كلفة‭ ‬الأضرار‭ ‬في‭ ‬قوس‭ ‬النصر‭ ‬بباريس‭ ‬مليون‭ ‬يورو

باريس‭ ‬‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬:‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬الآثار‭ ‬الوطنية‭ ‬الفرنسية‭ ‬فيليب‭ ‬بيلافال‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬كلفة‭ ‬الأضرار‭ ‬الجسيمة‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بقوس‭ ‬النصر‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬رافقت‭ ‬تظاهرات‭ ‬“السترات‭ ‬الصفراء”‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬السبت‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭. ‬وقال‭ ‬بيلافال‭ ‬لصحيفة‭ ‬لو‭ ‬فيغارو‭ ‬“أقدّر‭ ‬كلفة‭ ‬الأضرار‭ ‬بمئات‭ ‬آلاف‭ ‬اليوروهات،‭ ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬بمليون‭ ‬يورو”‭.‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬النصب‭ ‬“سيظلّ‭ ‬مغلقاً‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور‭ ‬لعدة‭ ‬أيام”‭. ‬وقوس‭ ‬النصر‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الرموز‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬تعرّض‭ ‬عصر‭ ‬السبت‭ ‬لأعمال‭ ‬تخريب‭ ‬ونهب‭ ‬طالت‭ ‬الأثاث‭ ‬والأعمال‭ ‬الفنيّة‭ ‬وأجهزة‭ ‬الكومبيوتر،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬جدرانه‭ ‬التي‭ ‬كتبت‭ ‬عليها‭ ‬شعارات‭ ‬بالطلاء‭. ‬وأوضح‭ ‬بيلافال‭ ‬أن‭ ‬المعلم‭ ‬الأثري‭ ‬والسياحي‭ ‬والوطني‭ ‬حيث‭ ‬ضريح‭ ‬الجندي‭ ‬المجهول‭ ‬“تعرض‭ ‬لنهب‭ ‬منظّم‭ ‬شمل‭ ‬قاعات‭ ‬العرض‭ ‬وتماثيل‭ ‬والمتجر‭ ‬والمراحيض‭. ‬هناك‭ ‬تمثال‭ ‬من‭ ‬الجصّ‭ ‬يعود‭ ‬تاريخه‭ ‬لثلاثينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬ومعروض‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬تسمّى‭ ‬العليّة‭ ‬تم‭ ‬تدميره‭ ‬بالكامل،‭ ‬لقد‭ ‬تم‭ ‬أيضاً‭ ‬قطع‭ ‬رأس‭ ‬التمثال‭ ‬النصفي‭ ‬الرخامي‭ ‬لنابليون‭(‬‭…‬‭)‬”‭.‬

ونشر‭ ‬رئيس‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬صوراً‭ ‬للأضرار‭ ‬في‭ ‬قوس‭ ‬النصر‭.‬

وقال‭ ‬بيلافال‭ ‬لإذاعة‭ ‬“فرانس‭ ‬إنفو”‭ ‬إنّ‭ ‬موعد‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬النصب‭ ‬التذكاري‭ ‬أمام‭ ‬العامة‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬بعد‭.‬

وأضاف‭ ‬“نحن‭ ‬عازمون‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬نفتح‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭. ‬من‭ ‬المهمّ‭ ‬للغاية،‭ ‬نظراً‭ ‬لما‭ ‬حدث،‭ ‬أن‭ ‬نُظهر‭ ‬أنّ‭ ‬النصب‭ ‬التذكاري‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مفتوحًا‭ ‬وأنّ‭ ‬كلّ‭ ‬الذين‭ ‬يريدون‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬بسلام،‭ ‬لتقاسم‭ ‬القيم‭ ‬التي‭ ‬يمثّلها‭ ‬هذا‭ ‬النصب،‭ ‬يمكنهم‭ ‬القيام‭ ‬بذلك”‭.‬

وتواصل‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬المخربين‭ ‬الذين‭ ‬اقتحموا‭ ‬النصب‭ ‬التذكاري‭ ‬ونهبوه،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭.‬

وقال‭ ‬بيلافال‭ ‬إنّ‭ ‬المحقّقين‭ ‬“رفعوا‭ ‬عيّنات‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬منذ‭ ‬مساء‭ ‬السبت”‭.‬

وشهدت‭ ‬باريس‭ ‬السبت‭ ‬ثالث‭ ‬تحرك‭ ‬احتجاجي‭ ‬لحركة‭ ‬“السترات‭ ‬الصفراء”،‭ ‬لكن‭ ‬التظاهرات‭ ‬شابتها‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬وفوضى‭ ‬“لم‭ ‬يسبق‭ ‬لهما‭ ‬مثيل‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الشدّة”،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة‭ ‬ميشيل‭ ‬ديلبويش‭.‬

واعتقلت‭ ‬الشرطة‭ ‬412‭ ‬شخصاً،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬التظاهرات‭ ‬والاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬أنحاء‭ ‬فرنسا‭ ‬136‭ ‬الف‭ ‬شخص‭.‬