى وارسو لافتتاح مؤتمر حول الشرق الاوسط تشارك فيه 60 دولة ويهدف لزيادة الضغط على ايران بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لكن وسط مقاطعة أبرز المسؤولين الأوروبيين.
فالمؤتمر الذي يستمر على مدى يومين أبرز الانقسامات، إذ قرر حلفاء أميركا الأوربيون المشاركة بمستوى تمثيلي متدنٍ وسط عدم ارتياح من الدعوات الصارمة التي وجهها الرئيس دونالد ترامب لخنق الاقتصاد الإيراني.
سينضم بنس ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى الحكومة البولندية لاستقبال الضيوف على العشاء في القلعة الملكية في مدينة وارسو القديمة. وفي حين لا يزال برنامج المؤتمر غامضاً، ستعقد الجلسة الرئيسية الخميس عندما سيقوم كل من بنس وبومبيو ونتانياهو بطرح ملاحظات في حين كُلفت مجموعات عمل مناقشة المسائل المطروحة. قال بومبيو مساء الثلاثاء في مستهل زيارته لبولندا «هذا ائتلاف عالمي يجري بناؤه لتحقيق المهمة الهامة المتمثلة في الحد من المخاطر طويلة الأمد المتأتية من منطقة الشرق الأوسط».
ومن المرجح أن يلقي نتانياهو كلمة يتهجم فيها على إيران التي يرفض قادتها وجود إسرائيل، وهو تعهد بمواصلة ضرب القوات الإيرانية إلى أن تغادر سوريا التي مزقتها الحرب ولم يستبعد توجيه ضربة عسكرية لتدمير البرنامج النووي لطهران.
لكن في ما عدا إسرائيل وخصوم إيران العرب وإدارة ترامب، ما زالت جميع الدول تقريباً تدعم لاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ووافقت بموجبه إيران على إنهاء أنشطتها النووية الحساسة مقابل رفع العقوبات ذات الصلة عنها.
–خلاف بشأن «التهديدات نفسها» –
حتى حكومة بولندا اليمينية الحريصة على إرضاء الولايات المتحدة الأميركية نظراً لقلقها من روسيا، أعلنت صراحة دعمها للاتفاق النووي الموقع في 2015 والذي يؤكد مفتشو الأمم المتحدة أن إيران ملتزمة به.
وقال وزير الخارجية البولندي جاسيك تشابوتوفيتش خلال المؤتمر الصحافي مع بومبيو إن «الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة يرون نفس التهديدات في الشرق الاوسط، لكننا نختلف أحياناً حول طريقة حل هذه الأزمات».
وكانت بولندا التي استدعت سفيرها في طهران احتجاجاً سعت إلى التأكيد بعد تصريح بومبيو على أن إيران ليست هي المحور الوحيد للمؤتمر.
وقال تشابوتوفيتش «ليس لدى الاتحاد الأوروبي ثقل سياسي كافٍ للتأثير حقاً على الوضع في الشرق الأوسط»، مضيفاً أن على «جميع الدول الديموقراطية» أن تتعاون من أجل حل الأزمات التي طال أمدها في تلك المنطقة.
وقال نيد برايس، مستشار أوباما السابق والمسؤول الاستخباراتي، إن المؤتمر لن يفعل سوى إظهار عزلة إدارة ترامب لأن الأوروبيين رفضوا أن يشكلوا جزءاً من «تظاهرة حماسية مناهضة لإيران».
وقال برايس الذي يعمل الان ضمن جماعة ضغط «العمل الامني القومي» إن «المحرج في الأمر أن الإدارة الأميركية لا تجد حلفاء يؤيدون نهجها الداعي إلى ممارسة أقصى الضغوط» على إيران.
– محادثات حول اليمن –
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت هو الدبلوماسي الأوروبي الوحيد الذي سيمثل بلاده على هذا المستوى في وارسو، لكنه سيحضر أساساً لمناقشة الأزمة الإنسانية في اليمن الذي بات عدة ملايين من سكانه على حافة المجاعة.
يشارك هانت في اجتماع رباعي مساء الاربعاء مع بومبيو والسعودية والامارات العربية المتحدة اللتين تشنان حملة عسكرية كاسحة تدعمها الولايات المتحدة ضد المتمردين الحوثيين الذين يحظون بتأييد إيران.
ولا تشارك روسيا في المؤتمر فيما تعقد في موازاته الخميس مباحثات في منتجع سوتشي بحضور الرئيس حسن روحاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن سوريا التي يخطط ترامب لسحب القوات الأميركية منها.
وإلى وارسو، قالت تركيا إنها سترسل فقط موظفاً في سفارتها إلى المؤتمر الذي يشارك فيه حلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ومن المجموعات التي ستحضر بقوة منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة في الخارج والتي سحبتها الولايات المتحدة من قائمة المنظمات الإرهابية في 2012. وقد وثقت المنظمة علاقاتها مع المحافظين الأميركيين ومن بينهم عمدة نيويورك رودي جولياني الذي سيتحدث في اجتماع حاشد للمجموعة في وارسو.