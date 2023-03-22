(كلشي ماكو) يحصد جائزة سينمائية

{ برلين – وكالات – حصل الفيلم الروائي “كلشي ماكو” للمخرجة ميسون الباجه جي على جائزة الفيلم الكنسي ضمن فعاليات مهرجان الكنيسة السينمائي الذي يقام في مدينة ركلنهوزن في ألمانيا. وتسلمت المخرجة الباجه جي الجائزة بحضور منتج الفيلم طلال المُهنا، وميريام عباس إحدى بطلات الفيلم إلى جانب لجنة تحكيم المهرجان.وقال القس فريدريك ميلو أحد أعضاء لجنة التحكيم: “يركز الفيلم على الإنسانية في خلفية الحرب، لا يزال بعض الأشخاص يقفون إلى جانب بعضهم البعض رغم الضغوطات التي تسبب الانقسام ومن بينها الدين والسياسة.

كما يتناول الفيلم مستقبل النساء ونوعية المستقبل الذي يمكن أن يقدموه لأبنائهن، وتمنح هذه الجائزة إلى الفيلم، فإننا نضرب مثلًا يُحتذى به”.وسبق للفيلم الفوز بجائزة أفضل طاقم تمثيل في جوائز السينما المستقلة البريطانية وترشح لجائزتين أخرتين من جوائز السينما المستقلة البريطانية، وهما أفضل اختيار ممثلين (ليلى برتراند)، وأفضل ممثلة في دور مساعد (زينب جودة)، وفاز بجائزة لجنة التحكيم لأفضل عمل أول في مهرجان ميتا السينمائي في الإمارات.

وعُرض “كلشي ماكو” في مهرجانات في عدة مدن عربية منها مهرجانات القاهرة وبغداد والسليمانية وعمّان كما عرض في مؤسسة الدوحة للأفلام، وشارك في مهرجان الفيلم العربي في سان دييغو، ومهرجان ريندانس السينمائي، وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان سراييفو السينمائي.