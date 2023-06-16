كلام هلوسة – سعيد ياسين موسى

قد اكون قاسيا اذا اقول في الغالب النخبة المتحجية وليس المتحدثة يعتبرون ان ما يكتبونه ويتحجون به هو الحق لا غير، دون معرفة كافية بادارة الحكم ومنظومة ادارة الحكم مع تعدد الأدوار وتكامل الأدوار والأساس في رصد منظومة إدارة الحكم هو آلية تشكيلها فإن كانت ديمقراطية لها أسسها ومعاييرها أم ملكية او ديكتاتورية أيضا لها معاييرها .

في كل العالم الوزير منصب سياسي حتى الدفاع والداخلية ليس بالضرورة عسكر وأمن.

والأساس في الامر في تشكيل الحكومات الائتلافية هو البرنامج الحكومي والوزير مؤتمن بتنفيذ البرنامج لأنه يمثل طرف سياسي واضع ومصادق على البرنامج وعلى الطرف السياسي العمل على توفير بيئة قانونية تشريعية ودعم الحكومة لتنفيذ برنامجها.

اية حكومة ناجحها و فاشلها يرتكز في قطاعات محددة والبقية تاتي بعدها

التخطيط

المالية

التربية والتعليم

سيادة القانون

التنمية والتنمية المستدامة.

فشلنا يكمن في التخطيط والمالية.

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كتبت الى شيخ المگاريد عندي قرار تحت الدراسة

افكر بفتح بسطية لعب اطفال في شارع المتنبي مساءا.ما رأيكم؟.

إتصل منتفضا كيف ولماذا؟، قلت شيخي ليس لحاجة لمال ولا مأكل، بل للرضا ولأعيد التواصل مع البرائة والصدق لأننا نعيش كذبة كبيرة أريد أن أعيد لنفسي الحياة بالحقيقة.