كلب ينال دبلوماً فخرياً من جامعة أمريكية

{ نيويورك – وكالات – في واقعة تبدو طريفة على غرابتها، منحت جامعة كلاركسون الأمريكية بنيويورك شهادة دبلوم فخري لكلب تقديرًا لما قام به خلال السنوات الماضية، ووفقًا لما نشرته الجامعة عبر موقعها الرسمي على الانترنت، فقد أظهر الفيديو، الكلب جريفين وهو يتسلم شهادته وسط موجات ضحك وتصفيق من الحاضرين، في قصة أثارت إعجاب الرأي العام بعد الكشف عن تفاصيلها. وأشارت الجامعة (بأنها قررت منح الكلب جريفين، وهو من فصيلة جولدن ريتريفر ( 25عامًا) دبلومًا فخريًا بعد أن حضر للجامعة على مدار عامين ونصف رفقة صاحبته بريتني التي حصلت على شهادتها في العلاج الوظيفي، ونظرًا لعدم قدرتها على المشي فقد كان جريفين مساعدها الشخصي في كل أمورها. ان جريفين يساعد بريتني في فتح الأبواب والدخول إلى قاعات المحاضرات وغيرها، والتقاط الأشياء، وتذليل الكثير من العوائق أمامها، وحضر معها كل الفصول الدراسية، ولذلك حرصت الجامعة على تكريمه على وفائه ومنحته الدبلومة الفخرية).