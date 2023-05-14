الراوي: للطقوس العائلية أغان ترتبط بها كـ(يابو كراميل)

(كلام الناس) يضيّف فرقة التراث الموصلي بحفلة غنائية

أربيل – سعدون الجابري

ضيف برنامج (كلام الناس) الذي تقدمه قناة (الشرقية)، المطرب الرائد المصلاوي رامز الراوي و فرقته (فرقة التراث الموصلي)، القادمين من مدينة أم الربيعين الموصل ، و قدم الراوي مجموعة من أغاني التراث الموصلي والعراقي الأصيل ، في حفل بهيج نظمته القناة في أربيل.

و قال معد و مقدم البرنامج علي الخالدي لـ(الزمان) (في حلقة من البرنامج ضيفنا حفلة خاصة مع فرقة التراث الموصلي، أستمعنا منهم لمجموعة أغاني موصلية تراثية و عراقية أيضاً ، غناها الفنان الموصلي المبدع رامز الراوي مع فرقته الذهبية .. الأغاني ذات الطعم الموصلي الأصيل).

من جانبة رحب الراوي باسرة البرنامج قائلا(قناة الشرقية صدقوني هي عندي رقم 1 بين المحطات الفضائية و هي دوماً بقلوبنا ( قناة الشعب العراقي)، وأنا تغمرني الفرحة و البهجة لأغني للشرقية و لجمهورها الكريم ، وسروري أن أكون و فرقتي ضيوف على برنامجكم كلام الناس) .مضيفاً (أنا وأفراد أسرتي والأصدقاء و المحبين من المتابعين للشرقية ، كونها تحمل طابع الصدق والإنحياز في أخبارها الممتعة) .

مبيناً (سنبدأ حفلنا هذا بوصلة غنائية موصلية (يا بو كراميل) ومعنى الكراميل قطعة ذهب تعلق بأسفل شعر الرأس للنساء الموصليات ، كما وأن فرقتنا تأسست عام 2012 . و أول حفل أحييناه في تركيا و نجحنا بهذا الحفل بحضور جمهور تركي و عربي ، وأشادوا بأداء الفرقة و هم يشجعون الفرقة طيلة و قت الحفل هناك) .

اغنية شهيرة

لافتاً ( إلى أننا نحي حفلات رسمية وحفلات خاصة بالأفراح و الأعراس ، وعندنا أغنية شهيرة وهي من تراث مدينتنا ( حمام العليل ) ، حيث الكثير من السيدات الموصليات يتوجهن لهذا الحمام الشهير الذي يقع جنوب الموصل ، و عادة النساء يذهبن للحمام بواسطة القطار و يأخذون الأكلات المصلاوية مثل الدولمة و الكبه الشهيرة و السماق يعني ( كباب العروق ) ، و يعتبرونها سفرة ممتعة ، و هن يرددن أغنية حمام عليل وأغنية يسماك ، و نحن في حفلاتنا التي نحيياها في الموصل و هذه الأغاني التراثية الموصلية ، و عادة أنا البس الطربوش الماروني و أعضاء فرقتي يلبسون السداره الفيصلية السوداء).داعياً (الإعلام الموصلي كافة الى الأهتمام بتراث مدينتنا الفني والشعري والغنائ، نتأمل من إعلامنا الالتفات لنا و لبقية ما ذكرتة من أمور ويكونون منصفين معنا) .مشيرا الى (الى التفاتة قناتكم الموقرة (الشرقية) بتوجيه دعوه لفرقتنا لأجل أحياء حفل خاص في مدينة ( هو لير ) الجميلة ، وهذا أكبر دليل على إهتمام الشرقية بالفن و الأدب و الصحافة و الشعر بأنواعة و متابعة المتميزين منهم وتكريمهم بقلادة الإبداع) .و بين الخالدي (لدينا توجه من إدارة قناتنا بأن نتابع الفن و الفنانين ، و بأنواع الفن الموصلي و البصري والبغدادي الأصيل و الريفي الشعبي والآشوري وغيرها من فنون ).

و أوضح الراوي ( لدينا طقوس خاصة بالأعراس تختلف عن باقي المحافظات الأخرى ، هنا في ليلة الحنا في بيت العروس و للرجال في بيت العريس ، الرجال المقربون للعريس يأخذوه لحمام السوق و يدخلون معهم الدفوف و تقرع الطبول و يغنون للعريس أغاني شعبية مثل أغنية ( الحنة ) الموصلية و هو يستحم ، و لدينا شعراء بارزين منهم المرحوم معد الجبوري و ومحمد علي الذي يكتب الزهيريات و عبد الوهاب وعبد الله البدراني و أحمد فندي الفخري و الشيخ حسن البزاز و عبد الباقي العمري ، هؤلاء نضموا القصيدة وتعاملوا مع الشعر و كتبوا لها مقالات بحق ( آل البيت ) و عن الإمام الحسين (عليه السلام ) ، لدينا أكثر من 180 شاعراً .. و هناك كتاب طبعته جامعة الموصل ، و برز الشاعر الدكتور وليد الصراف و الشاعر الشاب سرمد البزاز وهو رائع لا يحب تسليط الأضواء عليه .. يعمل بصمت و هدوء ، وأيضاً الشاعر وليد الشامي) .

و ختم مقدم البرنامج حديثه قائلاً ( حقاً حفلة غنائية مصلاوية ( قحيه ) أطربنا فيها الفنان المتألق رامز الراوي و فرقته المبدعه ، غناء من التراث الموصلي .. وتحدثنا عن أمور كثيرة أخرى و منها أشهر الأكلات الموصلية ).

فريق برنامج كلام الناس ضم كلاً من :- الأعداد و التقديم : علي الخالدي ،مخرج منفذ و مدير تصوير : عمر الجابري ، تصوير : عصام العبيدي و علاء القيسي و فهد العجيلي و عمر فوزي وحسين علاء،? درون: علي الطرفي، المتابعة الصحفية : سعدون الجابري،إضاءة : عوني الحسن ، مونتاج : مصطفى حسن وإخراج : علي البياتي.