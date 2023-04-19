كلام هلوسة – سعيد ياسين موسى

مع الألم والإحباط كبار مسؤولي الدولة يتعسفون في استخدام القانون لأجل ردع الإعلاميين والكتاب وأصحاب الرأي.عليكم يا سادتي إصدار بيان تكذيب وكفى ولا يليق بكم في لوي أيدي أصحاب الرأي والإعلام المبني على الإنطباع المسبق للجمهور نتيجة لنزاعاتكم ومناكفاتكم.من أدبيات النزاهة: النزاهة الإنطباعية . هي إنطباع الجمهور عن أية مؤسسة وشخصية عامة وهو إنطباع متراكم عن الأداء العام وما يتم تداوله بالإعلام وإعتمادا على مطابقة الأداء العام مع الواقع الملموس والتصريحات السياسية في الإعلام وهذه بسبب غياب الشفافية والصراع السياسي بين الفرقاء وهنا الضحية هم الجمهور.