صدّيق: نعتمد الدف ونقدّم مقاماً شبيهاً بالجنوبي

(كلام الناس) يضيف فرقة غنائية كردية

أربيل – سعدون الجابري

ضيف برنامج ( كلام الناس ) الذي تعرضه قناة (الشرقية)، فرقة الفنان الكردي كاك جالاق صديق ، ما يسترو الفنون الموسيقية في مدينة كركوك .. ويعد صديق من رواد الموسيقى الكردية في مدينة كركوك و هو فنان كبير وبارع ولدية معهد لتعليم الموسيقى .

قال معد و مقدم البرنامج علي الخالدي لـ( الزمان ) : يواصل البرنامج حسب توجيهات إدارة القناة تقديم حفلات لفرق غنائية وموسيقية كبيرة وذات ثقل كبير في الساحة الفنية العراقية ، واليوم نستقبل فرقة قادمة من مدينة الذهب الأسود (كركوك)، والتي قدمت لمدينة أربيل عاصمة الإقليم ، ونأمل أن تكون لنا لقاءات أخرى مع الفرق الغنائية الكردية والعراقية (العربية) ، لنمزج الفنون العربية و الكردية و الجنوبية والريفية و الدبكات الجوبي الدليمي الشهيرة) .

من جانبه قال الموسيقار الكردي جالاق صديق (سعداء ان نكون ضيوف لقناة الشرقية في حفلة غنائية خاصة نحييها من أربيل) . مبيناً (أنا وأعضاء فرقتنا عايشين في كركوك ونتنقل بين محافظات الإقليم الحبيبة وخارج العراق لنا مشاركات ومساهمات في مهرجانات وحفلات خاصة وعامة ، والفرقة تم تأسيسها في بداية تسعينيات القرن الماضي ، وعدد أعضاء الفرقة 25 فناناً بين عازف و مطرب ومعنا مطربة شابة و متألقة بأدائها الفني الكردي الأصيل ، لكن في هذا الحفل الغنائي شارك أقل من عدد أعضاء الفرقة). مضيفاً (وفي كركوك والإقليم هناك فنانين كبار منهم من رحل عنا ومنهم على قيد الحياة ، أمثال المطرب الكردي الكبير الراحل الرائد علي مردان وهو من جيل الخمسينيات هو ملحن و مطرب مقام كردي ، وكذلك الفنان حسين زيرا والفنان مظهر خالق وغيرهم من النخب الفنية الكردية والتركمانية) .

عائلة فنية

وقالت المطربة براستو التي لا تتحدث بالعربية فقط تقول أحبكم حبيبي وحبيبتي .. تحدثت بواسطة مترجم بيننا : (أرحب بقناة الشرقية الجميلة وبمقدم البرنامج كاك علي الخالدي وطاقم التصوير و المخرج و الفنيين ، أنا سعيدة لأغني لقناة كبيرة عراقية مثل الشرقية ).لافته ( تعلمت الغناء الكردي الفولكلوري الاصيل منذ بداية شبابي وليومنا هذا ، معي بالعائلة أختي المطربة سميرة كارزان أنا معجبه بصوتها و بأدائها الفني ، وسجلت لها محطات تلفزيون كردية وتركمانية عدة حفلات غنائية ناجحة ).

مضيفه ( تأثرت بفنانين كبار مثل الراحل علي مردان و الفنانين حسن زيرا ونسرين شيروان و ليلان وعدد اخر من الفنانين و الفنانات الكرد).

وأشار الموسيقار جالاق (في كركوك عندنا مقامات مشابهة للمقام العراقي الأصيل ، ونحن نشتهر بمقام يشبة المقام الجنوبي .. وفي أربيل يشتهرون بمقام حيران ، واللون الغنائي الكردي يختلف عن الفن العراقي العربي ، لكن نفس الموسيقى والألحان العربية والعراقية والإيرانية ، كما تعلمون هنا في كردستان و كركوك لكل مدينة ومحافظة لون غنائي خاص بها ).مؤكدا منذ عام 2000 شاركنا في مهرجانات و حفلات خاصة في كركوك و مدن الإقليم ، والآن لدينا دعوات للغناء خارج العراق قريباً ، وآلة الدف هي بالأساس يستخدمها (الدراويش) في أحياء الذكر الخاصة بهم ، و قمنا بأستخدامها و أدخلناها لفرقتنا .. والآن أعضاء الفرقة يجيدون العزف على الدف ).

فريق البرنامج ضم كلاً من : الإعداد والتقديم : علي الخالدي ،مدير تصوير ومخرج منفذ : عمر الجابري ،تصوير : عصام العبيدي وعلاء القيسي وفهد العجيلي وعمر فوزي و حسين علاء ، درون : علي الطرفي، المتابعة الصحفية : سعدون الجابري، إضاءة : عوني الحسن، مونتاج : مصطفى حسن، إخراج : علي البياتي.